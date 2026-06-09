Coupe du monde : au Québec aussi, les publicités sur les paris sportifs influencent les mises, selon un sondage de CPA Canada

MONTRÉAL, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les publicités sur les jeux d’argent et les paris sportifs sont omniprésentes dans l’environnement médiatique canadien. Selon un nouveau sondage de CPA Canada, 44 % des répondants disent voir souvent ou très souvent ce type de publicité dans les médias qu’ils consultent au quotidien. Au Québec, cette proportion atteint 36 %; le phénomène est donc loin d’y être marginal, même si l’exposition y est moins élevée qu’en Ontario, où elle grimpe à 50 %.

L’effet de cette pression publicitaire se fait sentir jusque dans les comportements de jeu. Parmi les participants canadiens à des jeux d’argent ou à des paris sportifs en ligne au cours de la dernière année, 27 % disent que la publicité les a incités à placer une mise. Au Québec, cette proportion s’établit à 22 %.

« On ne peut y échapper : les publicités sur les jeux d’argent sont partout, » affirme Li Zhang, responsable de la littératie financière à CPA Canada. « À celles et ceux qui n’ont pas encore cédé au chant des sirènes, je donne un conseil simple : ne l’écoutez pas. Les systèmes sont désormais si sophistiqués qu’une fois le premier pari placé, il peut devenir difficile de garder le contrôle, et encore plus difficile d’arrêter. »

À l’échelle nationale, 13 % des Canadiens disent qu’ils sont susceptibles de placer un pari en ligne pendant la Coupe du monde. Cette proportion est plus faible au Québec (8 %), mais dans le contexte d’un bombardement publicitaire qui s’intensifie autour des grands événements sportifs, la tendance demeure préoccupante. En Ontario, cette proportion atteint 16 %.

Le sondage montre par ailleurs que les Québécois sont légèrement moins nombreux que l’ensemble des Canadiens à avoir participé à une forme quelconque de jeu d’argent en ligne au cours des 12 derniers mois (33 %, contre 35 %). Les paris sportifs en ligne y sont aussi un peu moins répandus (11 %, contre 14 %).

Le groupe le plus exposé au risque demeure celui des jeunes adultes. À l’échelle canadienne, la moitié des 18 à 34 ans ont participé à au moins une forme de jeu d’argent en ligne au cours de la dernière année et, de ce nombre, 37 % disent que la publicité a influencé leurs mises.

« Les Canadiens les plus susceptibles de participer aux jeux d’argent et aux paris sportifs en ligne sont généralement les plus jeunes, » souligne Li Zhang. « Alors que beaucoup de jeunes sont déjà confrontés à des enjeux d’abordabilité et à la crise du logement, ce sont précisément eux qui ont le moins les moyens de mettre leur argent en jeu. »

Autres constats notables :

Les hommes sont plus portés à jouer en ligne . Ils sont nettement plus nombreux que les femmes à participer à des jeux d’argent en ligne (43 % contre 28 %) et plus de deux fois plus susceptibles de faire des paris sportifs en ligne (20 % contre 8 %).

. Ils sont nettement plus nombreux que les femmes à participer à des jeux d’argent en ligne (43 % contre 28 %) et plus de deux fois plus susceptibles de faire des paris sportifs en ligne (20 % contre 8 %). Les mises demeurent élevées chez une part non négligeable des joueurs. Un joueur en ligne sur quatre (26 %) a dépensé plus de 500 $ en paris au cours de la dernière année, dont 16 % qui ont misé 1 000 $ ou davantage.

Un joueur en ligne sur quatre (26 %) a dépensé plus de 500 $ en paris au cours de la dernière année, dont 16 % qui ont misé 1 000 $ ou davantage. Même constat d’une province à l’autre : les publicités pullulent. La moitié des répondants en Alberta (49 %), au Manitoba (48 %), en Nouvelle-Écosse (50 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (49 %) et en Ontario (50 %) disent voir souvent ou très souvent des publicités sur les jeux d’argent.



Pour discuter de ces constats avec Li Zhang en anglais, ou pour obtenir des réponses en français par écrit, veuillez écrire à media@cpacanada.ca.

Méthodologie

Léger a mené cette étude en ligne du 29 au 31 mai 2026 auprès de 1 532 Canadiens âgés de 18 ans et plus, dont 413 répondants du Québec. Les résultats signalés dans le rapport sont considérés comme statistiquement significatifs au niveau de confiance de 95 %.