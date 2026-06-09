Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (1 au 5 juin 2026)

Le 9 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 1er au 05 juin 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|1-Jun-26
|FR0000073298
|9 376
|39,1148
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|1-Jun-26
|FR0000073298
|3 426
|38,8906
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|2-Jun-26
|FR0000073298
|7 020
|39,4224
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|2-Jun-26
|FR0000073298
|5 700
|39,2022
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Jun-26
|FR0000073298
|7 853
|38,1654
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|3-Jun-26
|FR0000073298
|5 254
|38,1208
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Jun-26
|FR0000073298
|9 471
|38,5729
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Jun-26
|FR0000073298
|3 500
|38,5351
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Jun-26
|FR0000073298
|7 339
|39,7247
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Jun-26
|FR0000073298
|5 300
|39,3735
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe