WENDEL : Nabil Bennis nommé Directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d’investissement de Wendel

COMMUNIQUÉ — 10.06.2026

Nabil Bennis nommé Directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d’investissement de Wendel

Wendel annonce la nomination de Nabil Bennis en tant que Directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d’investissement de Wendel.

La mise en œuvre de ces nouvelles fonctions intervient dans le cadre du développement de Wendel Investment Managers, l’activité de gestion d’actifs privés pour compte de tiers de Wendel, initié il y a trois ans. Nabil, en plus de ses fonctions de Responsable valorisation, est désormais en charge du suivi de la performance des portefeuilles des fonds de Wendel Investment Managers. Il est donc rattaché à la Direction financière pour ses fonctions historiques et à Cyril Marie, Directeur général adjoint, stratégie et développement corporate pour le suivi de la performance des fonds.

Nabil, 36 ans, a débuté sa carrière en évaluation financière, puis a rejoint Deloitte Finance en 2014 comme Manager au sein de l'équipe Évaluation & Modélisation financière. Il a rejoint la Direction financière de Wendel en 2017 en tant que Responsable valorisation.

Nabil Bennis est diplômé d'Audencia Business School.

Agenda

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Activité du 3e trimestre 2026 – Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

Mercredi 2 décembre 2026

Investor Day 2026

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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