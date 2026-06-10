Quadient enrichit sa solution d’automatisation financière avec un nouveau tableau de bord de trésorerie alimenté par l’IA

La nouvelle fonctionnalité de tableau de bord de trésorerie de Quadient rapproche les fonctions de comptes fournisseurs et de comptes clients afin d’améliorer l’efficacité et le pilotage du besoin en fonds de roulement

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce l’intégration de nouvelles capacités de tableau de bord de trésorerie à ses solutions de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients. Cette évolution permet aux directions financières de faire évoluer la gestion de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement d’une approche réactive vers une démarche proactive et stratégique, afin d’améliorer la précision des prévisions, d’accélérer la prise de décision et de libérer des ressources financières au service de la croissance.

Grâce aux capacités de tableau de bord de trésorerie de Quadient, les clients bénéficient d’une vue unifiée et en temps réel des comptes fournisseurs et des comptes clients, offrant une vision plus complète des flux de trésorerie, de la liquidité et de la performance du besoin en fonds de roulement. En rapprochant des données encore cloisonnées au sein d’un même tableau de bord, les directions financières et les directeurs financiers peuvent identifier plus en amont les risques de tension dans leur trésorerie, améliorer la précision des prévisions, détecter des opportunités d’optimisation et prendre des décisions plus éclairées quant à l’allocation des ressources financières. Cette nouvelle fonctionnalité est dès à présent disponible pour les clients des solutions Quadient de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

« Le paysage économique actuel exige davantage de flexibilité et de clarté, les directeurs financiers et leurs équipes ayant besoin d’une visibilité continue, précise et fiable de leur trésorerie, sans avoir à rechercher les données », Lilac Schoenbeck Vice-Présidente Produit Senior pour l'activité Digital. « En valorisant les données et les analyses issues des comptes fournisseurs et des comptes clients, ces nouvelles capacités de tableau de bord de trésorerie offrent une vision financière globale, indispensable pour identifier les risques, détecter les opportunités et gérer le besoin en fonds de roulement en toute confiance. »

Les nouvelles capacités de tableau de bord de trésorerie enrichies par l’IA permettent aux directions financières de transformer facilement les données en actions concrètes. Le service intègre un assistant IA qui synthétise automatiquement les indicateurs jugés les plus importants par les équipes financières, tels que le besoin en fonds de roulement disponible ainsi que le total des comptes fournisseurs et des comptes clients, et fournit des analyses contextuelles sur la performance de l’entreprise. Par ailleurs, l’IA conversationnelle permet aux utilisateurs d’interroger en langage naturel les prévisions, les flux de paiements et les tendances du besoin en fonds de roulement. En combinant une vision financière globale et des analyses intelligentes, ces capacités permettent aux organisations d’identifier des opportunités, de détecter d’éventuels points de vigilance et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

« L’assistant IA dédié à l’analyse des comptes et aux requêtes personnalisées représente une véritable révolution dans la manière dont notre équipe de recouvrement va travailler », a déclaré Rob Gagne, responsable des systèmes d’information financiers chez eClinicalWorks, client de Quadient. « Il permet à notre équipe d’identifier rapidement des insights, de repérer les comptes prioritaires et d’explorer en profondeur les données à l’origine des principales tendances. Disposer d’un tel niveau de visibilité et d’analyse en un seul endroit nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à fonctionner de manière plus efficace. »

Quadient continuera d’enrichir ses capacités de gestion de trésorerie avec de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, visant à simplifier l’analyse financière et à permettre aux équipes financières de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.quadient.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprise. Nos logiciels permettent à des centaines de milliers de clients de créer, de diffuser et de gérer leurs communications avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière aux communications clients, en passant par la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions et les inefficacités afin de permettre à ses clients de se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur quadient.com. Faites place au remarquable sur quadient.com.

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