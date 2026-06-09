Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 22 mai 2026

Article R. 22-10-23 du Code de commerce

Place de cotation: Euronext Paris

Code ISIN / Mnémo: FR0013233012 / IVA

Site web: www.inventivapharma.com

Date Nombre de titres composant le capital

en circulation Nombre total de droits

de vote bruts(1) Nombre total de droits

de vote nets(2) 22 mai 2026 209 007 475 218 082 368 218 082 368

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote, à savoir les actions propres (y compris les actions détenues en vertu du contrat de liquidité). Il est communiqué pour la bonne information du public.

A propos d'Inventiva

Inventiva is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the research and development of Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole: IVA, ISIN: FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole: IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Média



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com Investisseurs



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com

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