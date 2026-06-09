Bitget lance le Mois de la lutte contre la fraude 2026 et annonce avoir récupéré 32,3 millions de dollars pour ses utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a lancé le Mois de la lutte contre la fraude 2026 sous le thème « Plus d’actifs, plus de protection : assurez votre sécurité à l’ère des investissements multi-actifs ». Cette initiative annuelle vise à aider les utilisateurs à évoluer dans un environnement de menaces de plus en plus complexe, alors que les plateformes d’actifs numériques élargissent leur offre au-delà des cryptomonnaies pour devenir de véritables écosystèmes multi-actifs.

La campagne s’accompagne de la publication des principaux résultats de Bitget en matière de sécurité et de prévention de la fraude pour l’année 2025. Au cours de cette période, l’entreprise a bloqué plus de 150 millions de tentatives d’attaques malveillantes, identifié plus de 13 000 adresses IP à haut risque et traité 18 135 dossiers de protection des utilisateurs. L’équipe de sécurité de la plateforme a également aidé ses utilisateurs à récupérer environ 32,3 millions de dollars liés à des incidents de sécurité et à des activités frauduleuses.

« Le secteur entre dans une ère multi-actifs où les utilisateurs peuvent accéder à une gamme plus large de produits et de marchés depuis une plateforme unique. À mesure que cet accès s’élargit, les responsabilités en matière de sécurité augmentent également », a déclaré Hon Ng, directeur juridique de Bitget. « La protection des utilisateurs exige une surveillance continue des risques, des mécanismes de réaction rapide, une sensibilisation à la sécurité et une coopération étroite à l’échelle de l’industrie. Le Mois de la lutte contre la fraude illustre l’importance de développer ces protections en parallèle de l’innovation produit. »

Tout au long de l’année 2025, Bitget a poursuivi le renforcement de son dispositif de sécurité dans plusieurs domaines : protection des comptes, conservation des actifs, prévention de la fraude et gestion des risques liés à la plateforme. La plateforme a mis l’accent sur l’extension de l’authentification par Passkey reposant sur les standards FIDO2 et WebAuthn, le renforcement de l’authentification multifactorielle pour les opérations sensibles sur les comptes, l’amélioration des mécanismes de protection contre le phishing, et le perfectionnement des outils de gestion des appareils permettant aux utilisateurs de surveiller et contrôler en temps réel les accès à leurs comptes.

En 2025, Bitget a également renforcé ses infrastructures de détection des menaces en temps réel et de sécurité Web. Les systèmes de sécurité ont enregistré plus de 2,8 milliards d’interceptions de menaces grâce à des règles de protection personnalisées et neutralisé plus de 1,5 milliard de tentatives d’attaque par déni de service distribué (DDoS). Les capacités de surveillance de la plateforme ont également été améliorées grâce à des outils d’analyse comportementale fondés sur l’apprentissage automatique, conçus pour détecter les activités suspectes et les menaces émergentes à différents niveaux de l’écosystème.

L’éducation des utilisateurs est demeurée un axe majeur de la stratégie de sécurité de Bitget. Les campagnes du Mois de la lutte contre la fraude menées en 2024 et 2025 ont touché environ 1,38 milliard de personnes dans le monde grâce à des contenus de sensibilisation, des ressources pédagogiques et des initiatives communautaires. L’entreprise a également développé son Anti-Scam Hub, maintenu son programme public de récompenses pour la découverte de failles et lancé des initiatives interactives telles que le Smarter Eyes Challenge, qui a réuni près de 50 000 participants autour d’exercices simulés de détection de tentatives de phishing et d’escroqueries.

Bitget a poursuivi sa collaboration avec plusieurs acteurs majeurs de la sécurité blockchain, notamment SlowMist et Elliptic. Ces partenariats visent à favoriser le partage de renseignements sur les menaces, la recherche contre la fraude et les efforts de sensibilisation à l’échelle du secteur. Grâce à cette combinaison de sécurité de plateforme, de formation des utilisateurs et de coopération industrielle, Bitget poursuit ses investissements pour créer un environnement plus sûr pour les investisseurs et les utilisateurs des marchés financiers numériques et tokenisés.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la plus forte liquidité dans plus de 150 régions à travers le monde.

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