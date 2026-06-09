Le gala Le Bal Rouge de la Fondation du CUSM recueille un montant record de 2 223 306 $ pour accélérer les découvertes en santé au site Glen du CUSM

MONTRÉAL, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gala phare de la Fondation du CUSM, Le Bal Rouge, a réuni les leaders les plus engagés des milieux montréalais des affaires, de la philanthropie et de la santé pour célébrer l’innovation au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et accélérer la prochaine ère de découvertes.

Présenté à La Nesra, dans le quartier Griffintown à Montréal, ce gala somptueux inspiré de l’époque baroque a plongé les convives dans une soirée marquée par l’élégance, les décors grandioses et la fête. Les coprésidentes Laurence Levy et Christiane Bergevin et le coprésident de cette édition, Jérôme Pécresse, ont donné vie à cet événement. Au total, 2 223 306 $ ont été recueillis afin de soutenir des innovations majeures en santé.

« Le Bal Rouge met en lumière l’élan exceptionnel qui transforme les soins de santé dans notre province. Ce fut une soirée inoubliable, portée par la vision et le leadership de nos coprésidentes et notre coprésident formidables. Grâce à notre remarquable communauté, composée de donatrices et donateurs, de partenaires et de bénévoles, nous finançons l’innovation médicale là où les besoins sont les plus grands et contribuons à faire émerger les découvertes de demain. Au-delà de l’impact de cet événement, cette soirée a été l’occasion de rendre hommage à notre communauté philanthrope dévouée, sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

Cette soirée marquait la 9e édition du Bal Rouge, un événement qui rassemble depuis 2016 des philanthropes visionnaires et des leaders du milieu des affaires pour redéfinir les soins de santé. Cette année, chaque dollar soutiendra les principales priorités du CUSM : réduire les inégalités en santé des femmes, faire progresser la médecine de précision, révolutionner les soins contre le cancer et accélérer la recherche de pointe dans tous les domaines de la santé.

« Chez Rio Tinto, notre mission est de trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin. Soutenir la santé et le bien-être de nos communautés est une autre façon de contribuer à bâtir un avenir plus solide. Grâce au Bal Rouge et au partenariat entre la Fondation du CUSM et le Fonds Rio Tinto Canada, nous sommes fiers de soutenir des innovations qui transforment les soins de santé. Au CUSM, nous voyons des recherches révolutionnaires se traduire par de meilleurs traitements, des solutions novatrices contre la résistance aux antimicrobiens et des soins qui sauvent des vies. De tels progrès ne sont possibles que lorsque des personnes choisissent de s’engager et d’investir dans ces avancées. Ce fut un véritable honneur de coprésider le Bal Rouge et de contribuer à un projet qui aura un impact sur tant de vies, ici au Québec et bien au-delà. »

— Jérôme Pécresse, chef de la direction, Rio Tinto Aluminium & Lithium

Christiane Bergevin, conseillère principale chez Roland Berger et membre de plusieurs conseils d’administration, a souligné le rôle essentiel que joue la communauté dans le progrès des soins de santé, ainsi que la contribution inspirante de chaque personne présente au Bal Rouge.

« L’avenir des soins de santé repose sur les technologies et les avancées scientifiques, mais il est aussi, et avant tout, une question de personnes. Il s’agit de soutenir les équipes de recherche, les équipes de soins et les visionnaires qui transforment des vies chaque jour. Ce qui m’a le plus marquée ce soir, c’est l’engagement commun de toutes les personnes réunies dans cette salle à faire bouger les choses en santé et à avoir une influence concrète sur les patients partout au Québec et au-delà. »

— Christiane Bergevin, conseillère principale chez Roland Berger, membre de plusieurs conseils d’administration

Laurence Levy, première vice-présidente, Réseau de succursales, région du Québec, Groupe Banque TD, a également exprimé sa reconnaissance pour les équipes de soins et les donatrices et donateurs qui font progresser les soins de santé :

« C’est un privilège d’agir à titre de coprésidente et d’avoir été témoin du dévouement des équipes de recherche, des équipes de soins, des bénévoles et des donatrices et des donateurs qui façonnent l’avenir des soins de santé chaque jour. Leur vision, leur énergie et leur engagement indéfectible sont ce qui rend possible des soirées comme celle-ci, ainsi que le rayonnement qu’elles génèrent. Chaque dollar contribuera à transformer des idées audacieuses en innovations concrètes pour les patients et les familles partout au Québec. »

— Laurence Levy, première vice-présidente, Réseau de succursales, région du Québec, Groupe Banque TD

L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, était également présent. Il a aussi agi à titre de coprésident de la campagne Osez rêver de 200 millions de dollars de la Fondation du CUSM, qui a dépassé son objectif en avril 2025.

« Voir tout le chemin parcouru par la Fondation du CUSM et le CUSM est remarquable. Ce qui était au départ une vision ambitieuse est devenu l’un des plus importants mouvements d’innovation en santé au Québec. Grâce à la générosité des donatrices et des donateurs, les soins, la recherche et l’enseignement au CUSM et partout dans la province ont été redéfinis. Le succès de ce soir démontre que cette communauté demeure profondément engagée à accélérer le progrès pour les générations à venir. Je suis fier d’avoir fait partie de cette aventure. »

— Jean Charest, ancien premier ministre du Québec

Chaque dollar recueilli dans le cadre du Bal Rouge soutient les avancées de nouvelle génération dans tous les secteurs de la santé, qu’il s’agisse d’équipements de pointe, de technologies novatrices, de subventions de recherche prestigieuses ou de projets centrés sur les patients. Ces investissements permettent aux spécialistes du CUSM de se concentrer sur ce qui compte le plus : mener des recherches révolutionnaires qui se traduisent par des soins de calibre mondial.

« Il y a un peu plus de dix ans, nous avons inauguré le site Glen du CUSM avec l’ambition de créer de nouvelles occasions en matière de soins cliniques, de recherche et d’enseignement. Aujourd’hui, grâce au soutien indéfectible de nos donatrices et donateurs, cette vision continue de transformer des vies grâce à des innovations qui touchent tous les secteurs de notre organisation. Le Bal Rouge est une célébration de cet impact collectif et de la communauté qui le rend possible. Merci de nous aider à faire avancer des changements porteurs pour les patients d’aujourd’hui et pour les générations à venir. »

— Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale, Centre universitaire de santé McGill

Depuis 2016, le Bal Rouge a permis de recueillir plus de 13 millions de dollars pour soutenir la recherche innovante et des soins transformateurs au CUSM, contribuant ainsi à accélérer des découvertes qui façonnent l’avenir des soins de santé au Québec et bien au-delà.

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour accélérer la découverte, transformer les soins aux patients et réaliser les percées de demain. Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment de mettre fin au caractère mortel du cancer, de révolutionner les soins cardiaques, de lutter contre la résistance aux antibiotiques, de former la prochaine génération de chercheuses et chercheurs en soins de santé et de combler le retard en matière de recherche sur la santé des femmes. Ensemble, nous créons l’élan qui façonne l’avenir des soins de santé au Québec.

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Conseillère en communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

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