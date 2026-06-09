GROUPE PARTOUCHE : Dynamique de croissance satisfaisante au 1er semestre 2026 - Chiffre d’affaires : +3,0 % à 240,4 M€ - Succès de l’ouverture du Club parisien

Dynamique de croissance satisfaisante au 1er semestre 2026

Chiffre d’affaires : +3,0 % à 240,4 M€

Succès de l’ouverture du Club parisien

Paris, le 9 juin 2026, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l’exercice 2026 (février 2026 - avril 2026) et son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre (novembre 2025 – avril 2026).

Chiffre d’affaires du 1er semestre en hausse de +3,0 % à 240,4 M€

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 affiche une dynamique de croissance satisfaisante de +3,0 % à 240,4 M€ (contre 233,3 M€ au S1 2025) avec un Produit Net des Jeux en hausse de +2,5 % à 190,0 M€ (contre 185,3 M€ au S1 2025).

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026, en hausse de +2,5 % à 109,5 M€ (contre 106,9 M€ au T2 2025), confirme la tendance enregistrée au 1er trimestre (+3,5 % vs T1 2025).

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) du T2 2026 progresse de +1,9 % à 182,1 M€ (contre 178,7 M€ au T2 2025) et s’articule comme suit selon les géographies et les typologies de jeux :

en France, croissance de +1,6 % du PBJ à 163,1 M€ par rapport au T2 2025 (160,6 M€). Le PBJ des machines à sous recule de -1,7 % à 125,8 M€ contre 128,0 M€ au T2 2025, impacté par la fin de l’exploitation du casino de Berck depuis le 1er janvier 2026. Parallèlement, le dynamisme des jeux de table se poursuit (+14,8 % à 37,3 M€ contre 32,5 M€ en N-1), porté par les casinos d’Annemasse, Divonne, St Amand-les-Eaux et La Tour-de-Salvagny. A noter, la dynamique des casinos cannois, tant le Casino 50 Croisette (acquis le 28 février 2025) que le Royal Palm, qui bénéficie pleinement de la restructuration réalisée ;

du PBJ à 163,1 M€ par rapport au T2 2025 (160,6 M€). Le PBJ des machines à sous recule de -1,7 % à 125,8 M€ contre 128,0 M€ au T2 2025, impacté par la fin de l’exploitation du casino de Berck depuis le 1er janvier 2026. Parallèlement, le dynamisme des jeux de table se poursuit (+14,8 % à 37,3 M€ contre 32,5 M€ en N-1), porté par les casinos d’Annemasse, Divonne, St Amand-les-Eaux et La Tour-de-Salvagny. A noter, la dynamique des casinos cannois, tant le Casino 50 Croisette (acquis le 28 février 2025) que le Royal Palm, qui bénéficie pleinement de la restructuration réalisée ; à l’international, hausse de +4,5 % du PBJ à 18,9 M€ par rapport au T2 2025 (18,1 M€). Les jeux online progressent fortement (+26,0 % à 7,1 M€) alors que le Casino du Lac de Meyrin en Suisse est pénalisé par les importants travaux de rénovation en cours. A noter, la performance du casino de Cotonou (Bénin), en exploitation depuis le 28 janvier 2025, dont le PBJ a été multiplié par 4,4 par rapport à N-1.

À périmètre constant, sans l’acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette et l’ouverture du casino de Cotonou au Bénin, le PBJ du Groupe croît de +1,0 % à 178,2 M€ (vs 176,5 M€ au T2 2025).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +1,7 % à 84,5 M€, contre 83,1 M€ au T2 2025.

Démarrage solide du Club à Paris

Le 12 mai dernier, le Club a ouvert ses portes au 10 avenue de La Grande Armée, une adresse emblématique à proximité immédiate des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe.

Sa capacité d’accueil en fait le plus grand établissement de jeux de la capitale. Il déploie sur plusieurs étages, une offre couvrant tous les grands jeux de table et devrait d’ici la fin de l’année accueillir des roulettes.

Via le partenariat noué avec Texapoker, acteur de référence du circuit live, le club ambitionne de devenir un lieu incontournable du poker en Europe, avec une programmation quotidienne de tournois et l’accueil de grands événements internationaux.

Enfin, le bâtiment accueillera en juillet prochain le siège de Groupe Partouche, témoignant de son ancrage durable au cœur de la capitale.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre : mardi 30 juin 2026 (après Bourse)

Information financière du 3ème trimestre : mardi 8 septembre 2026 (après Bourse)

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA – Bloomberg : PARP:FP https://www.linkedin.com/company/groupe-partouche/

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2026 2025 Variation Premier trimestre (novembre – janvier) 130,8 126,4 +3,5% Deuxième trimestre (février – avril) 109,5 106,9 +2,5% Chiffre d'affaires total consolidé 240,4 233,3 +3,0%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2026 2025 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 182,1 178,7 +1,9% Prélèvements * -97,5 -95,6 +2,0% Produit Net des Jeux (PNJ) 84,5 83,1 +1,7% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 24,9 24,5 +1,5% Programme de fidélisation 0,1 -0,7 -115,9% Chiffre d'affaires total consolidé 109,5 106,9 +2,5%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2026 2025 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 371,1 361,5 +2,6% Prélèvements * -181,0 -176,2 +2,7% Produit Net des Jeux (PNJ) 190,0 185,3 +2,5% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 50,9 49,6 +2,6% Programme de fidélisation -0,5 -1,5 -66,6% Chiffre d'affaires total consolidé 240,4 233,3 +3,0%

* Depuis le 1er janvier 2026, les prélèvements sur les jeux n'intègrent plus dans leur assiette, les crédits promotionnels attribués à titre gracieux, induisant un impact à la baisse de 1,2 M€

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2026 2025 Variation Casinos 100,7 98,1 +2,6% Hôtels 6,0 6,3 -4,6% Autres 2,9 2,5 +16,5% Chiffre d'affaires total consolidé 109,5 106,9 +2,5%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2026 2025 Variation Casinos 222,8 215,8 +3,2% Hôtels 12,4 12,8 -3,0% Autres 5,2 4,8 +9,4% Chiffre d'affaires total consolidé 240,4 233,3 +3,0%

4- Lexique

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de prélèvements (État, communes, CSG, CRDS).

Le PBJ devient après prélèvements le Produit Net des Jeux (PNJ), soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe