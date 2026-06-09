Contentstack stellt seine „Agentic Experience Platform“ (AXP) mit „Agent OS“ und „Agent Accelerator“ vor, um Hindernisse für den ROI und die Einführung von KI in Unternehmen zu beseitigen

AUSTIN, Texas, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack, der unabhängige CMS-Pionier, der agentenbasierte digitale Erlebnisse neu definiert, hat heute seine Lösung für das agentenbasierte Unternehmen vorgestellt: die Agentic Experience Platform (AXP). Die Ankündigung umfasst die allgemeine Verfügbarkeit von Agent OS, einer autonomen Agentenschicht, die Inhalte, Daten und Echtzeit-Personalisierung abdeckt, sowie die Einführung von Agent Accelerator, einem Programm, das Kunden dabei unterstützen soll, den Weg vom KI-Experiment bis hin zu operativen Ergebnissen zu beschreiten. Gemeinsam ebnen diese Lösungen Unternehmen den Weg, den Nutzen autonomer KI zu realisieren, indem sie die Einführung, die Steuerung sowie die nahtlose Integration von KI-Workflows in den Bereichen Content-Management und Kundendaten gewährleisten.

Da Unternehmen ihre Investitionen in KI vorantreiben, stellen viele fest, dass frühere Implementierungen zu einer erhöhten Komplexität in ihren digitalen Ökosystemen geführt haben. Inhalte, Kundendaten und KI-Tools sind häufig auf verschiedene Systeme verteilt, sodass Marketingverantwortliche Schwierigkeiten haben, in großem Maßstab eindeutig zu messen, was funktioniert und was nicht.

Contentstack AXP vereint die grundlegenden Bausteine agentenbasierter Erfahrungen – Inhalt, Kontext und Aktion – in einer einheitlichen Architektur, die es Marketingfachleuten ermöglicht, die Skalierbarkeit und den Nutzen agentenbasierter KI selbst zu steuern.

Die KI-Umsetzungslücke

Die Ergebnisse des in Kürze erscheinenden „Agentic Enterprise Report 2026“ von Contentstack zeigen, dass 88 % der Führungskräfte sich wünschen, sie hätten vor der Einführung von agentenbasierter KI in grundlegende Content- und Dateninfrastruktur investiert. Die meisten Unternehmen werden durch isolierte Systeme ausgebremst: Älteren Plattformen für digitale Kundenerlebnisse fehlt die für die Nutzung echter Handlungsfähigkeit erforderliche Datenaktivierung in Echtzeit, während universellen KI-Tools der Markenkontext und die unternehmensweite Governance fehlen, um sicher im Namen des Unternehmens zu handeln.

Das bloße Hinzufügen von KI-Funktionen zu einer älteren oder an eine Suite gebundenen Content-Plattform löst dieses Problem nicht. Echte operative Geschwindigkeit erfordert eine völlig neue Architektur: ein Content-System, das regelt, was die KI sagen darf, ein Datensystem, das weiß, mit wem sie spricht, und eine Agentenebene, die auf beides reagieren kann.

„Eine KI, die Inhalte erstellt, ohne Ihre Kunden zu kennen, tappt im Dunkeln. Eine KI, die Ihre Kunden kennt, aber ohne Content-Governance betrieben wird, untergräbt Ihre Marke“, so Neha Sampat, CEO von Contentstack. „Jeder Unternehmensleiter, mit dem ich spreche, erzählt mir eine ähnliche Geschichte: großartige KI-Tools, die auf unzusammenhängenden Grundlagen aufbauen und Pilotprojekte hervorbringen, die sich niemals skalieren lassen. Das ist kein Problem der künstlichen Intelligenz. Das ist ein architektonisches Problem. Wir haben Agent OS entwickelt, um dieses Problem zu lösen.“

Wir präsentieren: Die Agentic Experience Platform

Contentstack AXP vereint drei Kernsysteme, die aufeinander abgestimmt arbeiten:

Content Cloud (Einheitliche Content-Grundlage): Ein System für Content-Governance und Markenkonsistenz über alle digitalen Kanäle hinweg, das auf einem Headless-CMS, einem Asset Manager, Frontend-Hosting und einem Brand Kit für KI-gestützte Markenrichtlinien basiert.

Ein System für Content-Governance und Markenkonsistenz über alle digitalen Kanäle hinweg, das auf einem Headless-CMS, einem Asset Manager, Frontend-Hosting und einem Brand Kit für KI-gestützte Markenrichtlinien basiert. Data Cloud (Echtzeitkontext): Ein System zur Zusammenführung von Verhaltens- und Absichtsdaten sowie zur Datenaktivierung, das auf Lytics (CDP) und einer nativen Personalisierungs-Engine basiert, um Kundenerlebnisse im jeweiligen Kontext zu verankern.

Ein System zur Zusammenführung von Verhaltens- und Absichtsdaten sowie zur Datenaktivierung, das auf Lytics (CDP) und einer nativen Personalisierungs-Engine basiert, um Kundenerlebnisse im jeweiligen Kontext zu verankern. Agent OS (Aktionsarchitektur): Eine Gruppe von KI-Agenten, die mit dem vollständigen Kontext Ihrer Inhalte und Kundendaten ausgestattet sind, um digitale Abläufe zu skalieren – unterstützt durch Polaris (In-App-KI-Assistent), Agent Builder und Automations.





Für sich genommen ist jedes System unvollständig. Inhalte ohne Kontext lassen sich nicht personalisieren. Ein Kontext ohne klare Vorgaben untergräbt die Markenkonsistenz. Agenten, denen beides fehlt, sind nichts weiter als teure Ratespiele. Gemeinsam schließen sie die Lücke zwischen den Zielen der KI und der betrieblichen Realität.

Früher Einsatz bei Kunden und Partnern

Frühanwender und Implementierungspartner setzen Agent OS bereits ein, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Genauigkeit der Inhalte in komplexen, verteilten Arbeitsabläufen zu verbessern.

„Die Genauigkeit der Hoteldaten ist für uns von entscheidender Bedeutung“, sagte Jack Simkins, Digital Product Manager bei Golfbreaks, der einen autonomen Faktenprüfer implementiert hat, der dem Team Unstimmigkeiten aufzeigt. „Die Aktualisierung war schon immer mit einem erheblichen manuellen Aufwand verbunden. Mit Agent OS können wir im Hintergrund Abgleichprüfungen durchführen und nur die Änderungen anzeigen, die von Bedeutung sind. Nun sind wir in der Lage, das Vertrauen unserer Kunden zu wahren, ohne den manuellen Aufwand, der zunehmend untragbar geworden war.“

Auch das weltweite Partner-Ökosystem von Contentstack sieht in der Praxis, wie Contentstack AXP herkömmliche Anbieter von Digital-Experience-Lösungen übertrifft.

„Wir hatten bereits frühzeitig Zugang zu Agent OS, und das System ist anderen Lösungen, die wir im Bereich der operativen KI-Umsetzung gesehen haben, bereits einen Schritt voraus“, sagt Meng Hak, Contentstack Practice Director bei XCentium. „Unsere Kunden wünschen sich autonome KI-Funktionen, sind jedoch nicht bereit, Kompromisse bei der Sicherheit oder der Markenkonformität einzugehen. Die Architektur von Contentstack löst dieses Problem, indem sie strenge Kontrollmechanismen direkt in die Agentenebene integriert und Unternehmen so die gewünschte Automatisierung mit genau den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen bietet.“

Marktperspektive

Contentstack hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Vorreiter bei großen digitalen Umbrüchen erwiesen und entwickelt Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, nahtlos in die nächste Ära der Technologie überzugehen. Die Einführung von AXP ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von Contentstack vom Headless-CMS hin zur agentenbasierten Erlebniskoordination. AXP wurde nicht dazu entwickelt, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern diese miteinander zu verbinden und zu koordinieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Fragmentierung zu verringern und anpassungsfähigere, intelligentere digitale Erlebnisse zu ermöglichen.

„Wir konzentrieren uns darauf, KI direkt in den Kern der Arbeitsweise von TIME zu integrieren – von der Präsentation unserer Archive bis hin zur Gestaltung neuer Erlebnisse für unsere Leser“, sagte Michael Mraz, General Manager für den B2C-Bereich und Head of Product bei TIME. „Es geht darum, unsere Inhalte innerhalb des Produkts benutzerfreundlicher, dynamischer und lebendiger zu gestalten. Entscheidend ist, dass wir dies sicher, in großem Maßstab und auf eine Weise tun können, die tatsächlich zur Arbeitsweise einer modernen Redaktion passt.“

Branchenanalysten weisen zudem darauf hin, dass die Zukunft der digitalen Interaktion von einer völlig neuen Art der Inhaltsarchitektur abhängt.

„Intelligente Inhalte werden die Grenzen und Beschränkungen der Inhalte, wie wir sie heute kennen, überwinden. Sie werden zu einem nahtlosen Fluss von Informationen und Einfluss werden … durch den Einsatz dessen, was wir als ‚agentenbasierte Inhaltssysteme‘ bezeichnen“, sagt Chuck Gahun, Principal Analyst bei Forrester¹. In einem von Chuck mitverfassten Blogbeitrag von Forrester heißt es: „Diejenigen, die agentenbasierte Content-Systeme entwickeln – die auf Struktur, Governance, Modularität und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine basieren –, werden den Maßstab für die nächste Ära der Kundenbindung setzen.“

Ein strukturierter Weg zur Einführung von agentenbasierter KI

Um Unternehmen bei diesem Wandel zu unterstützen, führt Contentstack zudem den Agent Accelerator ein, ein dienstleistungsorientiertes Programm, das darauf ausgelegt ist, Unternehmen von KI-Konzepten zu konkreten Ergebnissen zu führen. Das Programm befasst sich mit einem entscheidenden Engpass in der Branche: Während die Einführung neuer Technologien rasch voranschreitet, stellen das Veränderungsmanagement und die organisatorische Bereitschaft nach wie vor erhebliche operative Hürden dar. Aus dem in Kürze erscheinenden Forschungsbericht von Contentstack geht hervor, dass 42 % der Unternehmen angeben, der Mangel an einem klaren internen Verantwortlichen habe ihre Initiativen im Bereich der agentenbasierten KI direkt verzögert.

Das Programm holt die Organisationen dort ab, wo sie gerade stehen, und unterstützt Teams dabei, Leitlinien festzulegen und schnell vom Konzept zur Umsetzung zu gelangen. Contentstack stellt die Leistungsfähigkeit dieses Frameworks bereits intern unter Beweis: Das firmeneigene Projekt „Agent Accelerator“, ein Dashboard zur Web-Performance, führte zu einer Reduzierung des manuellen Aufwands um 95 % und verkürzte einen Datenerfassungsprozess, der zuvor 45 Minuten dauerte, auf wenige Sekunden.

„Nachdem wir jahrelang direkt mit Unternehmensteams im Bereich KI und Automatisierung zusammengearbeitet haben, wissen wir, wo der eigentliche ‚KI-Durchbruch‘ stattfindet“, so Christine Masters, Senior AI Solutions Strategist bei Contentstack. „Unternehmen haben genug von vagen KI-Versprechungen. Sie benötigen einen geeigneten Fahrplan, Leitlinien und ein geeignetes Betriebsmodell, um KI in den tatsächlichen Arbeitsabläufen des Alltags einzusetzen. Agent Accelerator wurde entwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen – von ersten Ideen bis hin zu agentenbasierten Arbeitsabläufen, die in der Praxis zum Einsatz kommen.“

Verfügbarkeit

Agent OS ist ab heute allgemein verfügbar.

Um mehr zu erfahren oder am Agent Accelerator-Programm teilzunehmen, besuchen Sie https://contentstack.com/agent-accelerator.

Um konkrete Anwendungsbeispiele für die umfassende AXP-Vision von Contentstack in der Praxis zu sehen und Einblicke von Führungskräften aus der Digitalbranche zu erhalten, die die nächste Welle der KI-Implementierung leiten, besuchen Sie uns im weiteren Verlauf des Jahres auf der ContentCon.

Über Contentstack

Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud), Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen dabei, diese Komplexität zu überwinden, indem es Inhalte, Daten und KI so miteinander verknüpft, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher verwaltet und in Echtzeit anpassungsfähiger werden.

Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce & Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte, skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die Gemeinschaften, denen es über das „Contentstack Cares“-Programm dient.

Erfahren Sie mehr unter contentstack.com und folgen Sie @Contentstack, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.

Pressekontakt

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com

¹Forrester-Webinar: „Die Zukunft von Inhalten“, 24. Februar 2026

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