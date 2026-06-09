Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale ordinaire du 03 juin 2026

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2026

En application de l'article 241-2 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le présent descriptif a pour finalité de présenter les objectifs ainsi que les modalités du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée générale mixte du 3 juin 2026.

Titres concernés : actions ordinaires émises par AIR FRANCE – KLM.





actions ordinaires émises par AIR FRANCE – KLM. Part maximale du capital susceptible d’être achetée par la Société : 10 %.





10 %. Nombre maximal d’actions propres pouvant être acquises par la Société, sur la base du nombre d’actions composant le capital au 3 juin 2026 : 26.276.986, mais compte tenu de l’auto-détention de 36.562 actions au 31 décembre 2025 et du rachat par la Société de 70.000 actions le 27 mars 2026, soit 106.562 actions auto-détenues, seules 26.170.424 actions propres sont susceptibles d’être achetées.





26.276.986, mais compte tenu de l’auto-détention de 36.562 actions au 31 décembre 2025 et du rachat par la Société de 70.000 actions le 27 mars 2026, soit 106.562 actions auto-détenues, seules 26.170.424 actions propres sont susceptibles d’être achetées. Répartition des actions auto-détenues à ce jour : les 106.562 actions auto-détenues à ce jour par la Société seront affectées à l’objectif de satisfaire aux obligations découlant des plans d’allocations d’actions au titre de la rémunération de mandataires sociaux.





: les 106.562 actions auto-détenues à ce jour par la Société seront affectées à l’objectif de satisfaire aux obligations découlant des plans d’allocations d’actions au titre de la rémunération de mandataires sociaux. Prix d’achat unitaire maximum : 40 euros.





40 euros. Objectifs :





Les objectifs du programme de rachat d’actions en application de la 17ème résolution de l’Assemblée générale mixte du 3 juin 2026 sont les suivants :

leur annulation par voie de réduction de capital ;



l’animation du marché des actions par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;



la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société ou par des sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital et donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société ;



la mise en œuvre de toute attribution ou cession d’actions en faveur de salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés, en France ou en dehors de la France, qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et, de toute attribution gratuite d’actions, de toute opération d’actionnariat des salariés, de tout dispositif de rémunération de la Société, dans le cadre notamment des dispositions pertinentes du Code de commerce et/ou du Code du travail, ou de dispositions légales et réglementaires françaises ou étrangères, et la réalisation de toute opération de couverture afférente à ces opérations et engagements liés de la Société, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;



la conservation ou la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;



et, plus généralement, de réaliser toute opération qui viendrait à être autorisée par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.





Durée du programme : 18 mois à compter de l’Assemblée générale mixte du 3 juin 2026.





Pièce jointe