Laurent-Perrier : Descriptif du programme de rachat d'actions

Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne

335 680 096 RCS Reims

Descriptif du programme de rachat d’actions

Proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 16 juillet 2026

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

En application des dispositions des articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers et du règlement européen n° 596/2014.

Emetteur :

Laurent-Perrier

Société cotée au compartiment B d’Euronext Paris devenu EnterNext

Code ISIN : FR 006864484





Programme de rachat :

Titres concernés : actions Laurent-Perrier

Pourcentage maximum du capital dont le rachat est proposé à l’autorisation de l’Assemblée Générale mixte du 16 juillet 2026 et sera mis en œuvre par le Directoire du 16 juillet 2026 : 10% du nombre total d’actions composant le capital social, soit 517 669 actions, en tenant compte de 76 917 actions détenues au 31.03.2026.

Nombre de titres du capital que l’émetteur détient directement ou indirectement au 31 mars 2026 : 76 917 actions Laurent-Perrier.

Prix d’achat unitaire maximum : 180 € par action.

Montant maximal autorisé : le montant total maximal soit 93 180 420 euros.





Objectifs par ordre de priorité décroissant :

D’assurer l’animation du marché et la liquidité de l’action par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement par un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la règlementation, étant précisé que dans ce cas le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues, De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5% du capital de la Société, D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, D’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, De procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’approbation de l’autorisation à conférer au Directoire, objet de la vingt-troisième résolution de la présente Assemblée, Et, d’une manière générale, de procéder à l’ensemble des objectifs réglementaires autorisés

Le Directoire aura la faculté d’affecter et de réaffecter à l’un ou l’autre de ces objectifs la totalité des actions détenues par la Société dans le respect de la règlementation applicable.

Identité du prestataire de services d’investissement intervenant aux fins d’assurer l’animation du titre concerné : Kepler Cheuvreux

Durée du programme : 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Mixte du 16 juillet 2026, soit jusqu’au 15 janvier 2028.

Bilan du précédent programme : l’Assemblée Générale Mixte du 10 juillet 2025 avait autorisé un programme de rachat portant au maximum sur 10% du capital social. Ce programme de rachat a fait l’objet d’un descriptif publié sur le site de l’AMF et le site de l’émetteur.





Il n’a été procédé à aucune annulation d’actions au titre des vingt-quatre derniers mois précédents le 16 juillet 2026.



Tableau de déclaration synthétique



Déclaration par l’émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres

Du 02 juin 2025 au 08 juin 2026



Pourcentage de capital auto détenu de manière directe et indirecte 1,27% Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois 0 Nombre de titres détenus en portefeuille : Dont, pour l’objectif contrat de liquidité Dont, pour l’objectif Action gratuite – Croissance externe – Procéder à l’annulation d’actions 75 783

3 544

72 239 Valeur comptable du portefeuille Dont, pour l’objectif contrat de liquidité

Dont, pour l’objectif Action gratuite – Croissance externe – Procéder à l’annulation d’actions 6 478 171,55 €

307 268,15 €

6 170 903,40 € Valeur de marché du portefeuille Dont, pour l’objectif contrat de liquidité

Dont, pour l’objectif Action gratuite – Croissance externe – Procéder à l’annulation d’actions 6 896 253,00 €

322 504,00 €

6 573 749,00 €

Du 02 juin 2025 au 08 juin 2026

Flux cumulés Positions ouvertes

au jour du dépôt de la note d’information Achats



Ventes/Transferts Positions ouvertes

à l’achat Positions ouvertes

à la vente Nombre de titres



Animation de marché Actions Gratuites Options d’achat achetées Achats à terme Options d’achat vendues Ventes à terme 20 351 18 816 10 221 Echéance maximale moyenne Cours moyen de la transaction 90,66 € 90,68 € - Prix d’exercice moyen Montants 1 845 021,66 € 1 706 234,88 € -

La société n’a pas utilisé de produits dérivés dans le cadre de ses opérations d’acquisition d’actions propres. Il n’existe donc pas de position ouverte à l’achat ou à la vente.

L’ensemble de ces opérations a été réalisé :

afin de promouvoir l’objectif de liquidité de l’action au travers d’un contrat de liquidité, soit à l’achat 20 351 actions et à la vente 18 816 actions

et pour l’acquisition d’actions en vue de consentir des options d’achat d’actions et/ou attribution gratuite d’actions à des salariés et mandataires sociaux, croissance externe et procéder à l’annulation éventuelle d’actions acquises, soit à l’achat 0 action, à la vente/transfert 10 221 actions.

Le présent descriptif a été transmis à l’AMF. Celui-ci est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de la société, et est disponible sur les sites internet de l’AMF www.amf-France.org et de www.finance-groupelp.com . Une copie sera adressée à toute personne en faisant la demande.

Contact : Direction Juridique : Flore Steinmetz

E-mail : flore.steinmetz@laurent-perrier.fr



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