VALLOUREC ET ULTRA CORPOTECH PVT LTD SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR LE DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES DE FILETAGE VAM® EN INDE

Meudon, le 9 juin 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec Ultra Corpotech Pvt Ltd, un fournisseur de premier plan des principales sociétés de services pétroliers, basé en Inde et aux Etats-Unis. La mise en œuvre de cet accord est prévue pour fin 2026, avec une mise en service attendue au début de l’année 2027.

Cette collaboration vise à renforcer et à pérenniser la coopération entre les deux entreprises afin de mieux répondre aux besoins des clients et partenaires des sociétés de services pétroliers en Inde. Dans le cadre de cette initiative, la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement performante et rationalisée permettra un accès optimisé aux produits VAM® grâce à une production locale certifiée.

Cet accord s’inscrit au cœur d’une transformation structurelle plus large de la chaîne d’approvisionnement du secteur Oil & Gas, alors que les principales sociétés de services pétroliers poursuivent le redéploiement de leur empreinte industrielle à l’échelle mondiale. Au cours de la dernière décennie, plus de 50 % de leurs capacités de production ont été transférées de l’Amérique du Nord vers l’hémisphère oriental, notamment dans la région de Mumbai, qui bénéficie d’une base industrielle compétitive et d’une proximité stratégique avec les marchés du Moyen-Orient.

Grâce à son partenariat avec Ultra Corpotech Pvt Ltd, un acteur industriel mondial reconnu, Vallourec se positionne pour accompagner cette évolution, par le biais d’un modèle à faible intensité capitalistique, et qui respecte les plus hauts standards de qualité. Pour Ultra Corpotech Pvt Ltd, l’intégration de la technologie VAM® via une unité de filetage dédiée permet d’accéder au segment premium et d'améliorer significativement son efficacité opérationnelle et sa compétitivité.

Jérôme Favre, Senior Vice President OCTG, Services and Accessories Business Line, de Vallourec a commenté : « Cet accord marque une étape importante dans la stratégie de Vallourec qui vise à développer un accès local à ses solutions premium VAM® et à renforcer ses relations industrielles avec les principales sociétés de services pétroliers en Inde. Cette collaboration permet aux deux partenaires de répondre rapidement à la demande des clients tout en maîtrisant les risques industriels et en limitant les investissements. »

Ashok Bhosle, Président Directeur Général d’Ultra Corpotech Pvt, Ltd a commenté : « Ultra se réjouit de ce partenariat avec Vallourec qui vise à renforcer et à pérenniser notre collaboration, afin d'améliorer l'accompagnement des clients et partenaires du secteur des services pétroliers en Inde. Cette alliance stratégique renforce encore l'engagement d'Ultra à fournir des solutions intégrées clés en main à l'industrie des services pétroliers. En collaboration avec Vallourec, Ultra entend développer ce partenariat, favoriser la création de valeur à long terme, élargir l'accès à des solutions tubulaires premium et apporter des gains d'efficacité opérationnelle et des bénéfices concrets à ses clients et parties prenantes. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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