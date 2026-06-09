BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. poursuit la croissance de ses activités et améliore nettement son résultat opérationnel pour l’exercice 2025/2026

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. poursuit la croissance de ses activités et améliore nettement son résultat opérationnel pour l’exercice 2025/2026

Un chiffre d'affaires en croissance de 12 % à 861,6 millions d’euros, porté par une forte activité dans le Resort pendant la saison estivale et une activité remarquable pour le secteur jeux.

Un résultat d’exploitation en hausse de 12,1 millions d’euros, à 86,6 millions d’euros soit + 16 % et un résultat net largement positif à 112,9 millions d’euros qui traduisent la solidité du modèle financier du Groupe S.B.M.

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« L’exercice 2025/2026 établit un nouveau record historique pour le Groupe S.B.M., dans tous les secteurs d’activité et confirme la pertinence de notre stratégie, axée notamment sur la performance opérationnelle, l’amélioration et le développement de notre offre, ainsi que l’attractivité globale du Resort. Le secteur hôtelier poursuit sa croissance, portée par une dynamique soutenue de ses activités. Le prix moyen hébergement progresse notamment avec les nouvelles pièces rénovées de l’Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. La restauration affiche également une solide croissance et à notamment bénéficié de l’ouverture du salon de thé et de la boutique Cedric Grolet Monte-Carlo, ainsi que de la première année pleine d’exploitation du restaurant Marlow. L’activité Casino affiche quant à elle une très forte croissance, tant sur les Jeux de Tables que sur les Appareils Automatiques, avec des volumes de jeux en forte hausse. Le parc locatif est toujours aussi attractif et dispose d’un taux d’occupation proche des 100 %. L’attractivité du Resort a par ailleurs été renforcée en arrière-saison par sa scénarisation spectaculaire lors des fêtes de fin d’année et la création de nouveaux clubs ultra privés, prisés de la clientèle à forte contribution.

Tous nos secteurs d’activité progressent, ce qui renforce la conviction que nous devons poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de développement dans tous les secteurs. A ce titre, notre Groupe assure la continuité de ses investissements et innovations avec, sur l’année 2026, les ouvertures de Gustave, le nouveau bar de l’Hôtel Hermitage et du restaurant la Vigie Zanoni Monte-Carlo, ainsi que la réouverture de La Rascasse rénovée. Par ailleurs, le Groupe S.B.M. poursuit la rénovation en profondeur du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et de l’Hôtel Hermitage, afin d’améliorer encore l’expérience client dans tout notre Resort. »

Lors de sa réunion des 8 et 9 juin 2026, le Conseil d’Administration, présidé par Stéphane Valeri, a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2025/2026, clos le 31 mars 2026 et établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 2024/2025 2025/2026

Chiffre d'Affaires Consolidé 768,0 861,6

Résultat Opérationnel 74,5 86,6

Résultat Financier 35,6 26,3

Résultat Net (part du Groupe) 110,1 112,9

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2025/2026 s’élève à 861,6 millions d’euros, en hausse de 93,5 millions d’euros, soit 12 %. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 11 % à 443,1 millions d’euros, portées par une progression de l’activité hébergement de 8 % grâce à une forte croissance des prix moyen, et une progression de l’activité restauration de 11 %, conséquence notamment de l’ouverture du salon de thé Cedric Grolet Monte-Carlo et de l’effet année pleine du restaurant Marlow,

un chiffre d’affaires jeux de 259,6 millions d’euros, soit une progression exceptionnelle de 20 %, conséquence d’une hausse des volumes de jeu et d’un aléa particulièrement favorable pour les jeux de table, malgré l’application rigoureuse des règles en matière de compliance, et d’une augmentation des volumes de jeu pour les appareils automatiques,

un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse de 4 % à 156,5 millions d’euros, avec un taux d’occupation proche de 100 % du parc locatif résidentiel, et l’application contractuelle des indexations de loyers.





Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 86,6 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 74,5 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le secteur jeux enregistre une progression remarquable de son résultat opérationnel, en hausse de + 13,8 millions d’euros. Les secteurs hôtelier et locatif affichent également des progressions significatives de leur résultat opérationnel, de respectivement + 3,3 millions d’euros et + 7,1 millions d’euros. L’exercice 2025/2026 s’inscrit ainsi dans une trajectoire de croissance soutenue par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat financier de l’exercice 2025/2026 présente un bénéfice de 26,3 millions d’euros contre un bénéfice de 35,6 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette baisse est imputable à la baisse des taux d’intérêts sur la zone euro qui entraine une diminution de la rentabilité de nos placements financiers court terme.

Le résultat net consolidé – part du Groupe s’élève ainsi à 112,9 millions d’euros contre un profit de 110,1 millions d’euros pour l’exercice 2024/2025.

Structure financière et investissements

Les capitaux propres - part du Groupe s’élèvent à 1 678 millions d’euros au 31 mars 2026 contre 1 643 millions d’euros au 31 mars 2025.

La capacité d’autofinancement s’élève à 185,0 millions d’euros pour l’exercice 2025/2026 contre 160,5 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par l’amélioration du résultat opérationnel avant amortissements de 24,5 millions d’euros.

Au 31 mars 2026, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette positive de 158,8 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 186,3 millions d’euros au 31 mars 2025.

La trésorerie nette correspond à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période augmentée des dépôts à terme dont l’échéance est comprise entre 3 et 6 mois à la date de souscription et les dettes relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit.

Il est à noter qu’une partie de la trésorerie a fait l’objet de placements en actifs financiers pour un montant total de 304 millions d’euros au 31 mars 2026 et 289 millions d’euros au 31 mars 2025. Ces placements ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie nette.

La poursuite du programme d’investissements a représenté un décaissement de 176,8 millions d’euros sur l’exercice, avec notamment la poursuite du programme complet de rénovation des chambres de l’Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, et les travaux du Monte-Carlo One - Courchevel.

Perspectives

L’activité du Groupe S.B.M. sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2026/2027 s’inscrit dans la continuité de celle constatée sur l’exercice 2025/2026.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026/2027.

Audit des comptes au moment de la présente publication

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Monaco, le 9 juin 2026

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

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