Space42 erweitert seine Erdbeobachtungskapazitäten mit drei voll einsatzfähigen Foresight-Satelliten

Foresight-3, -4 und -5 sind nach ihrem Start im November 2025 nun im Einsatz



Eine erweiterte Abdeckung steigert die Wiederbesuchsraten in Regionen mit hoher Nachfrage

Integrierte SAR- (Synthetic Aperture Radar) und KI-Funktionen liefern schnelle, zuverlässige Allwetter-Informationen





ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit globaler Reichweite, hat heute bekanntgegeben, dass die Satelliten Foresight-3, Foresight-4 und Foresight-5 nun voll einsatzfähig sind. Dieser Meilenstein bringt die Foresight-Erdbeobachtungskonstellation (Earth Observation, EO) einen Schritt weiter, die nun aus fünf SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar) besteht und eine kontinuierliche Datenerfassung sowie georäumliche Informationen in Entscheidungsqualität ermöglicht.

Die drei Satelliten wurden in Zusammenarbeit mit ICEYE in Finnland hergestellt, wodurch der Technologietransfer und der nachhaltige Zugang zu den entsprechenden Fähigkeiten gefördert und gleichzeitig die Lieferkette vor Ort verankert wurden. Im Einklang mit diesem Mandat wurden wichtige Integrations- und Testprozesse in der Montage-, Integrations- und Testanlage (Assembly, Integration, and Testing, AIT) der Space Systems von Space42 in Abu Dhabi abgeschlossen.

Hasan Al Hosani, CEO von Smart Solutions bei Space42, dazu: „Mit der Inbetriebnahme von Foresight-3, -4 und -5 bauen wir die staatliche Erdbeobachtung schneller und konsequenter für Regierungen, Industrieunternehmen und Partner weltweit aus.“ Die Zusammenarbeit mit ICEYE und die nachgewiesenen operativen Erfolge in der Space42 Space Systems-Anlage haben die nationalen Kapazitäten so weit gestärkt, dass sie auf den globalen Märkten konkurrenzfähig sind und sich dort etablieren können. Diese Konstellation unterstützt zudem unsere Strategie, der bevorzugte Partner für hochwertige Geodaten zu werden und gleichzeitig die Position der Vereinigten Arabischen Emirate in einer dynamischen, systemrelevanten Branche zu stärken.“

Erweiterte Abdeckung und schnellere Erkenntnisse

Foresight-3, -4 und -5 wurden in eine mittelhohe, leicht geneigte Erdumlaufbahn gebracht, um die Abdeckung zu erweitern und die Überwachung in strategisch wichtigen Regionen zu verstärken, in denen mehr als 90 % der Weltbevölkerung leben. Die Foresight-Konstellation liefert SAR-Bilder an die KI-gestützte Geodaten-Analyseplattform GIQ von Space42, die Rohdaten innerhalb weniger Minuten in entscheidungsrelevante Informationen umwandelt. Da das System auf sich ergänzenden Umlaufbahnen arbeitet, gewährleistet es zu jeder Tageszeit eine gleichbleibende Leistung.

Es bietet eine Auflösung von 25 Zentimetern und ist bei jedem Wetter einsatzfähig, wodurch sich kleine Veränderungen auf der Erde aus dem Weltraum zuverlässig erkennen lassen. GIQ verarbeitet diese Daten zu verwertbaren Ergebnissen und trägt so dazu bei, die Reaktionszeiten bei Notfällen um bis zu 90 %, die Kosten für vorausschauende Wartung um bis zu 30 % und betriebliche Ineffizienzen um bis zu 25 % zu senken.

Weltweite Nachfrage und Führungsrolle der VAE

Die Nachfrage nach Erdbeobachtungsdaten steigt rasant an, da Regierungen und Industrie auf georäumliche Informationen setzen, um Risiken zu managen, Abläufe zu optimieren und Klima- und Sicherheitsziele zu unterstützen. Bis 2030 sollen Erkenntnisse aus der Erdbeobachtung einen wirtschaftlichen Mehrwert von mehr als 700 Mrd. USD generieren und in zahlreichen Sektoren zur Emissionsminderung beitragen.

Die VAE positionieren sich als führender Anbieter fortschrittlicher Erdbeobachtungstechnologien, gestützt auf ihre Nationale Weltraumstrategie 2030 und Investitionen in eigenständige Infrastruktur, KI-Integration und lokale Fertigung. Der Ausbau der Foresight-Konstellation von Space42 unterstützt dieses Ziel, indem er die Erfassung weltraumgestützter Daten mit KI-gestützten Analysen verbindet.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den VAE ansässiges KI-gestütztes Raumfahrtunternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde vom Weltraum aus zu erforschen. Space42 entstand 2024 aus der Fusion von Bayanat und Yahsat und nutzt seine globale Reichweite, um schnell auf die sich wandelnden Anforderungen von Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu reagieren. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

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