Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (1 au 5 juin 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 9 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 1er au 05 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W871-Jun-26FR00000732989 37639,1148XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W871-Jun-26FR00000732983 42638,8906DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Jun-26FR00000732987 02039,4224XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W872-Jun-26FR00000732985 70039,2022DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Jun-26FR00000732987 85338,1654XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W873-Jun-26FR00000732985 25438,1208DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Jun-26FR00000732989 47138,5729XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Jun-26FR00000732983 50038,5351DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Jun-26FR00000732987 33939,7247XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Jun-26FR00000732985 30039,3735DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 06 09_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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