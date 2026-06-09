AeroFlexx et Dreiturm GmbH s’associent pour proposer une innovation durable en matière d’emballage en Allemagne, en Autriche et en Suisse

WEST CHESTER, Ohio, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx, leader du secteur des emballages durables pour liquides, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat global avec Dreiturm GmbH, une entreprise allemande active sur les marchés des soins personnels, des produits ménagers, du nettoyage professionnel et des marques de distributeur.

Dans le cadre de cet accord, Dreiturm GmbH assurera en exclusivité la commercialisation et la promotion de la technologie d’emballage d’AeroFlexx en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ce partenariat vise à soutenir les relations clients, le développement du marché et la planification de la commercialisation de la technologie innovante d’emballage pour liquides d’AeroFlexx dans l’ensemble de la région germanophone (DACH).

« Grâce à ce partenariat, nous posons les bases de la mise à disposition d’une solution d’emballage innovante sur le marché DACH et proposons à nos clients des alternatives durables », explique Jan Rudel, directeur commercial de Dreiturm GmbH.

Cette collaboration intervient alors que les fabricants et les marques à travers l’Europe se préparent à l’évolution des exigences en matière d’emballage dans le cadre du règlement de l’Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR). Cette réglementation devrait accorder une importance accrue à la réduction de l’utilisation du plastique et des déchets d’emballage, ce qui pourrait renforcer la demande pour la technologie d’emballage AeroFlexx, capable d’aider les entreprises à atteindre leurs futurs objectifs de durabilité et de conformité réglementaire.

L’accord renforce également la capacité d’AeroFlexx à interagir avec ses clients sur des marchés européens stratégiques, tout en soutenant sa stratégie plus large consistant à développer les relations et les infrastructures nécessaires à une adoption mondiale à grande échelle. Les deux entreprises étudient également de futures opportunités de collaboration potentielles, en fonction de l’évolution de la demande des clients et de la maturité du marché.

« Notre partenariat avec Dreiturm représente une étape importante dans l’expansion de la présence d’AeroFlexx en Europe et dans l’accompagnement de l’intérêt croissant des clients pour notre technologie d’emballage de liquides », déclare Boris Gavric, directeur des opérations d’AeroFlexx. « La connaissance du marché, les relations clients et l’expérience opérationnelle de Dreiturm en font un partenaire de premier plan alors que nous continuons à développer les opportunités pour nos solutions d’emballage dans la région DACH. »

La fabrication et le remplissage des emballages utilisant la technologie AeroFlexx devraient être réalisés sur le site de Dreiturm GmbH à Steinau. Les deux entreprises estiment que cette collaboration accélérera la pénétration du marché et contribuera de manière significative à la transformation durable de l’industrie de l’emballage.

À propos d’AeroFlexx

AeroFlexx est une entreprise intégrée de bout en bout, spécialisée dans le conditionnement de liquides qui révolutionne les solutions durables dans un large éventail de catégories, notamment les soins personnels, les produits ménagers, les soins pour bébés, les soins pour animaux, l’alimentation et les applications industrielles. La technologie exclusive d’AeroFlexx transforme le secteur de l’emballage en associant les avantages des formats souples et rigides dans une offre hautement personnalisable qui fonctionne à la fois comme emballage primaire et comme option de recharge haut de gamme. Il en résulte une expérience client différenciée, une valeur de marque renforcée et des avantages en matière de durabilité à la pointe du secteur.

Basée à West Chester, dans l’Ohio, AeroFlexx fait partie du groupe Innventure (NASDAQ : INV) et offre des capacités d’emballage et de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Pour en savoir plus, consultez le site https://aeroflexx.com ou suivez AeroFlexx sur LinkedIn.

À propos de Dreiturm GmbH

Dreiturm GmbH est un partenaire allemand de confiance, spécialisé dans la fabrication et le conditionnement à façon de produits liquides et semi-liquides destinés aux cosmétiques, aux dispositifs médicaux, aux produits pharmaceutiques, aux biocides et aux solutions de nettoyage. Basée à Steinau an der Straße, l’entreprise associe plus de 200 ans d’histoire à un savoir-faire de production avancé, à une solide expertise en développement et à des normes de qualité rigoureuses. Depuis 1825, Dreiturm GmbH est synonyme de produits fiables fabriqués en Allemagne. Aujourd’hui, avec 320 collaborateurs, une production annuelle dépassant 70 millions d’unités et des ventes dans plus de 20 pays, Dreiturm GmbH accompagne les plus grandes marques grâce à des capacités de production évolutives, des solutions d’emballage, des services de développement produit et un engagement clair en faveur de l’innovation et de la durabilité. Pour en savoir plus, consultez le site https://dreiturm.de/.