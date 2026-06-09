Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord nomment Gaétan de L’Hermite au poste de président-directeur général pour mener la prochaine phase de croissance de l’entreprise

MISSISSAUGA, Ontario, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Compass Canada, chef de file des services alimentaires, de l’hospitalité et des services de soutien, a annoncé aujourd’hui la nomination de Gaétan de L’Hermite au poste de président-directeur général de Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. Il succède à Saajid Khan, qui assumera de nouvelles fonctions à titre de président-directeur général de Bon Appétit Management Company (« Bon Appétit ») au sein de Groupe Compass Amérique du Nord.

M. Khan demeurera activement impliqué tout au long de la période de transition prévue cet été. Il travaillera en étroite collaboration avec M. de L’Hermite et l’équipe de direction de Compass Canada afin d’assurer une continuité harmonieuse pour les clients, les partenaires et les employé(e)s. M. de L’Hermite assumera officiellement ses nouvelles fonctions à l’automne, moment où M. Khan entreprendra son nouveau rôle à la tête de Bon Appétit.

« Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord constituent une organisation exceptionnelle, portée par des personnes talentueuses, des partenariats de confiance avec nos clients et une forte dynamique de croissance », a déclaré Saajid Khan. « Ensemble, nous avons bâti une culture primée, fait croître l’entreprise jusqu’à dépasser les 2 milliards de dollars en revenus et consolidé notre position de chef de file dans plusieurs des secteurs que nous desservons. Je suis extrêmement fier de tout ce que nos équipes ont accompli et j’ai pleinement confiance en Gaétan pour diriger l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance. »

M. de L’Hermite est un dirigeant chevronné de Groupe Compass qui cumule plus de 22 années d’expérience internationale. Plus récemment, il supervisait le portefeuille de la région Asie-Pacifique (« APAC »), y compris l’Australie, à titre de président-directeur général de Compass Group APAC. Auparavant, il a notamment occupé les fonctions de président-directeur général de Groupe Compass France et de directeur général de Compass Group Ireland, en plus d’avoir assumé divers postes de haute direction au sein du Groupe.

« Ayant déjà eu l’occasion de travailler avec Gaétan, je connais personnellement le type de leader qu’il est », a poursuivi M. Khan. « Il apporte une solide expertise opérationnelle, des valeurs fortes et un engagement authentique envers nos employés et nos clients. Fort de plusieurs décennies d’expérience au sein de Compass et d’un parcours marqué par la qualité et la croissance, je suis convaincu que cette transition se déroulera sans heurts et que Gaétan est la personne tout indiquée pour guider Compass Canada vers son prochain chapitre. »

Sous la direction de M. Khan, Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord ont renforcé leur position de chef de file du marché, élargi leurs partenariats avec leurs clients et poursuivi le développement d’une culture fondée sur les personnes, le service, l’innovation et l’excellence opérationnelle. Aujourd’hui, l’entreprise sert des clients dans une grande diversité de secteurs partout au pays et amorce cette transition à partir d’une position de force, soutenue par une équipe de direction expérimentée et de solides assises pour assurer sa croissance future.

« Je suis honoré de me joindre à Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord à un moment aussi stimulant pour l’entreprise », a déclaré Gaétan de L’Hermite. « Saajid et son équipe ont bâti une organisation solide, reconnue pour la qualité de ses services, appuyée par une stratégie claire et bien positionnée pour saisir les nombreuses occasions qui s’offrent à elle. Mon objectif sera de m’appuyer sur les solides fondations déjà en place tout en continuant d’offrir à nos clients un service et des expériences exceptionnels. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec nos équipes, nos clients et nos partenaires partout au Canada et en Amérique du Nord. »

À propos du Groupe Compass Canada

Groupe Compass Canada est le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. L’entreprise compte plus de 30 000 associé(e)s réparti(e)s dans plus de 10 000 établissements à l’échelle du pays. Son expertise couvre une vaste gamme de secteurs et de spécialités, notamment les installations sportives, les salles à manger, les établissements scolaires, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada a pour mission de devenir le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au pays. L’entreprise cherche à redéfinir l’industrie grâce à des technologies de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont une incidence positive sur les personnes, la performance et sa raison d’être. L’organisation s’engage également à mettre son envergure au service du bien commun et, dans le cadre de sa Promesse à la planète, vise la carboneutralité des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’hospitalité adaptées aux besoins de ses clients et à son engagement constant envers l’excellence, le Groupe Compass Canada contribue à façonner l’avenir des services alimentaires et des services de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admiréesMC au Canada en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes dont la culture favorise le rendement et l’avantage concurrentiel. L’entreprise a également été désignée Excellent lieu de travailᴹᴰ de 2019 à 2025, et figure au palmarès des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2022, 2024, 2025 et 2026, des Meilleurs lieux de travailMC avec les équipes de direction les plus fiables de 2024 à 2026, des Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes en 2026 et des Meilleurs lieux de travailMC dans la vente au détail et l’hospitalité en 2025. L’organisation a aussi été nommée parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2021, 2023 et 2024. En 2026, le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’un des employeurs les plus verts du Canada par Canada’s Top 100 Employers. Pour en savoir plus, consultez notre page LinkedIn.

Personne-ressource pour les médias

Groupe Compass Canada

Joylin Pinto

Gestionnaire principale, Communications d’entreprise

media.relations@compass-canada.com

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