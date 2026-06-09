Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (1 au 5 juin 2026)

Le 9 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 1er au 05 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Jun-26 FR0000073298 9 376 39,1148 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 1-Jun-26 FR0000073298 3 426 38,8906 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Jun-26 FR0000073298 7 020 39,4224 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 2-Jun-26 FR0000073298 5 700 39,2022 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Jun-26 FR0000073298 7 853 38,1654 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 3-Jun-26 FR0000073298 5 254 38,1208 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Jun-26 FR0000073298 9 471 38,5729 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Jun-26 FR0000073298 3 500 38,5351 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Jun-26 FR0000073298 7 339 39,7247 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Jun-26 FR0000073298 5 300 39,3735 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe