Holafly annonce un partenariat avec Francisco Cabral, joueur de tennis en double classé dans le Top 20 de l’ATP

DUBLIN, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, leader mondial des cartes eSIM pour les voyageurs, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Francisco Cabral, joueur de tennis en double classé dans le Top 20 de l’ATP, qui rejoint l’entreprise en tant qu’ambassadeur mondial de la marque. Cette collaboration réunit l’un des principaux fournisseurs mondiaux de cartes eSIM et l’un des joueurs de tennis les plus actifs sur la scène internationale.

Cabral s’est imposé comme l’un des joueurs de tennis en double les plus constants du circuit ATP, atteignant le meilleur classement de sa carrière à la 19e place mondiale et devenant le joueur portugais de tennis en double le mieux classé de l’histoire de l’ATP. Sa carrière compte plusieurs titres sur le circuit ATP, quatorze titres sur le circuit Challenger, ainsi que des participations aux quatre tournois du Grand Chelem, avec notamment un parcours marquant jusqu’aux quarts de finale de l’Open d’Australie.

Les joueurs de tennis actuels passent une grande partie de l’année à parcourir le monde, s’adaptant à différentes cultures, climats et fuseaux horaires, tout en maintenant des performances constantes pour évoluer au plus haut niveau. À lui seul, le calendrier de Cabral devrait le conduire à parcourir quatre continents et plus de 15 pays.

Dans le cadre de ce partenariat, Cabral partagera des moments de sa vie sur le circuit ATP, permettant aux fans de découvrir de plus près la réalité de la compétition à travers le monde. Des vols long-courriers aux calendriers de tournois chargés, en passant par les imprévus liés aux déplacements constants, ce contenu mettra en lumière la manière dont les athlètes parviennent à rester performants, où que la saison les mène.

La collaboration soulignera également la fonctionnalité Always On de Holafly, qui inclut 1 Go de données de secours sans coût additionnel. Always On est conçue pour les situations où les voyageurs se retrouvent soudain à court de données ou rencontrent des problèmes de réseau. Elle apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire en permettant aux voyageurs de rester connectés lorsqu’ils en ont le plus besoin.

« Francisco incarne une nouvelle génération d’athlètes dont la carrière les conduit aux quatre coins du monde. Chaque saison s’accompagne de nouveaux pays, de nouvelles villes et de nouveaux défis, mais aussi d’opportunités exceptionnelles. Son parcours reflète la manière dont des millions de personnes voyagent aujourd’hui, faisant de lui un choix naturel pour Holafly et pour tout ce que nous défendons », a déclaré Daniela Prado, directrice de la marque chez Holafly.

Le partenariat débute alors que Cabral continue de disputer certains des plus grands tournois du tennis professionnel, notamment Roland-Garros, Wimbledon, l’US Open et l’Open d’Australie. Tout au long de la saison, Holafly et Cabral collaboreront pour permettre aux fans de découvrir de plus près la vie en dehors des courts, en partageant les expériences, les défis et les opportunités liés à la compétition à travers le monde.

Avec l’internationalisation des carrières et la place de plus en plus importante des voyages dans les vies professionnelles et personnelles, le partenariat entre Holafly et Francisco Cabral met en avant une conviction commune : découvrir le monde doit être une expérience portée par les opportunités, et non par l’incertitude.

Contact médias : press@holafly.com

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