Mavenir und TextNow gewinnen bei den MVNOs World Awards die Auszeichnung „Best MVNO and Industry Collaboration“

RICHARDSON, Texas, und WATERLOO, Ontario, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das Mobilfunknetze entwickelt, die von Grund auf auf KI ausgelegt sind, und TextNow, der führende werbefinanzierte kostenlose Mobilfunkdienst in den USA, wurden bei den MVNOs World Awards in Amsterdam gemeinsam in der Kategorie „Best MVNO and Industry Collaboration“ ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen gewürdigt, durch welche die Echtzeit-Zugriffskontrolle für einen Freemium-, werbefinanzierten und kostenpflichtigen Mobilfunkdienst neu definiert wurde, der in großem Umfang in den Vereinigten Staaten und Kanada betrieben wird.

TextNow bedient monatlich mehr als 10 Millionen aktive Nutzer, von denen viele innerhalb eines Tages nahtlos zwischen Freemium-, werbefinanzierten, zeitlich begrenzten und kostenpflichtigen Tarifen wechseln. Um diese Flexibilität in großem Maßstab sowie eine konsistente Durchsetzung der Dienste in Echtzeit aufrechtzuerhalten, war ein grundlegend anderer Ansatz für die MVNO-Architektur erforderlich.

Das integrierte BSS, das Converged Charging System (CCS), der Packet Core und das IMS von Mavenir wurden als einheitliche Steuerungsebene implementiert, wodurch das CCS nicht mehr als reine Backoffice-Abrechnungsplattform fungiert, sondern als Echtzeit-Berechtigungsinstanz, die das Netzwerkverhalten steuert. Änderungen der Berechtigungen, darunter Werbeinteraktionen, SIM-Aktivierungen, Tarif-Upgrades und das Erreichen von Kontingentgrenzen, werden nun sofort im Netzwerk umgesetzt, ohne dass ein manueller Abgleich oder eine verzögerte Synchronisierung erforderlich ist. Die Auswirkungen auf das Geschäft waren bahnbrechend: Der Anteil der eSIM-Aktivierungen stieg innerhalb von sechs Monaten nach der Einführung von 2 % auf 94 % aller Neuaktivierungen, während sich die Zahl der zahlenden Mobilfunkkunden im Jahresvergleich mehr als verdoppelte.

Derek Ting, CEO von TextNow: „Wir sind hier, um zu beweisen, dass ein zuverlässiger Mobilfunkdienst nicht teuer sein muss. Die integrierte Plattform von Mavenir ermöglichte uns die Echtzeit-Steuerung aller Aspekte des Kundenerlebnisses, von der sofortigen eSIM-Aktivierung bis hin zu nahtlosen Übergängen zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Tarifen, und verbesserte gleichzeitig unsere Kosteneffizienz in großem Maßstab grundlegend. Diese Auszeichnung würdigt die Architektur, doch am wichtigsten ist, was sie ermöglicht: die Fähigkeit, die Grenzen dessen, was ein kostenloser WLAN-Dienst Millionen von Kunden bieten kann, immer weiter zu verschieben.“

Die Bereitstellung basiert auf einem 5G-First-Konzept mit georedundantem Active-Active-Design und bietet eine Verfügbarkeit von 99,999 % für den Betrieb auf Carrier-Niveau. Ein No-Code- und Low-Code-Konfigurationsmodell hat die Markteinführungszeit verkürzt, indem die Angebotserstellung von den Entwicklungszyklen entkoppelt wurde, während der direkte Besitz von SIM-Karten die Einführung von eSIM ermöglichte und den Aktivierungsprozess für Kunden erheblich verbesserte, da neue Kunden den Dienst sofort und vollständig über die App aktivieren konnten.

Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir: „Diese Auszeichnung ist ein Beweis dafür, was möglich wird, wenn BSS und Core wirklich integriert sind. TextNow hat die Grenzen dessen, was ein MVNO leisten kann, erweitert, und die Architektur von Mavenir wurde diesem Anspruch gerecht. Gemeinsam haben wir bewiesen, dass cloudnative, offene Netzwerksoftware für komplexe digitale MVNOs nicht nur praktikabel ist – sie ist der entscheidende Faktor.“

Die von Informa in Amsterdam veranstalteten MVNOs World Awards würdigen herausragende Leistungen in der Branche der virtuellen Netzbetreiber. In der Kategorie „Best MVNO and Industry Collaboration“ werden Partnerschaften gewürdigt, die durch gemeinsame Innovationen messbare Ergebnisse erzielen.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir verbindet tiefgreifendes Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie Datenwissenschaft – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com .

Über TextNow

TextNow wurde 2009 in Waterloo, Ontario, gegründet und ist der größte werbefinanzierte kostenlose Mobilfunkdienst in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen basiert auf der Überzeugung, dass Mobilfunkdienste für alle flexibler, zugänglicher und erschwinglicher sein sollten. TextNow bietet Mobilfunkdienste über eine App an und gewährt Kunden unbegrenzte Gesprächsminuten und SMS, kostenloses Datenvolumen für über 25 Apps sowie Zugang zum gleichen 5G-Netz wie die großen Netzbetreiber. Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann dieses nach eigenem Ermessen tage-, wochen- oder monatsweise hinzufügen und mit dem „Unlimited“-Tarif Werbung deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter textnow.com oder laden Sie unsere App kostenlos im App Store und bei Google Play herunter.

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Mavenir

Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com