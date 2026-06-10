Communiqué de presse : Sanofi fait le point sur l’étude de phase 3 MOBILIZE, qui évalue le riliprubart dans la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique

Sanofi fait le point sur l’étude de phase 3 MOBILIZE, qui évalue le riliprubart dans la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique

Paris, le 10 juin 2026. Sanofi a annoncé aujourd’hui que l’étude de phase 3 MOBILIZE du riliprubart (identifiant de l’étude clinique : NCT06290128) menée chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) réfractaire au traitement recommandé sera arrêtée. Cette décision fait suite à une analyse intermédiaire réalisée par un comité indépendant de surveillance des données, qui a déterminé que l'étude MOBILIZE ne démontrerait probablement pas une efficacité suffisante. Aucun signal de sécurité lié au riliprubart n’a été identifié dans le cadre de cette analyse intermédiaire. La poursuite des autres études en cours sur le riliprubart, notamment l’étude de phase 3 VITALIZE (identifiant de l’étude clinique : NCT06290141) chez des patients atteints de PIDC et traités par immunoglobuline intraveineuse (IgIV), sera évaluée en conséquence.

Sanofi adresse ses plus sincères remerciements aux patients, aux aidants et aux investigateurs qui ont participé à l'étude MOBILIZE.

Sanofi collaborera étroitement avec les investigateurs et les équipes des centres afin d'assurer la clôture de l'étude MOBILIZE, en veillant à une transition de prise en charge appropriée pour tous les patients inclus. Sanofi procédera à une analyse approfondie des données de l'étude MOBILIZE afin d'orienter les futures directions de recherche et de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la PIDC.

Considérations financières

L'arrêt de l'étude de phase 3 MOBILIZE n'entraînera pas de coût financier significatif. Les prévisions financières pour 2026 restent inchangées.

À propos du riliprubart

Le riliprubart (SAR445088, BIVV020) est un anticorps monoclonal humanisé IgG4 qui inhibe sélectivement les C1 activées dans la voie classique du complément du système immunitaire inné. En bloquant les C1, le riliprubart a le potentiel d’inhiber les mécanismes inflammatoires clés qui entraînent la démyélinisation et les lésions axonales dans la PIDC. Le riliprubart est actuellement en cours d’investigation clinique ; ses profils de sécurité et d’efficacité n’ont été évalués par aucune autorité réglementaire. Pour plus d’informations sur les études cliniques du riliprubart, veuillez consulter le site www.clinicaltrials.gov .



À propos de la PIDC

La PIDC est une affection neurologique rare qui provoque une faiblesse progressive et une déficience sensorielle dans les bras et les jambes. La PIDC survient lorsque le système immunitaire de l’organisme attaque les gaines de myéline qui entourent des cellules nerveuses dans le système nerveux périphérique. Il est important de diagnostiquer la PIDC en temps opportun, car cela permet un traitement approprié, qui est essentiel pour prévenir l’invalidité à long terme. Toutefois, malgré les traitements disponibles, de nombreuses personnes présentent des symptômes résiduels, notamment une faiblesse, un engourdissement et une fatigue qui peuvent entraîner une morbidité à long terme et une diminution de la qualité de vie. Environ 30 % des personnes atteintes de PIDC ne répondent pas aux traitements standards. Chez les personnes atteintes de PIDC qui répondent au traitement, environ 70 % de la réponse est considérée comme incomplète. Moins d’un tiers des personnes atteintes de PIDC restent en rémission sans poursuivre le traitement.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde, et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Animées par une mission commune consistant à poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens, nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

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