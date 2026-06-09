Osisko recoupe 80 mètres à une teneur moyenne de 1,93 % cuivre à Mines Gaspé

MONTRÉAL, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANKFURT : 0B51 ) a le plaisir d’annoncer les premiers résultats issus du programme de forage 2026 sur le projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne dans l’Est du Québec. Cinq foreuses sont actuellement mobilisées sur la propriété et deux autres foreuses débutent des travaux ce mois-ci.

Les nouveaux résultats d’analyse issus du programme de forage 2026 sont présentés ci-dessous (voir tableau 1) et comprennent 4 intervalles minéralisés recoupés dans deux nouveaux forages. Dans le cadre du programme 2026, les intersections « intercalaires » seront situées à l’intérieur du modèle de l’ERM de 2026 (voir le communiqué du 14 avril 2026) et viseront principalement à convertir les ressources minérales présumées à des catégories supérieures de ressources mesurées ou indiquées, selon le cas. Les intersections d’« extension » seront situées à l’extérieur du modèle de l’ERM de 2026 et représenteront soit A) une extension à l’intérieur de la fosse, offrant la possibilité de convertir des stériles en ressources additionnelles au sein de la fosse Whittle de l’ERM de 2026, soit B) une extension à l’extérieur de la fosse, constituée de minéralisation se trouvant au-delà des limites de la fosse Whittle de l’ERM de 2026, pouvant potentiellement mener à la définition de nouvelles ressources. Certaines des intersections annoncées peuvent comprendre des sections contigües, d’abord intercalaire puis d’extension plus en profondeur (indiquées par la désignation « les deux »). Des cartes montrant l’emplacement des forages sont disponibles à l’adresse : www.osiskometals.com/fr/.

Le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares, a déclaré : « Le programme de forage 2026 a très bien démarré avec trois nouvelles intersections significatives dans la zone d’extension du mont Needle, toutes situées dans un secteur modélisé comme étant stérile au sein du volume de la fosse Whittle de l’ERM de 2026. Avec le lancement du programme de forage 2026, nous estimons qu’il existe un fort potentiel de convertir en nouvelles zones minéralisées des roches actuellement considérées stériles au sein de la fosse en direction du mont Needle. »





Faits saillants :

Forage 30-1196 80,0 mètres titrant une moyenne de 1,93 % Cu (1,97 % éq.Cu – extension dans la fosse)

Forage 30-1195 76,5 mètres titrant une moyenne de 0,35 % Cu (0,42 % éq.Cu – extension dans la fosse)



Tableau 1 : Résultats de forage intercalaire et d’extension

No de forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Cu

(%) Ag

(g/t) Mo

(%) Éq.Cu*

(%) Type** 30-1195 280,5 357,0 76,5 0,35 2,54 0,020 0,42 Extension 1 et 568,5 630,0 61,5 0,27 1,74 0,008 0,30 Extension 2 30-1196 97,5 162,0 64,5 0,57 3,13 < 0,005 0,58 Extension 1 et 196,0 276,0 80,0 1,93 9,64 0,013 1,97 Extension 1 (incluant) 223,5 253,5 30,0 3,49 18,4 0,018 3,55 Extension 1

* Veuillez consulter les notes explicatives ci-dessous portant sur les valeurs en équivalent cuivre et les protocoles d’assurance-qualité/contrôle de la qualité.

** « Extension 1 » désigne l’extension à l’intérieur de la fosse; « Extension 2 » désigne l’extension à l’extérieur de la fosse. « Les deux » indique que les forages comportent deux sections contigües, soit une section intercalaire à faible profondeur suivie d’une section d’extension plus profonde.

Discussion

Le forage 30-1195, situé à l’extrémité nord de la zone d’extension du mont Needle, est un forage vertical qui a recoupé deux intervalles minéralisés. Le premier, situé au sein du volume de la fosse Whittle de 2026, a recoupé 76,5 mètres titrant des moyennes de 0,35 % Cu, 0,020 % Mo et 2,54 g/t Ag au niveau de l’horizon de skarn de la zone C, tout juste au-delà des excavations souterraines historiques. Le deuxième, situé sous le volume de la fosse Whittle de 2026, a recoupé 64,5 mètres titrant des moyennes de 0,57 % Cu, 0,008 % Mo et 1,74 g/t Ag dans des porcellanites sous le niveau de l’horizon de la zone E, prolongeant la minéralisation dans ce secteur jusqu’à une profondeur verticale de 630 mètres.

Le forage 30-1196, situé à 150 mètres au sud de 30-1195, est un forage vertical qui a aussi recoupé deux intervalles minéralisés, tous deux situés au sein du volume de la fosse Whittle de 2026. Le premier a recoupé 64,5 mètres titrant des moyennes de 0,57 % Cu et 3,13 g/t Ag au niveau de l’horizon de la zone B. Le deuxième a recoupé 80,5 mètres titrant des moyennes de 1,93 % Cu, 0,013 % Mo et 9,64 g/t Ag au sein de l’horizon de skarn de la zone C et traversant des excavations souterraines historiques. Un sous-intervalle à haute teneur de 30 mètres titrant des moyennes de 3,49 % Cu, 0,018 % Mo et 918,4 g/t Ag correspond à une intersection traversant un pilier à proximité des galeries souterraines dans la zone C. Ce forage a prolongé la minéralisation dans ce secteur jusqu’à une profondeur verticale de 276 mètres.

La minéralisation à Mines Gaspé est de type cuivre porphyrique/skarn et se présente sous forme de chalcopyrite disséminée et en stockwerk avec de la pyrite ou de la pyrrhotite et un peu de bornite et de molybdénite. Un évènement prograde et au moins cinq évènements minéralisateurs (veines/stockwerks) rétrogrades ont été reconnus au mont Copper, et ces derniers recoupent la minéralisation précoce, stratiforme, encaissée dans les skarns avec remplacement par des carbonates et les porcellanites dans l’ensemble du système à Mines Gaspé. Le terme porcellanite est un terme minier historique employé pour décrire la cornéenne vert pâle à blanchâtre, lessivée avec altération potassique. La minéralisation en stockwerk quasi-verticale est prédominante au mont Copper, tandis que la minéralisation prograde, de type remplacement parallèle au litage, qui est en majeure partie contrôlée stratigraphiquement, prédomine dans les secteurs au bas du mont Copper, au mont Needle, au mont Needle Est et au ruisseau Copper. De hautes teneurs en molybdène (jusqu’à 0,5 % Mo) ont localement été obtenues dans les skarns des deux zones C et E, loin du mont Copper.

Les programmes de forage réalisés de 2022 à 2024 par Métaux Osisko avaient pour but de définir des ressources à ciel ouvert dans la minéralisation en stockwerks du mont Copper (voir le communiqué portant sur l’ERM du 6 mai 2024). L’agrandissement du modèle de ressources au sud du mont Copper, dans la partie de skarn/porcellanite prograde du système, pauvrement confirmé par forage, a subséquemment mené à une augmentation significative des ressources, principalement dans la catégorie présumée (voir le communiqué portant sur l’ERM du 14 novembre 2024) et d’autres travaux de forage réalisés en 2025 ont entraîné une nouvelle augmentation significative des ressources, principalement dans les catégories mesurées et indiquées (voir le communiqué portant sur l’ERM du 14 avril 2026).

L’objectif principal du programme de forage en cours consiste à convertir la majeure partie des ressources présumées de l’ERM de 2026 aux catégories de ressources indiquées et mesurées, et à tester l’étendue des ressources globales latéralement vers le sud et le sud-ouest, en direction du mont Needle Est et du mont Needle, respectivement.

Tableau 2 : Coordonnées des forages

No de forage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation 30-1195 0,0 -90,0 681 315702 5425848 570 30-1196 0,0 -90,0 441 315730 5425700 572



Note explicative portant sur les teneurs en équivalent cuivre

Les teneurs en équivalent cuivre (éq.Cu) sont présentées uniquement à titre indicatif et ont pour but d’exprimer la valeur combinée du cuivre, du molybdène et de l’argent en une seule teneur en cuivre. Les teneurs en éq.Cu sont calculées en utilisant des prix à long terme pour les métaux de 4,50 $ US/lb de cuivre, 20,00 $ US/lb de molybdène, et 45,00 $ US/oz d’argent, et en intégrant des hypothèses pour les récupérations métallurgiques, les facteurs de métaux payables, les frais de fonte et d’affinage, les coûts de transport et les redevances. Ainsi, le calcul de la teneur en éq.Cu est essentiellement basé sur les valeurs à la sortie de la fonderie (net smelter return ou « NSR »). La valeur NSR pour chaque métal est estimée en appliquant les récupérations métallurgiques, les facteurs payables, les prix des métaux et les frais de fonte, d’affinage, de transport et les pénalités applicables aux teneurs en place pour chaque métal. Les teneurs en éq.Cu sont déterminées à l’aide d’une relation de régression linéaire établie entre la teneur en cuivre et la valeur NSR du cuivre, ensuite calculées en substituant la valeur NSR totale (Cu + Mo + Ag) pour la valeur NSR du cuivre dans l’équation de régression. La formule simplifiée est exprimée de la façon suivante : éq.Cu (%) = Cu (%) + 3,40327 × Mo (%) + 0,00008 × Ag (g/t)

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Bernard-Olivier Martel, géo. (OGQ no 492), une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intervalles minéralisés rapportés dans les présentes sont calculés en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,12 % éq.Cu sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. Les intervalles de 10 mètres ou moins ne sont pas présentés, à moins qu’ils ne montrent des teneurs nettement plus élevées. L’épaisseur réelle est estimée à 90-92 % des longueurs présentées dans l’axe de forage.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l’insertion de blancs et de standards dans le flux d’échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d’ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides suivie d’analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le Cu, le Mo et l’Ag.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. Le site de la mine de cuivre de Mines Gaspé est situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’extension des ressources des gîtes de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales délimitées en fosse actuelles de 1,83 Gt à une teneur moyenne de 0,32 % éq.Cu dans les catégories mesurées et indiquées et de 239 Mt à une teneur moyenne de 0,46 % éq.Cu dans la catégorie présumée (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 avril 2026 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président

Courriel : info@osiskometals.com

Téléphone : (416) 500-4129

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu’à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d’accroître la liquidité de négociation de la Société et d’améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d’avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’extension anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d’exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d’emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d’équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

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