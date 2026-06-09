Mavenir et TextNow remportent les prix du Meilleur MVNO et de la Meilleure collaboration sectorielle aux MVNOs World Awards

RICHARDSON, Texas et WATERLOO, Ontario, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans la conception de réseaux mobiles conçus autour de l’IA dès l’origine, et TextNow, principal service sans fil gratuit financé par la publicité aux États-Unis, ont remporté conjointement les prix du Best MVNO (Meilleur MVNO ou opérateur de réseau mobile virtuel) et de la Industry Collaboration (Meilleure collaboration sectorielle) lors des MVNOs World Awards à Amsterdam. Cette distinction récompense leur collaboration visant à redéfinir la gestion en temps réel des droits d’accès et des services pour une offre mobile combinant modèle freemium, financement publicitaire et abonnements payants, déployée à grande échelle aux États-Unis et au Canada.

TextNow compte plus de 10 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, dont beaucoup passent librement, parfois plusieurs fois par jour, entre les offres freemium, financées par la publicité, limitées dans le temps ou payantes. Maintenir cette flexibilité à grande échelle tout en garantissant une gestion cohérente et instantanée des services nécessitait une approche radicalement différente de l’architecture traditionnelle des MVNO.

Les solutions intégrées de Mavenir — comprenant le système de support métier (BSS), le système convergent de facturation (Converged Charging System ou CCS), le cœur de réseau (Packet Core) et la plateforme IMS — ont été déployées sous la forme d’un plan de contrôle unifié. Dans cette architecture, le CCS ne se limite plus à un simple outil de facturation en arrière-plan : il devient l’autorité centrale qui pilote en temps réel le comportement du réseau. Les modifications des droits d’accès, qu’il s’agisse d’une interaction publicitaire, de l’activation d’une carte SIM, d’un changement d’abonnement ou de l’épuisement d’un quota, sont désormais appliquées instantanément au sein du réseau, sans intervention manuelle ni synchronisation différée. Les retombées commerciales ont été considérables. En l’espace de six mois après le déploiement, les activations eSIM sont passées de 2 % à 94 % de toutes les nouvelles activations. Dans le même temps, le nombre d’abonnés mobiles payants a plus que doublé en un an.

« Notre mission est de démontrer qu’un service mobile fiable n’a pas besoin d’être coûteux », a déclaré Derek Ting, directeur général de TextNow. « La plateforme intégrée de Mavenir nous a donné un contrôle en temps réel sur chaque aspect de l’expérience client, depuis l’activation instantanée des eSIM jusqu’aux transitions fluides entre les offres gratuites et payantes, tout en améliorant significativement notre rentabilité à grande échelle. Cette récompense valide l’architecture mise en place, mais ce qui compte avant tout, c’est ce qu’elle nous permet d’accomplir : continuer à repousser les limites de ce qu’un service mobile gratuit peut offrir à des millions d’utilisateurs. »

L’infrastructure déployée repose sur une architecture conçue avant tout pour la 5G, avec redondance géographique active-active, offrant un taux de disponibilité de 99,999 %, conforme aux exigences des opérateurs télécoms. Le recours à un modèle de configuration no-code ou low-code a également accéléré la mise sur le marché des nouvelles offres en dissociant leur création des cycles de développement technique. Par ailleurs, la maîtrise directe des cartes SIM par TextNow a favorisé l’adoption des eSIM et a amélioré de manière significative le parcours d’activation des nouveaux abonnés, qui peuvent désormais activer leur service instantanément depuis l’application.

« Cette récompense démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les systèmes BSS et le cœur de réseau sont véritablement intégrés », a souligné Pardeep Kohli, directeur général de Mavenir. « TextNow a repoussé les limites de ce qu’un MVNO peut devenir, et l’architecture de Mavenir a été conçue pour répondre à cette ambition. Ensemble, nous avons démontré que les logiciels de réseau ouverts, natifs du cloud, ne sont pas seulement adaptés aux MVNO numériques complexes : ils en sont le principal moteur. »

Les MVNOs World Awards , organisés par Informa à Amsterdam, récompensent l’excellence dans le secteur mondial des opérateurs de réseau mobile virtuel. La catégorie « Best MVNO et Industry Collaboration » (Meilleur MVNO et Meilleure collaboration sectorielle) distingue les partenariats démontrant un impact concret et mesurable grâce à l’innovation conjointe.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud-native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés dans le monde. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com .

À propos de TextNow

Fondée en 2009 à Waterloo, en Ontario, TextNow est le plus important service américain de téléphonie mobile gratuite financé par la publicité. L’entreprise repose sur la conviction que les services mobiles doivent être plus flexibles, plus accessibles et plus abordables. Son application permet aux utilisateurs de bénéficier d’appels et de messages illimités, d’un accès gratuit aux données pour plus de 25 applications ainsi que de la même infrastructure 5G que celle utilisée par les principaux opérateurs américains. Les utilisateurs ayant des besoins supplémentaires peuvent ajouter des forfaits de données mobiles à la journée, à la semaine ou au mois, et supprimer les publicités en souscrivant à l’offre Unlimited Plan. Pour plus d’informations, rendez-vous sur textnow.com ou téléchargez gratuitement notre application sur l’App Store et Google Play.

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Mavenir

Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com