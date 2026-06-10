Ingredion annonce une offre publique recommandée d’acquisition de Tate & Lyle intégralement en numéraire

Crée un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de spécialité à grande échelle pour un avenir plus sain, plus savoureux et plus durable de l’alimentation

Élargit la plateforme d’ingrédients de spécialité d’Ingredion dans les domaines des texturants, de la réduction du sucre et de l’enrichissement nutritionnel, en y ajoutant des capacités complémentaires en systèmes multi-ingrédients et en formulation de recettes

Renforce la capacité d’Ingredion à répondre aux besoins des clients dans un éventail plus large de catégories d’utilisation finale et d’applications

Réunit des réseaux d’approvisionnement géographiquement complémentaires couvrant les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique afin de fournir aux clients et aux consommateurs du monde entier des ingrédients et des solutions plus rapides, plus fiables et plus rentables

WESTCHESTER, Illinois, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR) (« Ingredion »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons et de l’industrie, a annoncé aujourd’hui une acquisition en numéraire recommandée visant Tate & Lyle PLC (« Tate & Lyle »), leader mondial dans les domaines des propriétés organoleptiques, de l’édulcoration et de l’enrichissement nutritionnel (l’« Acquisition »). La transaction représente une valeur d’entreprise totale implicite d’environ 3,7 milliards de livres sterling (5 milliards de dollars américains), sur la base du taux de change livre sterling/dollar américain au 5 juin 2026.

L’Acquisition constitue une opportunité stratégique majeure de réunir deux entreprises complémentaires partageant un même engagement envers l’innovation, la collaboration avec les clients et l’excellence scientifique. Ensemble, le groupe combiné sera mieux positionné pour aider ses clients à répondre à l’évolution des besoins des consommateurs en proposant des produits nutritifs et abordables, offrant le goût, la texture et la qualité attendus par les consommateurs. Grâce à la combinaison de portefeuilles d’ingrédients complémentaires, d’expertises techniques et de réseaux d’approvisionnement géographiquement diversifiés, l’Acquisition accélérera la transformation en cours d’Ingredion et renforcera sa capacité à accompagner ses clients face aux tendances qui redessinent l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons.

« La combinaison des portefeuilles complémentaires d’Ingredion et de Tate & Lyle crée un leader mondial des solutions d’ingrédients disposant de l’expertise en innovation et de la couverture géographique nécessaires pour façonner l’avenir de l’alimentation », a déclaré Jim Zallie, président du conseil d’administration, président-directeur général d’Ingredion. « L’entreprise combinée sera mieux placée pour répondre aux besoins des clients dans le développement de produits alimentaires savoureux, plus sains et abordables, recherchés par les consommateurs. Cette opération attrayante créera de nouvelles perspectives enthousiasmantes pour les collaborateurs et générera une valeur significative pour l’ensemble des parties prenantes. »

Commentant cette annonce, David Hearn, président du conseil d’administration de Tate & Lyle, a souligné : « Au cours des dernières années, Tate & Lyle s’est repositionnée avec succès comme une entreprise mondiale de premier plan dans les solutions alimentaires et boissons de spécialité, en phase avec la demande croissante des consommateurs pour des aliments et boissons plus sains, plus nutritifs et plus durables. Je tiens à saluer la contribution exceptionnelle des équipes de Tate & Lyle, dont le talent, la vision et l’engagement ont été des moteurs essentiels de cette transformation et de l’entreprise que nous avons bâtie. Pour l’avenir, nous pensons que ce nouveau chapitre aux côtés d’Ingredion permettra de créer une entreprise dotée d’un potentiel encore plus important, d’une plus grande envergure et de capacités d’investissement accrues en innovation au service de ses clients. Le conseil d’administration de Tate & Lyle estime que l’offre d’Ingredion constitue une opportunité attractive pour les actionnaires de réaliser la valeur de leur investissement en numéraire et qu’Ingredion sera un excellent gestionnaire de Tate & Lyle. Le conseil recommande donc à l’unanimité aux actionnaires de Tate & Lyle d’approuver l’offre d’Ingredion. »

Justification stratégique convaincante

L’Acquisition présente des avantages stratégiques, opérationnels et financiers, notamment :

Renforcement du portefeuille d’Ingredion et création d’importantes opportunités de croissance stratégique

Élargissement de la plateforme d’ingrédients de spécialité d’Ingredion dans les domaines des texturants, de la réduction du sucre et de l’enrichissement nutritionnel.

Ajout de compétences complémentaires dans les systèmes multi-ingrédients et le développement de recettes.

Extension de la capacité d’Ingredion à répondre aux besoins des clients dans un éventail plus large de catégories d’utilisation finale et d’applications.



Création d’un portefeuille complémentaire et différencié dans les domaines de la texture et de la réduction du sucre

Association des capacités d’Ingredion en matière de texture et de réduction du sucre avec l’expertise de Tate & Lyle dans les domaines des propriétés organoleptiques, de l’édulcoration et de l’enrichissement nutritionnel.

Meilleure capacité du groupe combiné à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires et des boissons sûrs, de haute qualité, abordables, savoureux et plus sains.

Diversification de la plateforme mondiale d’Ingredion grâce à une taille critique en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés émergents

Réunion de réseaux d’approvisionnement complémentaires couvrant les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique.

Fourniture de solutions plus rapides, plus fiables et plus rentables aux clients et consommateurs du monde entier.

Renforcement de la connaissance des marchés locaux afin de mieux anticiper les besoins régionaux des clients et les préférences des consommateurs.



Fourniture de solutions répondant à des besoins consommateurs variés tout au long de la chaîne de valeur

Combinaison de l’expertise applicative, des capacités de formulation guidées par les besoins clients et d’analyses approfondies des données pour proposer des solutions d’ingrédients plus intégrées, à plus forte valeur ajoutée et abordables pour les consommateurs finaux.

Renforcement des partenariats avec les clients, depuis la phase de conception jusqu’à la commercialisation, grâce au développement de solutions d’ingrédients sur mesure et rentables, à l’approfondissement des capacités d’innovation et de formulation d’Ingredion ainsi qu’à l’accélération de la mise sur le marché.

Renforcement de la propriété intellectuelle et des capacités technologiques pour stimuler l’innovation

Réunion de deux marques reconnues, chacune forte de plus d’un siècle d’histoire et réputée pour son innovation, sa qualité, son service et sa fiabilité dans le secteur des ingrédients.

Combinaison de portefeuilles complémentaires de propriété intellectuelle, de technologies, de talents et de compétences applicatives afin d’accélérer l’innovation et le développement de systèmes d’ingrédients de nouvelle génération.

Renforcement des capacités de développement de solutions fondées sur des systèmes d’ingrédients dans les domaines des propriétés organoleptiques, de l’édulcoration et de l’enrichissement nutritionnel, notamment pour soutenir des offres de produits plus sains.



Création d’une valeur financière significative dans le cadre d’une structure financière prudente

L’intégration devrait générer des synergies nettes de coûts annualisées d’environ 130 millions de dollars par an, qui devraient être pleinement réalisées d’ici la fin de l’année 2030. Les coûts ponctuels nécessaires à la réalisation de ces économies annuelles sont estimés à environ 175 millions de dollars cumulés d’ici la fin de l’année 2030.

L’Acquisition devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté d’Ingredion dès la première année suivant la finalisation de la transaction et renforcer le profil de croissance à long terme ainsi que le potentiel bénéficiaire du groupe combiné.





Modalités de l’opération

Selon les termes de l’opération, les actionnaires de Tate & Lyle recevront 595 pence par action, soit une prime d’environ 59 % par rapport au cours de clôture de l’action Tate & Lyle au 13 mai 2026. En outre, les actionnaires de Tate & Lyle auront droit à un dividende final pour l’exercice clos le 31 mars 2026 d’un montant maximal de 13,2 pence par action ordinaire de Tate & Lyle et à un dividende intermédiaire pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2026 d’un montant maximal de 6,8 pence par action ordinaire de Tate & Lyle.

Ingredion prévoit de financer l’Acquisition au moyen d’une combinaison de trésorerie disponible, de nouveaux financements par emprunt et, si nécessaire, du tirage d’une ligne de financement relais entièrement engagée. À la finalisation de l’Acquisition, le ratio d’endettement net pro forma devrait s’établir à environ 3 fois la dette nette sur EBITDA ajusté (tel que défini dans les accords de crédit d’Ingredion). Ingredion réaffirme son engagement à maintenir une solide notation de crédit de catégorie investissement (« investment grade ») et prévoit de ramener ce ratio à environ 2,5 fois la dette nette sur EBITDA ajusté dans un délai d’environ 18 mois après la clôture de l’opération.

Il est prévu que l’Acquisition soit réalisée au moyen d’un plan d’arrangement homologué par la Cour conformément à la partie 26 du Companies Act 2006 du Royaume-Uni (le « Plan »). Toutefois, Ingredion se réserve le droit de procéder par offre publique d’acquisition, sous réserve de l’accord du UK Panel on Takeovers and Mergers et des dispositions de l’accord de coopération conclu entre Ingredion et Tate & Lyle.

Calendrier et autorisations

La réalisation de l’Acquisition reste soumise à plusieurs conditions, notamment l’approbation des actionnaires de Tate & Lyle, l’homologation du Plan par la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles (la « Cour »), et la satisfaction ou la levée des conditions liées au droit de la concurrence. L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Ingredion. Le conseil d’administration de Tate & Lyle entend recommander à l’unanimité aux actionnaires de Tate & Lyle de voter en faveur du Plan lors des assemblées d’actionnaires qui seront convoquées sur ordonnance de la Cour aux fins de l’approbation du Plan et des questions qui s’y rapportent, ainsi qu’en faveur de toute résolution d’actionnaires préparée à cet effet.

Ingredion a reçu un engagement irrévocable de Huber Equity Corporation de voter en faveur du Plan lors de l’assemblée des actionnaires de Tate & Lyle ainsi que des résolutions qui seront proposées lors de l’assemblée générale des actionnaires de Tate & Lyle (et, si Ingredion, avec l’accord du Panel et sous réserve des dispositions de l’accord de coopération, restructure ultérieurement l’Acquisition sous la forme d’une offre publique d’acquisition, d’accepter toute offre publique d’acquisition d’Ingredion), portant sur un total de 75 000 000 actions de Tate & Lyle. Ces actions représentent, au total, environ 16,8 % du capital social ordinaire émis de Tate & Lyle au 5 juin 2026.

La finalisation de l’Acquisition est attendue au cours du second semestre 2027.

Présentation aux investisseurs et conférence téléphonique

La direction d’Ingredion organisera aujourd’hui une conférence téléphonique à l’intention des investisseurs et des analystes à 7 h 00 CT / 8 h 00 ET / 13 h 00 BST afin de présenter l’opération. Une retransmission en direct sur Internet ainsi que la présentation associée seront disponibles à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Un enregistrement sera disponible après la conférence.

Les modalités complètes de l’opération sont présentées dans l’annonce publiée aujourd’hui par Ingredion et Tate & Lyle conformément à la règle 2.7 du UK City Code on Takeovers and Mergers, disponible sur le microsite dédié d’Ingredion (https://www.ingredion.com/na/en-us/legal/offer-communications), sous réserve de certaines restrictions d’accès. Des informations complémentaires relatives à l’opération seront publiées périodiquement sur ce microsite. De plus amples informations concernant l’annonce effectuée au titre de la règle 2.7 figureront dans le rapport courant sur formulaire 8-K qu’Ingredion déposera auprès de la Securities and Exchange Commission.

Conseillers

J.P. Morgan Securities LLC intervient en qualité de conseiller financier d’Ingredion et Hogan Lovells (Hogan Lovells International LLP et Hogan Lovells US LLP) en qualité de conseiller juridique. Goldman Sachs International et Greenhill & Co. International interviennent en qualité de co-conseillers financiers principaux de Tate & Lyle, tandis que Bank of America et Citi interviennent en qualité de conseillers financiers conjoints et de courtiers-conseils de Tate & Lyle. Linklaters LLP intervient en qualité de conseiller juridique.

Informations complémentaires ; absence d’offre ou de sollicitation

Le présent communiqué est publié à titre d’information uniquement et n’a pas pour objet, ni ne constitue, ou ne fait partie, d’une offre, d’une invitation ou d’une sollicitation d’offre visant à acheter, acquérir de toute autre manière, souscrire, vendre ou autrement céder des titres, ni d’une sollicitation de vote ou d’approbation dans quelque juridiction que ce soit, dans le cadre de l’Acquisition ou à tout autre titre ; aucune vente, émission ou cession de titres de Tate & Lyle ne pourra par ailleurs intervenir dans une juridiction en violation de la législation applicable. L’Acquisition sera réalisée exclusivement au moyen d’un Plan (ou, si l’Acquisition est mise en œuvre sous la forme d’une offre publique d’acquisition, au sens de ce terme dans le Companies Act du Royaume-Uni (l’« Offre publique d’acquisition »), au moyen du document d’offre), lequel contiendra l’intégralité des modalités et conditions de l’Acquisition, y compris les modalités de vote relatives au Plan. Tout vote concernant le Plan ou toute autre réponse relative à l’Acquisition devra être effectué uniquement sur la base des informations figurant dans le document relatif au Plan (ou, si l’Acquisition est mise en œuvre sous la forme d’une Offre publique d’acquisition, dans le document d’offre). Les actionnaires de Tate & Lyle sont invités à lire attentivement le document relatif au Plan lorsqu’il sera disponible, celui-ci contenant des informations importantes concernant l’Acquisition.

Informations supplémentaires

L’Acquisition est réalisée afin d’acquérir les actions d’une société anglaise au moyen d’un plan d’arrangement prévu par le droit anglais. Une opération réalisée au moyen d’un plan d’arrangement n’est pas soumise aux règles relatives aux offres publiques d’achat ni aux règles relatives aux sollicitations de procurations prévues par le Securities Exchange Act de 1934 des États-Unis, tel que modifié (l’« Exchange Act »). En conséquence, le Plan sera soumis aux exigences d’information et aux pratiques applicables aux plans d’arrangement au Royaume-Uni, lesquelles diffèrent des exigences d’information applicables aux offres publiques d’achat et aux sollicitations de procurations aux États-Unis. Les informations financières figurant dans le présent communiqué et dans le document relatif au Plan ont été ou seront préparées conformément aux normes comptables applicables au Royaume-Uni et peuvent, de ce fait, ne pas être comparables aux informations financières de sociétés américaines ou de sociétés dont les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis. Si Ingredion exerce son droit de mettre en œuvre l’Acquisition sous la forme d’une Offre publique d’acquisition, cette offre sera réalisée conformément aux lois et réglementations américaines applicables.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié, et de l’article 21E de l’Exchange Act. Ingredion entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de protection relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Toutes les déclarations, autres que celles relevant de faits historiques, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent notamment les déclarations relatives au ratio d’endettement net pro forma attendu d’Ingredion, aux synergies potentielles et aux autres avantages attendus de l’Acquisition, y compris les déclarations concernant les plans, objectifs, intentions et attentes relatifs aux activités futures et aux résultats financiers du groupe combiné. Les déclarations prospectives comprennent également, entre autres, toute déclaration relative aux perspectives d’Ingredion ainsi qu’à ses activités futures, sa situation financière, ses volumes, ses flux de trésorerie, ses charges ou tout autre élément financier, y compris les plans, stratégies et objectifs de la direction concernant ces éléments ainsi que les hypothèses, attentes ou convictions qui les sous-tendent. Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « suppose », « croit », « prévoit », « envisage », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont soumises à certains risques et incertitudes inhérents, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de la volonté d’Ingredion. Bien qu’Ingredion estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces attentes.

Parmi les facteurs liés à l’Acquisition susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives figurent notamment : la possibilité que l’Acquisition ne soit pas finalisée dans les délais prévus, voire pas du tout, en raison du non-respect de certaines conditions ou pour d’autres motifs ; le risque que les avantages attendus de l’Acquisition ne soient pas pleinement réalisés ou mettent plus de temps que prévu à se matérialiser, notamment en raison des risques et incertitudes décrits ci-dessous ; tout retard ou échec dans l’intégration rapide et efficace des activités d’Ingredion et de Tate & Lyle ; ainsi que le fait que l’attention et le temps consacrés par la direction à l’Acquisition puissent détourner des ressources des activités courantes et d’autres opportunités.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou induites dans ces déclarations prospectives, en raison de divers risques et incertitudes, liés notamment à ce qui suit : l’évolution des pratiques, préférences, sensibilités aux prix, comportements, demandes et perceptions des consommateurs, susceptibles de réduire la demande pour les produits d’Ingredion ; l’impact des développements géopolitiques, des tensions, menaces ou conflits sur la disponibilité et les prix des matières premières et des approvisionnements énergétiques, ainsi que sur les chaînes d’approvisionnement, les taux de change et les taux d’intérêt ; l’impact de la conjoncture économique et commerciale mondiale sur la demande pour les produits d’Ingredion ou sur son accès aux marchés mondiaux du crédit et des actions ; la dépendance d’Ingredion à l’égard de certains secteurs pour une part importante de ses ventes ; les difficultés d’exploitation des sites de production d’Ingredion et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; la capacité d’Ingredion à suivre le rythme des évolutions technologiques en matière de recherche et développement et à continuer de proposer des produits innovants ; les pressions concurrentielles susceptibles d’affecter négativement la part de marché, le chiffre d’affaires et la rentabilité d’Ingredion ; la volatilité des marchés susceptible de nuire à la capacité d’Ingredion à répercuter les hausses potentielles du coût du maïs et d’autres matières premières sur ses clients, à acheter des quantités de maïs et d’autres matières premières à des prix suffisants pour maintenir ou accroître sa rentabilité, ou à fournir les quantités de produits et à respecter les exigences de livraison de ses clients ; l’impact des fluctuations de prix, des interruptions de la chaîne d’approvisionnement, des droits de douane et des pénuries sur les intrants des processus d’approvisionnement, de production et de livraison d’Ingredion, tels que les matières premières, l’énergie, le fret et la logistique ; la capacité d’Ingredion à maîtriser ses coûts, à gérer son fonds de roulement et à respecter ses budgets, notamment en menant à bien les projets de maintenance et d’investissement prévus dans les délais et budgets impartis ; le changement climatique mondial et les mesures juridiques, réglementaires ou de marché mises en place pour y faire face ; la capacité d’Ingredion à identifier et à réaliser des acquisitions, des cessions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables ou à concrétiser les synergies anticipées, y compris celles liées à l’Acquisition ; les risques économiques, politiques et autres inhérents à l’exercice d’activités à l’étranger et en devises étrangères ; la capacité d’Ingredion à maintenir des relations sociales satisfaisantes ; sa capacité à attirer, développer, fidéliser, motiver et entretenir de bonnes relations avec ses collaborateurs, notamment les plus importants ; l’impact des procédures juridiques et réglementaires ; les risques liés aux pandémies ; l’impact des dépréciations d’actifs incorporels et du goodwill ; les politiques économiques mondiales et régionales et les modifications des lois et réglementations en vigueur ; les variations des taux d’imposition d’Ingredion ou son exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les hausses de taux d’intérêt susceptibles d’accroître ses coûts d’emprunt ; les risques affectant sa capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d’autres facteurs affectant son accès à des financements suffisants pour assurer sa croissance et son expansion futures ; les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe, ainsi que la dépendance d’Ingredion à l’égard de fournisseurs de technologies tiers ; les interruptions, incidents de sécurité ou défaillances des systèmes, processus et sites informatiques ; les risques affectant le maintien de sa politique de dividendes ; et la capacité d’Ingredion à maintenir un contrôle interne efficace sur l’information financière.

Les déclarations prospectives d’Ingredion sont uniquement valables à leur date de publication. Ingredion décline toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication en raison de nouvelles informations, d’événements ou développements futurs, ou pour toute autre raison. Si Ingredion met à jour ou corrige une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et autres parties intéressées ne doivent pas en déduire qu’elle procédera à d’autres mises à jour ou corrections. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques et d’autres risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » et aux autres informations contenues dans le rapport annuel d’Ingredion sous le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi qu’aux rapports postérieurs sous les formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos d’Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre, au service d’un portefeuille de clients répartis dans plus de 120 pays. Forte d’un chiffre d’affaires net annuel de près de 7,2 milliards de dollars en 2025, Ingredion transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de la nutrition animale, du brassage, des produits pharmaceutiques et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et à l’appui de ses quelque 11 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients et concrétise sa mission consistant à réunir le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie afin d’améliorer la vie. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

À propos de Tate & Lyle PLC

Forts de plus de 165 ans d’innovation dans les ingrédients, nous collaborons avec nos clients afin d’offrir aux consommateurs des choix plus sains et plus savoureux lorsqu’ils mangent et boivent. Nous sommes fiers que des millions de personnes dans le monde consomment chaque jour des produits contenant nos ingrédients et nos solutions.

Grâce à notre expertise de premier plan en matière d’édulcoration, de propriétés organoleptiques et d’enrichissement nutritionnel, nous développons des ingrédients et des solutions qui réduisent la teneur en sucre, en calories et en matières grasses, ajoutent des fibres et des protéines et apportent texture et stabilité aux aliments et boissons. Ces solutions sont utilisées dans des catégories telles que les boissons, les produits laitiers, la boulangerie, les snacks, les soupes, les sauces et les assaisonnements.

Tate & Lyle compte environ 5 000 collaborateurs répartis sur quelque 70 sites dans 37 pays et sert des clients dans plus de 120 pays. « Science, Solutions, Society » (Science, solutions, société) est notre promesse de marque et la manière dont nous concrétiserons notre mission : transformer des vies grâce à la science de l’alimentation. Nous estimons qu’en donnant vie à cette mission, nous pouvons développer durablement notre activité tout en ayant un impact positif sur la société. Nous mettons cette mission en œuvre de trois façons : en favorisant une vie saine, en contribuant à des communautés prospères et en prenant soin de notre planète.

Tate & Lyle est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole TATE.L. Ses American Depositary Receipts sont négociés sous le symbole TATYY. Pour l’exercice clos le 31 mars 2026, le chiffre d’affaires des activités poursuivies de Tate & Lyle s’est élevé à 2 milliards de livres sterling. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.tateandlyle.com ou suivre Tate & Lyle sur LinkedIn, X (Twitter), Facebook ou YouTube.

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