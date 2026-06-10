IBA annonce une collaboration de recherche visant à renforcer les preuves sur la valeur de la protonthérapie

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 10 juin 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de recherche sponsorisée avec l’Université du Texas MD Anderson Cancer Center afin de contribuer au développement de données en économie de la santé appliquées à la protonthérapie.

Ces recherches auront pour objet de générer des données cliniques et économiques solides afin de mieux quantifier la valeur de la protonthérapie par rapport à d’autres modalités de traitement. Les travaux seront dirigés par le Dr Matthew Ning, professeur adjoint en radio-oncologie, et le Dr Iakovos Toumazis, professeur adjoint en recherche sur les services de santé et co-responsable du pôle d’analyse décisionnelle en santé au sein de l’Institut de Science des Données en Oncologie du MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas.

Dans le cadre de cet accord, IBA soutiendra les chercheurs dans la conduite d’une série de projets destinés à évaluer le rapport coût-efficacité de la protonthérapie pour plusieurs indications oncologiques, en tenant compte des résultats cliniques, de la réduction de la toxicité et des impacts économiques plus larges.

Soutenir une approche du cancer fondée sur la valeur

La protonthérapie est l’une des formes les plus avancées de radiothérapie1, conçue pour délivrer une dose de rayonnement hautement précise à la tumeur tout en réduisant l’exposition des tissus sains environnants. Cette précision contribue à réduire les effets secondaires et la toxicité2 à long terme, ce qui peut constituer un levier important de valeur clinique et de maîtrise des coûts globaux de santé.

À mesure que les systèmes de santé et les organismes payeurs accordent une attention croissante à une prise en charge fondée sur la valeur, il devient essentiel de disposer de données robustes sur les résultats cliniques, la réduction de la toxicité et le coût total des soins afin d’éclairer les décisions thérapeutiques, les discussions sur les remboursements et l’accès des patients.

La collaboration évaluera notamment :

Le rapport coût-efficacité de la protonthérapie par rapport à des traitements alternatifs ;

Les coûts directs et indirects du point de vue des payeurs, des patients et de la société ;

Les variations de valeur selon les populations de patients et les indications oncologiques ;

Les bénéfices économiques potentiels à long terme associés à la réduction de la toxicité.





Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a déclaré : « Générer des données de haute qualité sur la valeur clinique et économique de la protonthérapie est essentiel pour favoriser une prise de décision éclairée, améliorer l’accès des patients et aider les systèmes de santé à allouer leurs ressources de manière responsable. Nous sommes fiers de collaborer avec les chercheurs de premier plan du MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas sur une recherche aussi pertinente. »

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À propos de l'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules. L'entreprise est le principal fournisseur d'équipements et de services dans les domaines de la thérapie par protons, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, des radiopharmaceutiques et de la dosimétrie. L'entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2 300 personnes dans le monde. L'IBA est une B Corporation certifiée (B Corp) répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée.

L'IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB. BB).

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse : www.iba-worldwide.com

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Corporate Communication Manager

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communication@iba-group.com







1 Yan S, Ngoma TA, Ngwa W, Bortfeld TR. Global democratisation of proton radiotherapy. Lancet Oncol. 2023 Jun;24(6):e245-e254.

2 Mohan R. A Review of Proton Therapy - Current Status and Future Directions. Precis Radiat Oncol. 2022 Jun;6(2):164-176.





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