GURU Organic Energy élargit sa présence aux États-Unis avec son arrivée chez Sprouts Farmers Market

MONTRÉAL, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd'hui que GURU Léger et ses quatre saveurs Zéro Sucre seront offertes chez Sprouts Farmers Market partout aux États-Unis, à compter du 22 juin 2026.





La gamme de boissons énergisantes de GURU réunit une combinaison unique que l'on retrouve rarement à grande échelle dans la catégorie : des ingrédients biologiques, zéro sucre, sans sucralose et sans aspartame; une norme d'étiquette propre qui répond directement aux attentes de la clientèle de Sprouts.

Cette arrivée marque une étape importante dans la stratégie de croissance de GURU aux États-Unis, en rendant sa gamme biologique à étiquette propre accessible dans l'une des bannières d'alimentation naturelle les plus respectées du pays. Sprouts exploite plus de 483 magasins dans 25 États, et GURU sera présente à l'échelle nationale, offrant ainsi à la marque un accès immédiat à une clientèle très engagée et soucieuse de sa santé, en parfaite adéquation avec les valeurs et la mission de GURU.

« Sprouts est exactement le type de partenaire de détail avec lequel nous voulons grandir. Ses clients recherchent des produits auxquels ils peuvent faire confiance. GURU a été conçu pour cela. »

— Carl Goyette, président et chef de la direction, GURU Organic Energy Corp.

L'arrivée chez Sprouts s'ajoute à un réseau de détail développé magasin par magasin au sein des épiceries naturelles et spécialisées les plus sélectives du pays, des environnements triés sur le volet où GURU s'est taillé une place parmi les principales marques de boissons énergisantes en tablette. Cette place n'a pas été obtenue grâce à des incitatifs liés au volume, mais plutôt grâce à une proposition fondée sur des ingrédients propres qui trouve écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé et a su gagner la confiance des acheteurs au détail les plus exigeants.

GURU Léger et ses quatre saveurs Zéro Sucre seront offertes chez Sprouts partout aux États-Unis à compter du 22 juin 2026.

Cette nouvelle entente majeure s'inscrit dans les priorités d'expansion de GURU aux États-Unis pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. Dans l'ensemble des comptes de détail naturel américains où la Société est présente, les ventes aux consommateurs ont progressé d'environ 15 % au cours de la plus récente période de douze semaines par rapport à l'exercice précédent, GURU surpassant la catégorie des boissons énergisantes du canal naturel d'environ 1,7 fois.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie® qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com



Informations prospectives

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Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2025: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les modifications aux politiques gouvernementales et aux règlements du commerce international; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; le recours au marketing de tiers, y compris les célébrités et les influenceurs; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendus publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. 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1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le19 avril 2026, Tous les canaux, Canada vs la même période l’an dernier.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b966e1da-03d1-40e1-b49a-8cbbe15d17d6/fr