Prix de l’Équipe Nick Coates de MADD Canada en hommage aux policiers de Terre-Neuve-et-Labrador qui assurent la sécurité des routes

ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix de l’Équipe Nick Coates de MADD Canada pour rendre hommage aux policiers de Terre-Neuve-et-Labrador qui vont au-delà de leur devoir pour retirer des conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de la province.

Cette année, 18 policiers recevront un prix. Les policiers ayant retiré des routes au moins 12 conducteurs aux capacités affaiblies en 2025 recevront le prix Or, et les policiers qui en ont retiré au moins huit recevront le prix Argent. Les policiers de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve (RNC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affichant le meilleur rendement seront également reconnus durant la cérémonie. De plus, les policiers recevront une pièce commémorative.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix. Des entrevues avec des invités et les récipiendaires de prix seront possibles sur demande.



Date et heure : Vendredi 12 juin 2026 à 11 h Endroit : Annexe du Quartier général de la RNC (gymnase), 1 Fort Townshend, St. John’s, NL Invités : Tanya Hansen Pratt, présidente nationale, MADD Canada

Chef Patrick Roche, RNC

Surintendant Paul Peddle, agent responsable des services de soutien opérationnel de

la GRC

Patricia Hynes-Coates, belle-mère de Nick et Terry Coates, père de Nick





Créé en 2019, le prix est nommé en l'honneur de Nick Coates afin de lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. Nick a été tué par un conducteur aux capacités affaiblies à St. John's en août 2013. Il revenait d'une réunion de travail à moto lorsqu'il a été heurté par une camionnette. Nick est décédé à l'hôpital le jour même. Il n'avait que 27 ans. Depuis sa mort, la famille de Nick a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public et prévenir la conduite avec capacités affaiblies. La belle-mère de Nick, Patricia Hynes-Coates, est une ancienne présidente nationale de MADD Canada.

MADD Canada tient à remercier Patricia Hynes-Coates, la belle-mère de Nick, et Terry Coates, le père de Nick, la GRC et la RNC pour leur soutien continu au programme de prix et à la cérémonie annuelle de remise des prix.

Pour plus d'informations ou pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca