Stingray dévoile ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2026

Faits saillants du quatrième trimestre

La croissance interne s’est chiffrée à 11,6 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;

Les produits du quatrième trimestre de 2026 ont augmenté de 43,6 % pour atteindre 137,8 millions de dollars, comparativement à 96,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2025;

Le BAIIA ajusté 1) s'est amélioré de 21,3 %, passant de 35,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 à 42,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2026. Le BAIIA ajusté par secteur 1) s’est chiffré à 37,3 millions de dollars ou 34,2 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 7,0 millions de dollars ou 24,1 % des produits pour le secteur Radio et à (1,8) million de dollars pour le secteur Siège social;

Le bénéfice net ajusté 1) s'est élevé à 20,8 millions de dollars, ou 0,31 $ par action après dilution 1) , au quatrième trimestre de 2026, par rapport à 18,6 millions de dollars, ou 0,27 $ par action après dilution 1) , pour la période correspondante de 2025;

La perte nette a totalisé 64,6 millions de dollars, ou 0,95 $ par action après dilution 1) , au quatrième trimestre de 2026, contre un bénéfice net de 7,7 millions de dollars, ou 0,11 $ par action après dilution 1) , pour la période correspondante de l’exercice précédent;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont diminué de 11,3 % pour atteindre 35,2 millions de dollars, ou 0,52 $ par action après dilution 1) , au quatrième trimestre de 2026, par rapport à 39,7 millions de dollars, ou 0,58 $ par action après dilution 1) , au quatrième trimestre de 2025;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont augmenté de 9,1 % pour atteindre 20,1 millions de dollars, ou 0,30 $ par action après dilution 1) , au quatrième trimestre de 2026, comparativement à 18,4 millions de dollars, ou 0,27 $ par action après dilution 1) , pour la période correspondante de l’exercice précédent;

Rachat et annulation de 185 772 actions pour un total de 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2026, comparativement à 275 000 actions pour un total de 2,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025.

Faits saillants de l’exercice complet

La croissance interne s’est chiffrée à 12,0 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;

Les produits ont augmenté de 21,9 % pour atteindre 471,6 millions de dollars à l'exercice 2026, comparativement à 386,9 millions de dollars en 2025;

Le BAIIA ajusté 1) a augmenté de 12,6 % pour s’établir à 160,2 millions de dollars à l'exercice 2026, comparativement à 142,2 millions de dollars en 2025. Le BAIIA ajusté par secteur 1) s’est chiffré à 125,9 millions de dollars ou 37,1 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 41,5 millions de dollars ou 31,3 % des produits pour le secteur Radio et à (7,2) millions de dollars pour le secteur Siège social.

Le bénéfice net ajusté 1) s'est élevé à 90,3 millions de dollars, ou 1,33 $ par action après dilution 1) , à l'exercice 2026, par rapport à 72,7 millions de dollars, ou 1,05 $ par action après dilution 1) , à l'exercice précédent;

La perte nette a totalisé 28,6 millions de dollars, ou 0,42 $ par action après dilution 1) , à l'exercice 2026, contre un bénéfice net de 36,4 millions de dollars, ou 0,53 $ par action après dilution 1) , en 2025;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 11,0 % pour atteindre 116,6 millions de dollars, ou 1,72 $ par action après dilution 1) , à l'exercice 2026, comparativement à 105,0 millions de dollars, ou 1,53 $ par action après dilution 1) , en 2025;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) se sont améliorés de 22,1 % pour se chiffrer à 102,1 millions de dollars, ou 1,50 $ par action après dilution 1) , à l'exercice 2026, comparativement à 83,6 millions de dollars, ou 1,21 $ par action après dilution 1) , à l’exercice précédent;

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) a atteint 2,38 fois à la clôture de l'exercice 2026, contre 2,28 fois à la clôture de l'exercice 2025;

Rachat et annulation de 1,1 million d'actions pour un total de 12,9 millions de dollars à l'exercice 2026, comparativement à 1,2 million d'actions pour un total de 9,1 millions de dollars en 2025.





MONTRÉAL, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY) (la « société » ou « Stingray »), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2026.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action, non audité) Trimestres clos les

31 mars Périodes de douze mois closes les

31 mars 2026 2025 % 2026 2025 % Produits 137 825 96 008 43,6 471 567 386 891 21,9 BAIIA ajusté1) 42 492 35 027 21,3 160 186 142 199 12,6 Bénéfice net (perte nette) (64 624 ) 7 655 — (28 575 ) 36 440 — Par action – dilué (en $) (0,95 ) 0,11 — (0,42 ) 0,53 — Bénéfice net ajusté1) 20 811 18 568 12,1 90 290 72 654 24,3 Par action – dilué (en $)1) 0,31 0,27 14,8 1,33 1,05 27,1 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 35 225 39 720 (11,3 ) 116 558 105 040 11,0 Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 20 086 18 411 9,1 102 076 83 611 22,1





1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul de ces mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 8 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 9 et 10.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2026 :

« Stingray a affiché de solides résultats financiers à l’exercice 2026, les produits et le BAIIA ajusté ayant respectivement augmenté de 21,9 % et de 12,6 % en raison de l’acquisition de TuneIn, qui a changé fondamentalement la donne, et de la croissance rapide du secteur des chaînes FAST. De même, notre acquisition stratégique a donné lieu à des améliorations respectives de 43,6 % et de 21,3 % pour les produits et pour le BAIIA ajusté au quatrième trimestre. Nous ne pourrons jamais assez insister sur l’effet profondément transformateur et synergique de l’acquisition de TuneIn sur nos activités, qui nous permettra de bénéficier de capacités de publicités programmatiques et d’un vaste réseau de partenaires. Nous estimons que ces importants facteurs contribueront à l’essor de nos divers secteurs d’exploitation au cours des prochaines années.

« Cela est confirmé par la forte croissance interne de TuneIn, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la plateforme, et par l’augmentation des stocks du réseau de publicité premium de Stingray, qui profite désormais de l’intensification de la demande des annonceurs de TuneIn, laquelle vient insuffler un vent de croissance sur nos solutions publicitaires. Les produits générés par les chaînes FAST ont enregistré une croissance dépassant les 60 % d’un exercice à l’autre en 2026. Grâce au savoir-faire de TuneIn et à la portée et au réseau de distribution de Stingray, nous avons récemment été choisis comme le partenaire de choix par le fabricant de téléviseurs VIZIO pour revendre ses stocks excédentaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa plateforme publicitaire. Nous avons également été choisis par un certain nombre de plateformes partenaires pour ajouter et revendre du stock de publicités audio, parallèlement au stock actuel de contenu vidéo, grâce à l'expertise de TuneIn ainsi qu'à la portée et à la distribution de Stingray. Bref, en tant qu’entité regroupée, nous sommes un des rares acteurs dans l’industrie des chaînes FAST qui présente de telles capacités de monétisation.

« Sans surprise, nous avons déjà commencé à obtenir des résultats en lien avec les synergies attendues de l’acquisition. De fait, les synergies sur le plan des produits ont dépassé le seuil des 42 millions de dollars et l’optimisation des coûts se chiffre maintenant à 12 millions de dollars, et ce, moins de six mois après l’intégration de TuneIn.

« Du côté des autres facteurs de croissance, nous continuons à faire des progrès dans le domaine des solutions médias pour commerces de détail grâce à l’intégration de DMI et au renforcement de nos sources de revenus en misant sur les comptes de services gérés plus rentables, dans le cadre de nos efforts en vue de l’introduction de la publicité programmatique au sein du secteur du commerce de détail. Dans le domaine des voitures connectées, c’est avec grand enthousiasme que nous assistons au début du déploiement de BYD Audio sur le marché européen, de Stingray Musique dans les véhicules du fabricant Mercedes-Benz et du déploiement de TuneIn dans les véhicules de marque Nissan et Infinity sur le marché américain.

« Dans ce contexte, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 33,2 %, pour s’établir à 339,2 millions de dollars en 2026, augmentation qui s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires attribuable à l’acquisition de TuneIn, par la hausse des produits provenant des chaînes FAST et par l’accroissement des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine. Les produits du secteur Radio sont demeurés relativement stables d’un exercice à l’autre, s’établissant à 132,4 millions de dollars, la hausse des ventes de publicité numérique ayant été essentiellement contrebalancée par la baisse des produits de temps d’antenne.

« À l’aube de l’exercice 2027, nous pouvons affirmer que nous connaissons un excellent départ. Les premiers indicateurs pour le premier trimestre sont très encourageants, la croissance interne ayant déjà dépassé le seuil des 20 %. « Les ventes de publicité programmatique du Réseau publicitaire premium Stingray et de TuneIn sont en pleine croissance, s'approchant des 275 millions de dollars en revenus annualisés. Cette progression illustre la solidité de notre plateforme publicitaire et le succès continu de notre stratégie. » Nous maintenons notre cible pour la marge du BAIIA ajusté consolidé à 35 %, mais selon l’ampleur à long terme des synergies des produits et des coûts découlant de l’intégration de TuneIn, elle pourrait être revue à la hausse », a conclu M. Boyko.

Résultats du quatrième trimestre

Les produits du quatrième trimestre de 2026 ont augmenté de 41,8 millions de dollars, ou 43,6 %, pour se chiffrer à 137,8 millions de dollars, en comparaison de 96,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2025. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires et des produits provenant des abonnements attribuable à l’acquisition de TuneIn, ainsi que par l’augmentation des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine, facteurs contrebalancés en partie par l’incidence négative du change.

Les produits générés au Canada ont diminué de 2,6 millions de dollars, ou 5,5 %, passant de 46,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 à 44,2 millions de dollars. Cette diminution s’explique par la baisse des produits du secteur Radio découlant d'un recul des ventes de temps d'antenne.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 44,5 millions de dollars, ou 117,0 %, pour atteindre 82,5 millions de dollars, comparativement à 38,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires et des produits provenant des abonnements attribuable à l’acquisition de TuneIn, ainsi que par l’augmentation des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine, facteurs contrebalancés en partie par l’incidence négative du change.

Les produits générés dans les autres pays se sont chiffrés à 11,1 millions de dollars, en baisse de 0,1 million de dollars, ou 0,6 %, comparativement à ceux de 11,2 millions de dollars inscrits au quatrième trimestre de 2025. Cette diminution d’un exercice à l’autre s’explique essentiellement par la baisse des ventes d'abonnements, compensée en partie par l’augmentation des produits provenant des chaînes FAST. Au quatrième trimestre de 2026, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 44,2 millions de dollars, ou 68,4 %, pour s’établir à 108,8 millions de dollars, par rapport à 64,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires et des produits provenant des abonnements attribuables à l’acquisition de TuneIn, par l’augmentation des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine et par la hausse des produits provenant des chaînes FAST. Ces facteurs ont été compensés en partie par l’incidence négative du change.

Pour le quatrième trimestre de 2026, les produits du secteur Radio ont reculé de 2,3 millions de dollars, ou 7,5 %, passant de 31,4 millions de dollars pour la période correspondante de 2025 à 29,1 millions de dollars. Cette régression s’explique en grande partie par la baisse des produits de temps d’antenne.

Le BAIIA ajusté consolidé s’est chiffré à 42,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2026, contre 35,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, soit une amélioration de 7,5 millions de dollars, ou 21,3 %. La marge du BAIIA ajusté a reculé à 30,8 % au quatrième trimestre de 2026, contre 36,5 % pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse du BAIIA ajusté s’explique en majeure partie par l’augmentation des produits du fait de l’acquisition de TuneIn. Le recul de la marge du BAIIA ajusté peut être attribué à une baisse des contributions à la marge brute en raison de produits plus élevés en lien avec les acquisitions de TuneIn et de The Singing Machine.

Au quatrième trimestre de 2026, la perte nette a totalisé 64,6 millions de dollars, ou 0,95 $ par action après dilution, par rapport à un bénéfice net de 7,7 millions de dollars, ou 0,11 $ par action après dilution, au quatrième trimestre de 2025. La variation s’explique en grande partie par une charge de dépréciation du goodwill de 64,7 millions de dollars, de même que par la hausse des coûts d’acquisition, de la charge d’amortissement et des indemnités de départ en lien avec l’acquisition de TuneIn. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par un recouvrement d’impôt, en comparaison d’une charge d’impôt à la période correspondante de 2025, et par l’amélioration des résultats d’exploitation.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 35,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2026, en comparaison de 39,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. La diminution s’explique en majeure partie par la hausse des frais et des règlements juridiques, et par des charges de restructuration et autres charges plus élevées.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au quatrième trimestre de 2026 se sont élevés à 20,1 millions de dollars, comparativement à 18,4 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La croissance est essentiellement attribuable à l’amélioration des résultats d’exploitation, contrebalancée en partie par la hausse des charges d’intérêts et par celle de la perte de change réalisée.

Au 31 mars 2026, la société disposait de 20,7 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie et de facilités de crédit de 524,1 millions de dollars.

Résultats de l’exercice complet

Les produits de l’exercice 2026 ont augmenté de 84,7 millions de dollars, ou 21,9 %, pour s’établir à 471,6 millions de dollars, comparativement à 386,9 millions de dollars en 2025. L’augmentation d’un exercice à l’autre s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires et des produits provenant des abonnements attribuable à l’acquisition de TuneIn, par l’augmentation des ventes des chaînes FAST et par l’accroissement des ventes de matériel en raison de l’acquisition de The Singing Machine.

Pour l’exercice 2026, le BAIIA ajusté s’est amélioré de 18,0 millions de dollars, ou 12,6 %, pour passer de 142,2 millions de dollars en 2025 à 160,2 millions de dollars. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 34,0 % en 2026, comparativement à 36,8 % en 2025. La hausse du BAIIA ajusté s’explique en majeure partie par l’augmentation des produits découlant des acquisitions de TuneIn, de The Singing Machine et de DMI. Le recul de la marge du BAIIA ajusté peut être attribué à une baisse des contributions à la marge brute en raison de produits plus élevés en lien avec les acquisitions de TuneIn et de The Singing Machine.

La perte nette a totalisé 28,6 millions de dollars, ou 0,42 $ par action après dilution, à l'exercice 2026, contre un bénéfice net de 36,4 millions de dollars, ou 0,53 $ par action après dilution en 2025. La variation s’explique en grande partie par une charge de dépréciation du goodwill de 64,7 millions de dollars, par la hausse des charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées en lien avec une augmentation du cours de l’action de la société, ainsi que par la hausse des coûts d’acquisition, de la charge d’amortissement et des charges de restructuration découlant de l’acquisition de TuneIn Ces facteurs ont été compensés en partie par une amélioration des résultats d’exploitation et un profit non réalisé sur la juste valeur des instruments dérivés.

Le bénéfice net ajusté de l’exercice 2026 s’est élevé à 90,3 millions de dollars, ou 1,33 $ par action après dilution, comparativement à 72,7 millions de dollars, ou 1,05 $ par action après dilution, en 2025. Cette hausse découle essentiellement de l'amélioration des résultats d’exploitation, d'une perte de change moins élevée et de la diminution de la juste valeur des contreparties conditionnelles. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse de la charge d’impôt.

Déclaration de dividende

Le 25 mars 2026, la société a déclaré un dividende de 0,085 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 juin 2026 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 29 mai 2026.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 2 juin 2026, la société a annoncé qu’elle a obtenu une dispense lui permettant de traiter les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote subalterne variable de Stingray comme une catégorie unique à certaines fins, notamment en ce qui concerne les exigences applicables aux offres publiques d’achat et à la déclaration selon le système d’alerte aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières. Stingray a demandé cette dispense, dont la prise d’effet est immédiate, afin de faciliter les investissements dans ses actions à droit de vote subalterne variable effectués par des non-Canadiens.

Le 2 juin 2026, la société a annoncé le lancement de sa toute nouvelle chaîne, Stingray Hooked, maintenant disponible pour les téléspectateurs aux États-Unis sur The Roku Channel. Cette nouveauté marque la toute première diffusion de cette chaîne très attendue.

Le 7 mai 2026, la société a annoncé le lancement de la chaîne 20/20 True Crime d’ABC News sur TuneIn. Cette nouvelle destination regroupe en un seul lieu des balados primés, des reportages d’enquête et des dossiers de l’emblématique magazine d’information 20/20.

Le 29 avril 2026, la société a annoncé le lancement mondial de Just For Laughs Radio sur TuneIn, une nouvelle chaîne audio exclusivement en anglais créée en partenariat avec Just For Laughs, le leader international de la comédie. Cette chaîne propose un flux continu de sketchs et de monologues d’humour pour rendre le quotidien plus amusant.

Le 8 avril 2026, la société a annoncé un partenariat novateur avec Anuvu, un fournisseur mondial de solutions de connectivité et de divertissement pour les marchés de la mobilité. Dans le cadre de cet accord, Anuvu devient le partenaire de distribution officiel du contenu audio et vidéo de Stingray auprès des passagers de croisières du monde entier. Cette initiative marque l’un des premiers déploiements à grande échelle de streaming entièrement sous licence dans le secteur des croisières.

Le 2 avril 2026, la société a annoncé un partenariat avec OrkaTV, la nouvelle plateforme de streaming gratuite qui propose une télévision en direct et à la demande de qualité au public américain. Cet accord permet à OrkaTV d’élargir son offre en y intégrant cinq chaînes vidéo et douze chaînes audio de Stingray, répondant ainsi à un large éventail de goûts et de préférences.

Le 2 avril 2026, la société a fait l’acquisition des contrats de Radioline, un fournisseur de solutions radio et balados à l’échelle mondiale. Cette acquisition stratégique vient bonifier l’offre audio de Stingray et étendre sa portée sur les marchés à forte croissance, en particulier celui de la télévision connectée et de l’automobile. La marque et le service passeront à TuneIn et à Stingray, respectivement, au cours des prochains mois.

Le 31 mars 2026, la société a annoncé le lancement de NBC Sports Radio sur TuneIn, offrant aux auditeurs un accès privilégié à une programmation sportive de premier plan. TuneIn diffusera en simultané les contenus audio de NBC Sports, incluant les émissions quotidiennes de NBC Sports Now, telles que Pro Football Talk Live, The Dan Patrick Show et Chris Simms Unbuttoned, ainsi qu’une sélection d’événements sportifs commentés en direct.

Le 11 mars 2026, la société a annoncé que TuneIn, en partenariat avec Westwood One, assurera la couverture audio complète du tournoi de basketball masculin de la Division I de la NCAA. Dès le 17 mars, les abonnés de TuneIn Premium pourront suivre les 68 équipes jusqu’au match de championnat national le 6 avril.

Le 23 février 2026, la société a annoncé le lancement d’une sélection de chaînes gratuites financées par la publicité (FAST) sur Whale TV+, le service de streaming gratuit du fabricant indépendant de systèmes d’exploitation pour téléviseurs, Whale TV. Stingray étend sa présence mondiale en offrant douze de ses chaînes les plus populaires aux téléspectateurs d’Amérique latine et d’Europe de l’Ouest via la plateforme Whale TV+. Le contenu est disponible dès maintenant sur une large gamme d’appareils, incluant les téléviseurs intelligents Whale TV, le web, Android, Google TV et Fire TV.

Le 18 février 2026, la société a annoncé le lancement de quatre nouvelles chaînes sur Pluto TV, le leader mondial de la télévision en streaming gratuit. Les nouvelles chaînes – ZenLIFE, Qello Concerts, TikTok Radio et Stingray DJAZZ – viennent s’ajouter aux populaires Classica, Holidayscapes et Naturescape, enrichissant ainsi l’offre diversifiée de contenu de Pluto TV.

Le 12 février 2026, la société a annoncé un nouveau partenariat avec JioTV, la principale plateforme de divertissement numérique en Inde, dans le cadre d’un accord facilité par THEMA, une société du groupe Canal+. Cette collaboration permet à des millions de téléspectateurs à travers l’Inde de découvrir une sélection de chaînes audio et vidéo populaires de Stingray, élargissant ainsi considérablement la présence de Stingray sur le marché asiatique.

Le 10 février 2026, la société a annoncé que ses actions à droit de vote subalterne et ses actions à droit de vote subalterne variable se négocieront sous un seul symbole à la Bourse de Toronto (« TSX ») à compter du 13 février 2026.





Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers demain, le 10 juin 2026, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 1-800-717-1738 (sans frais), le 1-289-514-5100 (Toronto) ou le 1-646-307-1865 (New York). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 10 juillet 2026 à minuit en composant le 289-819-1325 ou le 1-888-660-6264 , suivi du code « 07123 ».

À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1 000 employés. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

À propos du présent communiqué

Le présent communiqué présente de l’information importante au sujet de nos activités et de notre performance pour le trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2026, ainsi que de l’information prospective au sujet de périodes futures (se reporter à la rubrique « Information prospective »). L’information financière contenue dans le présent communiqué de presse est non auditée, est présentée sous réserve d’une vérification finale par la société et ses auditeurs externes et pourrait faire l’objet d’ajustements. Bien que la société soit d’avis que l’information financière figurant aux présentes est exacte, les résultats réels pourraient différer de ces chiffres lorsque l’audit sera achevé. La lecture du présent communiqué devrait être considérée comme une mesure préparatoire pour la lecture de notre rapport de gestion et de nos états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 mars 2026, que nous prévoyons déposer auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada en juin 2026. Ces documents seront disponibles sur les sites Web corporate.stingray.com/fr/rapports-financiers et sedarplus.ca ou pourront être envoyés par la poste à ceux qui en feront la demande. Les informations financières contenues dans le présent communiqué sont établies selon les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board. Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec notre rapport de gestion annuel 2025, nos états financiers consolidés audités 2025, nos rapports de gestion pour le premier, le deuxième et le troisième trimestre de 2026 et nos états financiers consolidés résumés intermédiaires 2026, ainsi qu’avec les autres documents récents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, qui sont disponibles sur SEDAR+, à sedarplus.ca.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, publiée sur SEDAR+, au www.sedarplus.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Mesure non conforme aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie, des stratégies fiscales et des coûts liés aux acquisitions et à la restructuration. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs.

Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois 12 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2026

T4 2026 31 mars

2025

T4 2025 31 mars

2026

Exercice 2026 31 mars

2025

Exercice 2025 Bénéfice net (perte nette) (64 624 ) 7 655 (28 575 ) 36 440 Dépréciation du goodwill 64 696 – 64 696 – Charges financières (produits financiers), montant net 10 617 9 516 17 486 42 416 Variation de la juste valeur des placements (12 ) 2 20 (54 ) Impôts (7 236 ) 977 6 438 10 982 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 342 1 941 8 125 8 090 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 332 1 020 5 154 4 097 Amortissement des immobilisations incorporelles 12 153 5 115 25 669 18 583 Rémunération fondée sur des actions 134 111 236 409 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 5 264 5 640 27 565 10 181 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées et des coentreprises 195 (210 ) 757 3 381 Perte (profit) sur la sortie de placements 349 (845 ) 1 614 (845 ) Autres produits – (24 ) – (24 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 17 281 4 129 31 000 8 543 BAIIA ajusté 42 492 35 027 160 186 142 199 Marge du BAIIA ajusté 30,8 % 36,5 % 34,0 % 36,8 %



Bénéfice net (perte nette) (64 624 ) 7 655 (28 575 ) 36 440 Ajustements : Dépréciation du goodwill 64 696 – 64 696 – Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments dérivés 329 1 010 (4 884 ) 9 267 Amortissement des immobilisations incorporelles 12 153 5 115 25 669 18 583 Variation de la juste valeur des placements (12 ) 2 20 (54 ) Rémunération fondée sur des actions 134 111 236 409 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 5 264 5 640 27 565 10 181 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées et des coentreprises 195 (210 ) 757 3 381 Perte (profit) sur la sortie de placements 349 (845 ) 1 614 (845 ) Autres produits – (24 ) – (24 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 17 281 4 129 31 000 8 543 Charge d’impôt liée aux ajustements détaillés ci-dessus (14 954 ) (4 015 ) (27 808 ) (13 227 ) Bénéfice net ajusté 20 811 18 568 90 290 72 654 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 68 048 68 807 67 963 68 871 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,31 0,27 1,33 1,05









(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2026

Exercice 2026 31 mars

2025

Exercice 2025 BAIIA ajusté DDM 160 186 142 199 Initiatives de réduction des coûts durables 940 1 046 Synergies de coûts découlant de l’acquisition de TuneIn 9 813 – BAIIA ajusté pour les mois précédant les acquisitions d’entreprises qui n’a pas été déjà pris en compte dans les résultats 40 613 150 BAIIA ajusté pro forma 211 552 143 395

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 12 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2026

T4 2026 31 mars

2025

T4 2025 31 mars

2026

Exercice 2026 31 mars

2025

Exercice 2025 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 35 225 39 720 116 558 105 040 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 939 ) (2 057 ) (7 560 ) (7 194 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (472 ) (1 183 ) (1 624 ) (2 680 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (2 941 ) (1 371 ) (7 300 ) (5 184 ) Intérêts payés (8 490 ) (5 287 ) (23 170 ) (23 781 ) Remboursement d’obligations locatives (1 181 ) (954 ) (4 558 ) (4 295 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation (17 880 ) (17 094 ) (448 ) 6 663 Perte non réalisée (profit non réalisé) sur change 483 2 508 (822 ) 6 499 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 17 281 4 129 31 000 8 543 Flux de trésorerie disponibles ajustés 20 086 18 411 102 076 83 611

Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2026 31 mars

2025 Facilités de crédit 524 106 341 365 Dette subordonnée – – Trésorerie et équivalents de trésorerie (20 747 ) (13 984 ) Dette nette 503 359 327 381 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,38 2,28

Note au lecteur : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.corporate.stingray.com de même que sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Personne-ressource

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, Marketing et communications

Stingray

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com