Bombardier doublera presque l’empreinte de ses activités de service à Singapour grâce à une nouvelle installation, renforçant ainsi ses capacités régionales et élargissant son offre aux clients

La nouvelle installation, située au Seletar Aerospace Park de JTC, devrait s’étendre sur environ 250 000 pi² (>23 000 m 2 ) et comprendre des hangars pour avions, des capacités améliorées de soutien opérationnel et de refinition, des commodités pour les clients, ainsi qu’un atelier de réparation et de révision de composants (CR&O) (1)

) et comprendre des hangars pour avions, des capacités améliorées de soutien opérationnel et de refinition, des commodités pour les clients, ainsi qu’un atelier de réparation et de révision de composants (CR&O) La nouvelle installation axée sur la durabilité, représentant un investissement total prévu d’environ 100 millions SGD, permettra à Bombardier de renforcer sa présence en Asie-Pacifique et d’améliorer le niveau d’attention et de commodité offert aux clients

Le site permettra de créer environ 200 nouveaux emplois hautement qualifiés, consolidant ainsi la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise pour ses activités de service dans des régions clés partout dans le monde

La construction devrait commencer en 2026 et l’exploitation au deuxième semestre de 2028 (1)

L’annonce a eu lieu aujourd’hui sur le futur site de Bombardier, en présence de hauts fonctionnaires de JTC et du Conseil de développement économique (EDB) de Singapour, ainsi que de la direction de Bombardier





SINGAPOUR, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui son projet d’agrandir son centre de service de Singapour au Seletar Aerospace Park de JTC avec l’ajout à proximité d’une nouvelle installation d’environ 250 000 pieds carrés (>23 000 m2)(1). Venant s’ajouter au centre de service existant de l’entreprise, la nouvelle installation représente un investissement total prévu d’environ 100 millions SGD par un promoteur local. Cette installation s’inscrit dans la stratégie de Bombardier visant à accroître l’empreinte de ses activités de service tout en améliorant l’accès des clients à un service et à un soutien d’exception en Asie-Pacifique.

La construction sur le site devrait commencer au cours de la deuxième moitié de 2026, et l’exploitation au cours de la deuxième moitié de 2028(1). Une fois opérationnelle, l’installation devrait offrir une vaste gamme de services, y compris la maintenance programmée et non programmée, des modifications, des installations d’avionique et du soutien en tout temps pour les avions immobilisés au sol. L’installation vise également à soutenir les activités de refinition des avions, y compris la peinture et la finition intérieure. L’installation comprendra également un atelier de réparation et de révision de composants (CR&O), ce qui rehaussera les capacités de CR&O de Bombardier en Asie-Pacifique et renforcera son engagement à offrir des solutions de service de bout en bout et les meilleurs délais d’exécution de l’industrie. De plus, le site devrait également offrir d’autres services complets, y compris un salon pour les clients et une aire de repos réservée aux équipages, améliorant ainsi le niveau de confort, d’attention et de commodité offert aux clients et aux équipages.

« Notre centre de service de Singapour est depuis longtemps une pierre angulaire de l’excellence en matière de service et de soutien en Asie-Pacifique, soutenant environ 2 000 avions par année alors que la demande régionale continue de croître », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier. « Cette expansion réaffirme notre engagement à soutenir les clients près d’où ils exercent leurs activités, tout en offrant une expérience de service définie par l’attention, la commodité et la réactivité, soutenue par l’expertise de pointe de Bombardier. L’Asie-Pacifique demeure une plaque tournante importante pour Bombardier, et cet investissement devrait renforcer davantage notre présence et notre capacité à servir nos clients dans la région. »

La présence élargie de Bombardier à l’aéroport de Seletar – appuyée par des collaborateurs régionaux clés, dont JTC et le Conseil de développement économique (EDB) de Singapour – devrait soutenir la création de plus de 200 emplois hautement qualifiés au fil du temps, contribuant ainsi au développement de la croissance régionale et des talents en aérospatiale. Ce développement – le troisième de Bombardier à Singapour depuis 2014 – améliore davantage le centre de service de l’entreprise à Singapour, en s’appuyant sur sa position de plus grande installation de service d’équipementier d’origine en aviation d’affaires de la région, en ajoutant des capacités pour soutenir un plus grand nombre d’avions. Le site emploie actuellement plus de 300 travailleurs locaux, dont environ 250 ingénieurs et techniciens.

Par ailleurs, Bombardier a rejoint le consortium industriel de l’A*STAR Advanced Remanufacturing and Technology Centre (A*STAR ARTC) en tant que membre principal afin de renforcer davantage ses capacités en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Cette collaboration permettra d’accélérer la numérisation, le développement de l’intelligence artificielle et l’automatisation, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de consolider la position de Singapour en tant que pôle clé de la maintenance aérospatiale.

« La nouvelle expansion de Bombardier permettra d’ajouter de nouvelles capacités MRO et de refinition pour les avions d’affaires de nouvelle génération et de créer 200 nouveaux emplois. Cet investissement renforcera davantage le statut de Singapour en tant que première plaque tournante aérospatiale d’Asie. La collaboration avec l’A*STAR ARTC sur des solutions MRO de pointe illustre comment des entreprises mondiales de premier plan peuvent tirer parti de l’écosystème dynamique et fiable de Singapour pour stimuler de nouvelles innovations dans le domaine de la fabrication avancée qui façonneront l’avenir de l’aviation et de l’aérospatiale », a déclaré Cindy Koh, vice-présidente exécutive de l’EDB.

« L’expansion de Bombardier renforce la position de Singapour en tant que pôle de premier plan dans l’aviation d’affaires, en créant des emplois de qualité et en renforçant notre écosystème aérospatial. Nous sommes ravis que le Seletar Aerospace Park continue de permettre à des leaders du secteur tels que Bombardier de développer leur présence régionale, d’étendre leurs capacités et de fournir des services à forte valeur ajoutée depuis Singapour », a souligné Christine Wong, cheffe de la direction adjointe de JTC.

Les activités de service de Bombardier ont une forte empreinte en Asie-Pacifique, y compris un centre de service à Melbourne, en Australie, et une installation détenue conjointement à Tianjin, en Chine. Singapour joue un rôle clé dans le réseau régional de Bombardier, qui héberge l’un des centres de réponse à la clientèle de l’entreprise, ainsi que le plus grand centre de distribution de pièces régional de l’entreprise.



En tête des sondages d’Aviation International News et de Professional Pilot sur le soutien des produits en 2025, Bombardier continue d’établir la norme en matière de service et de soutien de premier plan dans l’industrie. À la suite de l’entrée en service récente de son produit phare, l’avion Global 8000, l’entreprise demeure déterminée à renforcer ses capacités dans des emplacements stratégiques clés pour soutenir sa clientèle mondiale(1).

(1) ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont prospectifs et fondés sur les attentes actuelles.

Les énoncés prospectifs nous obligent à tirer des conclusions fondées sur des hypothèses et impliquent des incertitudes et des risques connus et inconnus importants, ce qui signifie que nos résultats pour les périodes subséquentes pourraient différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com/fr .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Stephanie Faraggi

+1-514-513-7830

stephanie.faraggi@aero.bombardier.com



Bombardier et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.