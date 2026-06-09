AB Science présentera, lors du congrès annuel 2026 de l'ENCALS, les données de survie issues du programme clinique du masitinib dans la SLA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AB SCIENCE PRÉSENTERA, LORS DU CONGRÈS ANNUEL 2026 DE L'ENCALS, LES DONNÉES DE SURVIE ISSUE DU PROGRAMME CLINIQUE DU MASITINIB DANS LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

Le traitement avec le masitinib a montré à un taux de survie à 5 ans de 42,3 % à compter de l'apparition de la maladie, soit une multiplication par deux par rapport aux données historiques.

Chez les patients atteints de SLA n'ayant pas subi de perte totale de fonction, le taux de survie à 5 ans à compter de l'apparition de la maladie est de 52,9 %, soulignant l'importance d'une intervention précoce.

Parmi les patients ayant survécu à long terme, atteignant le seuil de survie à 5 ans à compter de l'apparition des symptômes, 49 % ont continué à bénéficier d'une qualité de vie satisfaisante sans avoir besoin d'assistance mécanique, telle que la ventilation, la gastrostomie, la trachéotomie ou l'utilisation d'un fauteuil roulant.





Paris, le 9 juin 2026, 18h45

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) a annoncé aujourd'hui que de nouvelles analyses issues de son essai de phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (AB10015) ont été acceptées pour une présentation lors de la réunion annuelle de l'ENCALS (24-26 juin 2026, Madrid, Espagne). L'ENCALS est le réseau européen pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA), dont les résumés d’étude sont sélectionnés par le comité du programme scientifique en fonction de leur qualité scientifique.

Le professeur Albert Ludolph, MD, PhD, a déclaré : « Dans l'étude AB10015, l'examen des survivants à long terme semble indiquer un bénéfice de survie cliniquement significatif pour les patients atteints de SLA recevant le masitinib, par rapport aux données historiques. Il est à noter que la moitié de ces survivants à long terme ont conservé une qualité de vie élevée, ce qui souligne que la survie prolongée ne compromet pas nécessairement l'autonomie fonctionnelle. Des preuves confirmatoires supplémentaires sont nécessaires pour vérifier ces résultats encourageants. »

Le professeur Albert Ludolph, MD, PhD, (Président du Département de Neurologie de l’Hôpital Universitaire et de la Faculté de Médecine d’Ulm), fera une présentation intitulés ‘Five-Year Survival of 42% in ALS Patients Treated with Masitinib: Long-Term Outcomes From AB10015 Trial’ le 25 juin dans le cadre du Forum de recherche ENCALS – Session de posters (Référence: n° 401).





Les messages clés de cette présentation sont les suivants :

Le masitinib, un inhibiteur de tyrosine kinase, a démontré des bénéfices significatifs en termes de survie à long terme chez les patients atteints de SLA lorsqu’il est associé au riluzole, selon les données de résultats à long terme de l’essai de phase 2b/3 AB10015. L'analyse des patients recevant 4,5 mg/kg/jour de masitinib a révélé un taux de survie à cinq ans de 42,3 % à compter de l'apparition des symptômes, dépassant de manière significative les références publiées. Il convient de noter que 49 % des survivants à long terme ont conservé une qualité de vie satisfaisante sans assistance mécanique (c'est-à-dire sans ventilation permanente, gastrostomie, trachéotomie ou dépendance à un fauteuil roulant).

Le bénéfice en termes de survie était encore plus marqué dans les sous-groupes de patients sélectionnés.

Un taux de survie à cinq ans de 50 % chez les patients présentant une progression plus lente de la maladie (taux de progression ALSFRS-R ΔFS < 1,1 point/mois) à l’inclusion, la population de l’analyse principale de l'étude AB10015

Un taux de survie à cinq ans de 53 % chez les patients présentant un ΔFS initial < 1,1 point/mois et n'ayant pas subi de perte totale de function à l’inclusion (c'est-à-dire un score ≥ 1 sur tous les items du score ALSFRS-R)

Les taux de survie à cinq ans du masitinib dépassent largement les valeurs de référence, qui varient entre 7 % et 27,8 % (moyenne pondérée d'environ 24 %), et se comparent favorablement aux analyses rétrospectives portant sur des cohortes traitées par le riluzole et non traitées (respectivement environ 24 % et environ 15-17 % à partir du diagnostic).

Ces résultats soulignent le potentiel du masitinib à améliorer les résultats chez les patients atteints de SLA tout en préservant leur autonomie fonctionnelle et leur qualité de vie. Le bénéfice de survie le plus important est associé à un début de traitement précoce (c'est-à-dire avant l'apparition d'une déficience fonctionnelle sévère). Un biomarqueur récemment identifié, détectant l'effet du masitinib sur les microglies pro-inflammatoires pathologiques, pourrait aider à identifier les patients répondeurs [1].

Références

[1] Communiqué de presse d'AB Science du 24/02/2026 – https://www.ab-science.com/fr/actualites-et-media/communiques-de-presse/

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (PKI), une classe de protéines ciblées dont l’action est essentielle dans les voies de signalisation au sein des cellules. Nos programmes ciblent uniquement des maladies présentant des besoins médicaux non satisfaits importants, qui sont souvent mortelles avec une survie à court terme, ou rares, ou encore réfractaires aux traitements existants.

AB Science a développé un portefeuille exclusif de molécules, et le composé phare de la société, le masitinib, a déjà été homologué en médecine vétérinaire et est en cours de développement pour la médecine humaine. La société a son siège social à Paris, en France, et est cotée sur Euronext Paris (symbole boursier : AB).

De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’AB Science : www.ab-science.com.

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