Holm Security erweitert seine Plattform mit Active Directory Security, um die am häufigsten angegriffene Ebene der Unternehmensidentität besser zu schützen

STOCKHOLM, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security hat heute seine Plattform für das Expositions- und Schwachstellenmanagement um Active Directory Security erweitert, eine neue Funktion, die das lokale Active Directory kontinuierlich auf Fehlkonfigurationen überprüft, die Cyberkriminelle ausnutzen, um sich Berechtigungen zu verschaffen und sich lateral zu bewegen.

Die Identitätsprüfung ist nach wie vor ein gängiger Weg zum Zugriff auf Geschäftsdaten. Laut dem „Verizon 2025 Data Breach Investigations Report“ beginnen 22 % der Datenschutzverletzungen mit gestohlenen Zugangsdaten. Für die meisten Unternehmen beginnt dies mit Active Directory – nach wie vor das Rückgrat der Unternehmensidentität. Dennoch wird die Absicherung von Active Directory häufig spezialisierten eigenständigen Tools, manuellen Skripten oder punktuellen Überprüfungen überlassen.

Wie Holm Security Identitäten schützt

Die Abdeckung von Active Directory durch Holm Security umfasst 187 einzelne Prüfungen, die sich auf neun MITRE ATT&CK-Taktiken verteilen. Die Überprüfungen zielen auf die Techniken ab, die Cyberkriminelle am häufigsten anwenden:

Zugriff auf Anmeldedaten – Missbrauch von Kerberos, Speicherung von Anmeldedaten, Offenlegung von Kennwörtern

Ausweitung von Berechtigungen – Missbrauch von Delegierungen, Manipulation von Zugriffskontrolllisten

Persistenz – Änderung des AdminSDHolder, Manipulation von Gruppenrichtlinien

Seitliche Bewegung – Pass-the-Hash, Ausnutzung veralteter Dienste

„Die Identitätsverwaltung ist mittlerweile der wichtigste Zugangsweg zu Unternehmen, und der größte Teil dieses Zugangs erfolgt nach wie vor über das lokale Active Directory“, so Mihail Lupan, Head of Security Research bei Holm Security. „Active Directory ist jedoch im Bereich des Schwachstellenmanagements ins Hintertreffen geraten. Sicherheitsteams verlassen sich entweder auf punktuelle Audits oder erwerben ein spezielles eigenständiges Produkt. Beides ist keine passende Lösung für eine Angriffsfläche, die sich täglich verändert. Die Holm Security-Plattform behandelt dies wie jede andere Sicherheitslücke: Sie wird kontinuierlich bewertet, nach Risikograd priorisiert und ist jederzeit einsatzbereit.“

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Organisationen zunehmendem Druck ausgesetzt sind, im Rahmen von Richtlinien wie NIS2 und DORA die Reife ihres Risikomanagements unter Beweis zu stellen. Holm Security, das kürzlich von der European Cyber Security Organisation (ECSO) mit dem Label Cybersecurity Made in Europe und von der European DIGITAL SME Alliance mit dem Label „Software Hosted in Europe“ ausgezeichnet wurde, entwickelt und betreibt die Plattform auf europäischer Infrastruktur.

Active Directory Security steht ab heute allen Kunden von Holm Security zur Verfügung.

Über Holm Security

Holm Security ist ein europaweit führender Anbieter im Bereich Schwachstellen- und Risiko-Management und unterstützt Unternehmen beim Aufbau einer systematischen, risikobasierten und proaktiven Cyberabwehr. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Bedrohungslage und des wachsenden regulatorischen Drucks in ganz Europa bietet Holm Security Sicherheitsteams die nötige Transparenz und Kontrolle, um Risiken durch ein effektives Management der Sicherheitslücken zu minimieren. Die auf europäischer Infrastruktur aufbauende und betriebene Plattform von Holm Security verbindet ein umfassendes Schwachstellenmanagement mit integriertem Angriffsflächenmanagement und bietet damit sowohl höchste Sicherheitsstandards als auch die Datenhoheit, die Unternehmen zunehmend fordern. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.