Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Daix (France), New York City (New York, United States), le 9 juin 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026.

Les actionnaires d'Inventiva sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 30 juin 2026 à 14 heures à l'Hôtel Villa M, 24 – 30 Boulevard Pasteur, 75015 Paris (France).

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n°61 du 22 mai 2026 et une traduction a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 22 mai 2026. Les actionnaires sont invités à se reporter à l’ordre du jour et au texte des résolutions disponibles sur le site internet de la Société, sous l’onglet « Assemblées générales », étant précisé que l’ordre du jour de l’Assemblée générale mixte a notamment été complété par une 39ᵉ résolution faisant suite à la conclusion, par la Société, en date du 1ᵉʳ juin 2026, d’un accord (master agreement) avec la Banque européenne d’investissement (BEI), relatif au remboursement intégral des prêts existants consentis par la BEI à la Société et au rachat par la Société d’une partie des bons de souscription émis au profit de la BEI dans le cadre de ces prêts, sous réserve du respect ou de la renonciation aux conditions qui y sont énoncées (les « Opérations BEI »)1. Précisément, la Société rachètera et annulera les BSA Tranche A BEI ainsi qu’une partie des BSA Tranche B BEI précédemment émis au profit de la BEI pour un prix de rachat total de 50 millions d’euros et émettra de nouveaux bons de souscription au profit de la BEI, à des conditions plus usuelles, en substitution du solde des BSA BEI Tranche B précédemment émis au profit de la BEI (les « BSA BEI Restants »), lesquels BSA BEI Restants seront remis en vue de leur annulation dès l’émission des Nouveaux BSA BEI, sous réserve de l’approbation des actionnaires de la Société lors de l’Assemblée générale mixte ou, si cette approbation n’est pas obtenue, lors d’une assemblée générale ultérieure qui devra se tenir au plus tard le 31 octobre 2026. En outre, les plafonds des résolutions 33 à 35, relatives aux attributions gratuites d’actions, aux options de souscription ou d’achat d’actions et à l’émission de bons de souscription, ont été ajustés afin de prendre en compte les décisions récentes du Conseil d’administration.

Vous pouvez consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sur le site internet de la Société (www.inventivapharma.com, rubrique « Investisseurs » / « Assemblées Générales »).

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles au siège social de la Société, 50, Rue de Dijon, 21121 Daix (France), à partir du quinzième jour précédant l’Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la Société ou envoyer une demande par email à l’adresse suivante : agiva30062026@inventivapharma.com



A propos d'Inventiva

Inventiva is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the research and development of Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole: IVA, ISIN: FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole: IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Média



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com



Investisseurs



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com





Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions safe harbor du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les résultats financiers non audités d'Inventiva pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les prévisions et estimations concernant les ressources de trésorerie et les dépenses d’Inventiva, y compris les attentes et hypothèses relatifs à la durée de trésorerie estimée d’Inventiva, , l’exercice éventuel par les porteurs de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés, y compris ceux émis dans le cadre du Financement Structuré, les prévisions et estimations concernant l’essai clinique de Phase 3 NATiV3 d’Inventiva avec le lanifibranor chez des patients atteints de la MASH, y compris le moment de la publication des données issues des essais cliniques, les bénéfices thérapeutiques potentiels du lanifibranor, ainsi que les activités, attentes, projets, croissance et perspectives futures d’Inventiva. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « conçu », « espère », « cible », « potentiel », « opportunité », « possible », « vise », et « continue » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives fondées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne les produits candidats en cours, il n'existe aucune garantie que les résultats des essais cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futurs essais cliniques seront lancés comme prévu, que les produits candidats recevront les autorisations réglementaires nécessaires ou que les étapes prévues par Inventiva ou ses partenaires seront atteintes dans les délais prévus, ou même qu'elles le seront. Les résultats futurs peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations, en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris le fait que les données intermédiaires ou celles issues de toute analyse intermédiaire d'essais cliniques en cours ne permettent pas de prédire les résultats futurs de ces essais, le fait que la recommandation du comité de surveillance des données (DMC) ne préjuge en rien d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché, le fait qu'Inventiva ne puisse fournir aucune garantie quant aux répercussions de l'effet indésirable grave inattendu suspecté (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction - SUSAR) sur le recrutement, ni quant à l'impact final sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou sur les questions réglementaires connexes, qu'Inventiva est une société en phase clinique sans produits approuvés et sans revenus historiques de produits, qu'Inventiva a subi des pertes importantes depuis sa création, qu'Inventiva a un historique d'exploitation limité et qu'elle n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits, Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses activités, faute de quoi elle pourrait être obligée de réduire, de retarder ou d'interrompre de manière significative un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, ou être incapable d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités. Le succès futur d'Inventiva dépend de la capacité d'Inventiva à obtenir des financements, à conclure des transactions potentielles, et si, et dans quelle mesure, les instruments dilutifs émis par la Société peuvent être exercés et par quels porteurs, du bon déroulement du développement clinique, de l'approbation réglementaire et de la commercialisation ultérieure de son produit candidat lanifibranor, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des périodes d'attente supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, Les attentes d'Inventiva concernant le plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament, la capacité d’Inventiva à mettre en œuvre ses capacités et sa stratégie de commercialisation, de marketing et de fabrication, la capacité d’Inventiva à coopérer avec succès avec ses partenaires existants ou à conclure de nouveaux partenariats, et à remplir ses obligations au titre de tout accord conclu dans le cadre de ces partenariats, les avantages de ses partenariats actuels et futurs sur le développement clinique, les autorisations réglementaires et, le cas échéant, la commercialisation de ses produits candidats, ainsi que la réalisation des étapes clés et le respect des délais prévus dans le cadre de ces partenariats, Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou ne pas démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir les patients dans les études cliniques, Le recrutement et la fidélisation des patients dans les études cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva est confrontée à une concurrence importante et les activités d'Inventiva et de ses partenaires, ainsi que les études précliniques et les programmes et calendriers de développement clinique, pourraient être affectés de manière significative et négative par des modifications des lois et réglementations, des conditions défavorables dans son secteur, des événements géopolitiques, et les conflits à venir, les épidémies de santé, et les conditions macroéconomiques, y compris les changements des politiques commerciales internationales, l'inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, les droits de douane et autres barrières commerciales, les troubles politiques et les catastrophes naturelles, l’incertitude des marchés financiers et les perturbations des systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la justesse de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Veuillez vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2026, au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 8 avril 2026 pour d'autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, et ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risques », et dans les futurs dépôts auprès de la SEC. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'est pas actuellement consciente peuvent également affecter ses déclarations prospectives et peuvent faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent matériellement de ceux anticipés. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.

1 Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter au communiqué de presse de la Société en date du 2 juin 2026.











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