Space42 renforce ses capacités d’observation de la Terre avec la mise en service complète de trois nouveaux satellites Foresight

Les satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5 sont désormais opérationnels après leur lancement en novembre 2025

L’élargissement de la couverture améliore les fréquences de revisite des zones à forte demande

L’intégration de la technologie radar à synthèse d’ouverture (SAR) et de l’intelligence artificielle fournit des renseignements rapides, fiables et utilisables par tous les temps





ABOU DABI, Émirats arabes unis, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, entreprise SpaceTech basée aux Émirats arabes unis et spécialisée dans les technologies spatiales reposant sur l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui que les satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5 sont désormais pleinement opérationnels. Cette étape marque une avancée majeure pour la constellation d’observation de la Terre Foresight Earth Observation (EO), qui compte désormais cinq satellites équipés d’un radar à synthèse d’ouverture (Synthetic Aperture Radar – SAR). Cette constellation permet une acquisition continue de données ainsi que la production d’informations géospatiales directement exploitables pour la prise de décision.

Les trois satellites ont été fabriqués en partenariat avec ICEYE, en Finlande, dans le cadre d’une démarche visant à favoriser le transfert de technologie, à garantir un accès durable aux capacités spatiales et à renforcer la localisation de la chaîne d’approvisionnement. Conformément à cette stratégie, les opérations critiques d’intégration et d’essais ont été réalisées dans les installations d’assemblage, d’intégration et d’essais (AIT – Assembly, Integration and Testing) de Space Systems, la division systèmes spatiaux de Space42, à Abou Dabi.

Hasan Al Hosani, directeur général de l’unité Smart Solutions de Space42, a déclaré : « Avec la mise en service de Foresight-3, -4 et -5, nous renforçons les capacités souveraines d’observation de la Terre en offrant aux gouvernements, aux industries et à nos partenaires du monde entier des données plus rapidement et avec une plus grande régularité. La collaboration avec ICEYE et le succès opérationnel démontré au sein des installations de Space42 Space Systems ont permis de développer des capacités nationales capables de rivaliser avec les acteurs internationaux et de se déployer à grande échelle sur les marchés mondiaux. Cette constellation soutient également notre ambition de devenir le partenaire de référence pour les données géospatiales à forte valeur ajoutée, tout en consolidant la position des Émirats arabes unis dans une industrie dynamique et stratégique. »

Une couverture élargie et des données plus rapidement disponibles

Les satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5 ont été placés sur une orbite terrestre basse (LEO) à inclinaison intermédiaire afin d’étendre leur zone de couverture et de renforcer les capacités de surveillance dans des régions stratégiques où vivent plus de 90 % de la population mondiale. La constellation Foresight fournit des images SAR à GIQ, la plateforme de renseignement géospatial alimentée par l’intelligence artificielle de Space42. Celle-ci transforme les données brutes en informations directement exploitables pour la prise de décision en quelques minutes seulement. Grâce à l’exploitation d’orbites complémentaires, le système assure des performances constantes à toute heure de la journée.

La constellation offre une résolution de 25 centimètres ainsi qu’une capacité d’imagerie en toutes conditions météorologiques, permettant de détecter avec fiabilité les moindres changements à la surface de la Terre depuis l’espace. GIQ convertit ensuite ces données en informations opérationnelles concrètes, permettant notamment de réduire les délais de réponse aux situations d’urgence jusqu’à 90 %, de diminuer les coûts de maintenance prédictive jusqu’à 30 % et de réduire les inefficacités opérationnelles jusqu’à 25 %.

Une demande mondiale en forte croissance et une ambition affirmée des Émirats arabes unis

La demande de données d’observation de la Terre s’accélère à mesure que les gouvernements et les entreprises s’appuient sur le renseignement géospatial pour gérer les risques, optimiser leurs opérations et soutenir leurs objectifs climatiques et de sécurité. D’ici à 2030, les informations issues de l’observation de la Terre devraient générer plus de 700 milliards de dollars de valeur économique et contribuer à la réduction des émissions dans de nombreux secteurs d’activité.

Les Émirats arabes unis entendent se positionner comme un fournisseur de premier plan de capacités avancées d’observation de la Terre, en s’appuyant sur leur Stratégie spatiale nationale 2030 ainsi que sur des investissements dans les infrastructures souveraines, l’intégration de l’intelligence artificielle et les capacités industrielles locales. L’expansion de la constellation Foresight de Space42 s’inscrit pleinement dans cette ambition, en combinant acquisition de données spatiales et analyses avancées pilotées par l’IA.

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une société spécialisée dans la technologie de l’espace basée aux Émirats arabes unis, qui intègre les communications par satellite, l’analyse géospatiale et les capacités d’intelligence artificielle pour informer la Terre depuis l’espace. Établie en 2024 à la suite de la fusion réussie entre Bayanat et Yahsat, Space42 est forte d’une envergure mondiale, ce qui lui permet de répondre à l’essor des besoins de ses clients au sein des gouvernements, des entreprises et des collectifs. Space42 intègre deux divisions commerciales : Space Services et Smart Solutions. La division Space Services se consacre aux opérations de satellites en amont pour les solutions de satellites fixes et mobiles. La division Smart Solutions conjugue l’acquisition et le traitement de données géospatiales à l’intelligence artificielle pour éclairer la prise de décision, approfondir la connaissance situationnelle et optimiser l’efficacité opérationnelle. G42, Mubadala et IHC comptent parmi ses principaux actionnaires.

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