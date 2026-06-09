Communiqué de Presse

Information réglementée

Modalités de mise à disposition des informations et documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 30 juin 2026

Paris – Le 9 juin 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité,

Les actionnaires de la Société Vantiva sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le :

Mardi 30 juin 2026 à 14h00,

Auditorium

10 Boulevard de Grenelle – 75015 – Paris.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mai 2026 et un avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et dans un journal d’annonces légales au plus tard 15 jours avant la date de l’Assemblée.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société (https://www.vantiva.com/fr/relations-investisseurs/assemblee-generale/), selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette rubrique sera régulièrement mise à jour avec l’ensemble des informations requises.

Tout actionnaire souhaitant recevoir ces documents par voie électronique peut en faire la demande jusqu’au cinquième jour avant l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 25 juin 2026 à minuit, heure de Paris, par voie postale au siège social de la Société, ou directement sur l’adresse e-mail dédiée : assembleesgeneralesvantiva@vantiva.com.

Pour les actionnaires au porteur, cette demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription dans les comptes-titres tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site Internet de la Société, qui sera dispensée de leur envoi aux actionnaires.

L’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission en direct sur le site de la Société, à moins que des raisons techniques ne rendent impossible ou ne perturbent cette retransmission.

Les actionnaires pourront également avoir accès à la retransmission en différé de l’Assemblée Générale au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l’Assemblée et pendant au moins la durée légale et réglementaire minimale à compter de sa mise en ligne.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

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