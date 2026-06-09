Space42 élargit ses capacités d’observation de la Terre avec la pleine mise en service de ses trois satellites Foresight

Les satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5, mis en orbite en novembre 2025, sont désormais pleinement opérationnels.

L’élargissement de la couverture permet d’augmenter la fréquence de revisite dans les régions à forte demande.

Les capacités intégrées de Synthetic Aperture Radar (SAR) et d’intelligence artificielle (IA) fournissent des renseignements rapides, fiables et exploitables par tous les temps.





ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, entreprise spatiale de nouvelle génération basée aux Émirats arabes unis et spécialisée dans les technologies spatiales alimentées par l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui la pleine mise en service des satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5. Cette étape majeure renforce la constellation d’observation de la terre Foresight Earth Observation (EO), qui compte désormais cinq satellites dotés d’un radar imageur Synthetic Aperture Radar (SAR). Grâce à cette capacité élargie, Space42 est en mesure d’assurer une collecte continue de données, ainsi que la production de renseignements géospatiaux à forte valeur décisionnelle.

Les trois satellites ont été développés en collaboration avec la société finlandaise ICEYE dans le cadre d’un partenariat visant à favoriser le transfert de technologies, à garantir un accès durable à des capacités spatiales avancées et à renforcer l’intégration locale de la chaîne d’approvisionnement. Conformément à cette stratégie, les opérations critiques d’intégration et de test ont été réalisées au sein du centre d’assemblage, d’intégration et d’essais (AIT) de Space42 à Abou Dhabi.

Hasan Al Hosani, PDG des Solutions Intelligentes chez Space42, a déclaré : « Avec la mise en service de Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5, nous renforçons nos capacités souveraines d’observation de la Terre en offrant à nos gouvernements partenaires, à nos clients industriels et à nos collaborateurs internationaux un accès plus rapide, plus fiable et plus régulier à des données stratégiques. Notre collaboration avec ICEYE, combinée au succès des opérations menées au sein des installations de Space42 dédiées aux systèmes spatiaux, a permis de renforcer les capacités nationales à un niveau de performance capable de rivaliser avec les meilleurs acteurs mondiaux tout en soutenant une montée en puissance à l’échelle internationale. Cette constellation constitue également une avancée majeure dans l’exécution de notre stratégie visant à faire de Space42 le partenaire de référence pour les données géospatiales à forte valeur ajoutée. Elle contribue, par ailleurs, à renforcer le positionnement des Émirats arabes unis comme acteur incontournable d’un secteur stratégique en pleine expansion, où la fiabilité des missions et l’excellence technologique sont essentielles ».

Couverture élargie et accélération de la prise de décision

Les satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5 ont été déployés sur une orbite terrestre basse à inclinaison intermédiaire afin d’étendre la couverture de la constellation et de renforcer la surveillance de régions stratégiques où réside plus de 90 % de la population mondiale. La constellation Foresight alimente GIQ, la plateforme de renseignement géospatial de Space42 basée sur l’intelligence artificielle. Celle-ci convertit les données brutes collectées par les satellites en informations exploitables et prêtes à soutenir la prise de décision en quelques seulement minutes. Grâce à l’exploitation d’orbites complémentaires, le système garantit des performances homogènes et une disponibilité continue, quelles que soient les conditions d’éclairage.

Dotée d’une résolution pouvant atteindre 25 centimètres et de capacités d’imagerie tous temps, la constellation permet de détecter avec une grande précision les évolutions les plus fines à la surface de la Terre. Les données sont ensuite analysées et enrichies par la plateforme GIQ afin de générer des renseignements opérationnels à forte valeur ajoutée. Cette capacité contribue notamment à réduire les délais d’intervention en situation d’urgence jusqu’à 90 %, à diminuer les coûts de maintenance prédictive jusqu’à 30 % et à améliorer l’efficacité opérationnelle en réduisant les pertes et les inefficacités de l’ordre de 25 %.

Une demande mondiale en forte croissance et l’affirmation du leadership des Émirats arabes unis

La demande mondiale en matière d’observation de la Terre (EO) connaît une croissance soutenue, portée par les besoins croissants des gouvernements, des entreprises et des organisations stratégiques en matière de gestion des risques, d’optimisation opérationnelle et de réalisation des objectifs liés au climat, à la résilience et à la sécurité. À l’horizon 2030, les données et analyses issues de l’observation de la Terre devraient générer plus de 700 milliards de dollars de valeur économique à l’échelle mondiale, tout en contribuant de manière significative à la réduction des émissions de carbone dans de nombreux secteurs d’activité.

Dans ce contexte, les Émirats arabes unis renforcent leur positionnement en tant qu’acteur majeur des capacités avancées d’observation de la Terre. Cette ambition s’appuie sur la National Space Strategy 2030, ainsi que sur des investissements soutenus dans les infrastructures souveraines, l’intégration de l’intelligence artificielle et le développement d’une base industrielle spatiale locale. L’expansion de la constellation Foresight de Space42 s’inscrit pleinement dans cette vision stratégique. En associant des capacités de collecte de données spatiales de nouvelle génération à des outils d’analyse avancés fondés sur l’intelligence artificielle, Space42 contribue à renforcer l’autonomie technologique du pays tout en développant une offre compétitive à l’échelle internationale dans le domaine du renseignement géospatial.

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une entreprise émiratie pionnière de technologies spatiales de nouvelle génération, spécialisée dans l’intégration de l’intelligence artificielle, des communications satellitaires et de l’analyse géospatiale. Sa mission est de transformer les données collectées depuis l’espace en informations stratégiques permettant une meilleure compréhension de notre planète et une prise de décision plus éclairée. Créée en 2024 à la suite de la fusion réussie de Bayanat et Yahsat, Space42 bénéficie d’une envergure mondiale qui lui permet de répondre aux besoins en constante évolution des gouvernements, des entreprises et des communautés à travers le monde. Space42 comprend deux unités commerciales : Space Services, dédié à l’exploitation et à la gestion d’infrastructures satellitaires en amont, ainsi qu’à la fourniture de services de connectivité fixe et mobile par satellite ; Smart Solutions, spécialisé dans l’acquisition et le traitement de données géospatiales, combinés aux capacités de l’intelligence artificielle afin d’améliorer la prise de décision, la conscience situationnelle d’accroître l'efficacité opérationnelle des organisations. Parmi les principaux actionnaires de Space42 figurent G42, Mubadala et IHC.

Pour plus d’informations, consultez www.space42.ai. Pour suivre l’actualité de l’entreprise, rendez-vous sur LinkedIn Space42. Relations investisseurs : ir@space42.ai.

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