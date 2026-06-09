MAISON POMMERY & ASSOCIES : Report de l’échéance obligataire du 19 juin 2026 au 19 juin 2027 - Assemblée générale des porteurs d'obligations émises le 14 mai 2019 et venant à échéance le 19 juin 2026

Communiqué Financier

Report de l’échéance obligataire du 19 juin 2026 au 19 juin 2027

Assemblée générale des porteurs d'obligations émises le 14 mai 2019 et venant à échéance le 19 juin 2026

(ISIN : BE0002654359 – Code Commun : 199972634)

Reims, le 9 juin 2026

Maison Pommery & Associés (la « Société ») a demandé le 18 mai 2026, le report de douze mois de la maturité des obligations portant intérêt au taux de 3,75% l’an, pour un montant de 45 millions d’euros, et venant à échéance le 19 juin 2026 (ISIN : BE0002654359 – Code Commun : 199972634) (les « Obligations »).

L’Assemblée générale des obligataires réunie en première convocation le 9 juin 2026 à 10h00 sous la Présidence de Madame Sandrine d’Haussy, DIIS Group - Représentant de la masse des obligataires, a statué valablement et a approuvé à une très large majorité l’ensemble des résolutions proposées au vote. En conséquence de quoi :

L’échéance des Obligations est reportée au 19 juin 2027 , et les Obligations feront l’objet du versement d’un coupon au taux de 3,75% l’an à cette date.

, et les Obligations feront l’objet du versement d’un coupon au taux de 3,75% l’an à cette date. La tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes 2025 postérieurement au 7 juin 2026 ne sera pas constitutive d’un cas de défaut.

Une prime de résolution de 0,15% (0,215% brut) du nominal total des Obligations sera versée à l’ensemble des obligataires le 3 juillet 2026.

Ce report va permettre à la Société de poursuivre les négociations exclusives avec Henkell International en vue d’un rapprochement stratégique comme annoncé dans le communiqué du 2 juin 2026, de continuer les discussions encadrées avec ses partenaires financiers, de conduire son programme de cession d’actifs non stratégiques, et contribuera à l’obtention de la certification de ses comptes pour l’exercice 2025. La Société rappelle à ce titre que la tenue de son assemblée générale annuelle est reportée après le 30 juin 2026, ledit report ayant été autorisé par le Tribunal de commerce de Reims le 1er juin 2026.

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Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

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