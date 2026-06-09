Transparency-One® encourage la collaboration entre les acteurs du secteur pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement lors d'une table ronde à Paris

DALLAS, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transparency-One , la plateforme d'approvisionnement responsable d'ISN® conçue pour apporter de la visibilité aux chaînes d'approvisionnement complexes, a organisé une table ronde à Paris, réunissant un groupe diversifié de leaders du secteur, de clients et d'experts en la matière afin d'explorer la cartographie de la chaîne d'approvisionnement et la diligence raisonnable.

L'événement a suscité un engagement et une participation forts, reflétant l'urgence croissante dans divers secteurs de renforcer la transparence et la résilience de la chaîne d'approvisionnement tout en répondant à des attentes réglementaires en constante évolution. Les participants ont discuté des chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus complexes, qui nécessitent une visibilité plus solide et une coordination interfonctionnelle.

Tout au long de la table ronde, les participants ont mené des discussions franches et axées sur les solutions, partageant des expériences concrètes et des bonnes pratiques pour naviguer dans la complexité de la chaîne d’approvisionnement. Les conversations sont allées au-delà de la théorie, se concentrant sur des méthodes concrètes pour cartographier les réseaux de fournisseurs, identifier les risques et mettre en œuvre les exigences de diligence raisonnable. Un thème clé tout au long de la discussion a été l’importance de la collaboration intersectorielle et multipartite. Les participants, parmi lesquels figuraient 22 représentants de 16 organisations issues des secteurs des cosmétiques, des parfums, du luxe, de la vente au détail et de l’habillement, ont souligné qu’aucune organisation ne peut à elle seule faire face aux risques liés à la chaîne d’approvisionnement, insistant sur la nécessité d’une responsabilité partagée, d’un dialogue ouvert et d’une action coordonnée tout au long de la chaîne de valeur. La table ronde de Paris reflète l’engagement plus large de Transparency-One à favoriser le dialogue, le partage des connaissances et l’innovation en matière d’approvisionnement responsable et de transparence de la chaîne d’approvisionnement.

« La table ronde a démontré la puissance de la collaboration pour relever les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Brittany Sizemore, vice-présidente senior de Transparency-One. « Transparency-One est fière de réunir des organisations partageant les mêmes valeurs et d'entendre directement de la bouche de ses clients et partenaires comment ils font progresser la transparence de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. En combinant la technologie de cartographie de la chaîne d'approvisionnement avec une diligence raisonnable continue et la collaboration des parties prenantes, les entreprises peuvent construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus responsables. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de cartographie de la chaîne d’approvisionnement de Transparency-One, rendez-vous sur transparency-one.com .

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les sous-traitants et les fournisseurs, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients recruteurs issus de secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 sous-traitants et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d’ISN comprennent ISNetworld ® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, Transparency-One ® , une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower ® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations issues des données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres des conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux sous-traitants et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com .