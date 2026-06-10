Aduro gibt Ergebnisse der Pilotanlagenkampagne für NGP bekannt und erzielt eine Ausbeute an flüssigen Kohlenwasserstoffen von 86 %

LONDON, Ontario, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21.Jahrhundert umzuwandeln, gab heute einen aktuellen Überblick über die Ergebnisse der jüngsten Betriebskampagnen in seiner Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP).

Höhepunkte

Dauerbetrieb: Die jüngste Kampagne wurde im Rahmen des aktuellen 24/4-Betriebsmodells von Aduro durchgeführt, was einen 24-Stunden-Betrieb während eines geplanten vier Tage dauernden Kampagnenzeitraums bedeutet.

Die jüngste Kampagne wurde im Rahmen des aktuellen 24/4-Betriebsmodells von Aduro durchgeführt, was einen 24-Stunden-Betrieb während eines geplanten vier Tage dauernden Kampagnenzeitraums bedeutet. Leistung im stationären Zustand: Der stationäre Zustand wurde unter typischen Hydrochemolytic™-Bedingungen erreicht und während des definierten Betriebsfensters aufrechterhalten, wobei in regelmäßigen Abständen Proben entnommen wurden.

Der stationäre Zustand wurde unter typischen Hydrochemolytic™-Bedingungen erreicht und während des definierten Betriebsfensters aufrechterhalten, wobei in regelmäßigen Abständen Proben entnommen wurden. Prozessstabilität: Nach absichtlichen Betriebsänderungen wurden die stationären Betriebsbedingungen innerhalb von etwa zwei Stunden wiederhergestellt, wodurch Daten zur Reaktion der Prozesssteuerung und zu den Vorgehensweisen des Bedienpersonals gewonnen wurden.

Nach absichtlichen Betriebsänderungen wurden die stationären Betriebsbedingungen innerhalb von etwa zwei Stunden wiederhergestellt, wodurch Daten zur Reaktion der Prozesssteuerung und zu den Vorgehensweisen des Bedienpersonals gewonnen wurden. Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe: Die Ergebnisse zeigten eine Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe von 86 % im stationären Betriebsbereich, wobei 85 % des flüssigen Produkts aus Kohlenwasserstoffen mit einer Kohlenstoffzahl von bis zu C20 bestanden – ein Bereich, der typischerweise mit Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht wird.

Die Ergebnisse zeigten eine Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe von 86 % im stationären Betriebsbereich, wobei 85 % des flüssigen Produkts aus Kohlenwasserstoffen mit einer Kohlenstoffzahl von bis zu C20 bestanden – ein Bereich, der typischerweise mit Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht wird. Analyse der Produktqualität : Die Produktqualitätsindikatoren entsprachen den Erwartungen und waren vergleichbar mit den Produkten aus den Versuchsreihen „Batch“ und „R2“, bei denen dasselbe aus Kunststoffabfällen gewonnene Polypropylen verwendet wurde.

: Die Produktqualitätsindikatoren entsprachen den Erwartungen und waren vergleichbar mit den Produkten aus den Versuchsreihen „Batch“ und „R2“, bei denen dasselbe aus Kunststoffabfällen gewonnene Polypropylen verwendet wurde. Auswahl des Ausgangsmaterials: Aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes Polypropylen wurde als kontrolliertes Ausgangsmaterial verwendet, um unter definierten Hydrochemolytic™-Bedingungen eine zuverlässige Betriebsgrundlage zu schaffen.

Aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes Polypropylen wurde als kontrolliertes Ausgangsmaterial verwendet, um unter definierten Hydrochemolytic™-Bedingungen eine zuverlässige Betriebsgrundlage zu schaffen. Nächster Schritt in der Kampagnenentwicklung: Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Planung von Kampagnen mit längerer Laufzeit, bei denen gemischte Polypropylen- und Polyethylen-Ausgangsmaterialien zum Einsatz kommen, und liefern gleichzeitig wichtige Informationen für die Auslegung der von Aduro geplanten, weltweit ersten Industrieanlage dieser Art (FOAK).



In den vergangenen Monaten hat Aduro im Rahmen des Übergangs von der Inbetriebnahme zum dauerhaften Pilotbetrieb eine Reihe strukturierter Betriebskampagnen durchgeführt, mit dem Ziel, kontinuierliche, länger andauernde Betriebsphasen zu erreichen. Diese Kampagnen reichten von eintägigen Tests bis hin zu viertägigen Betriebsphasen und dienten der schrittweisen Bewertung der Leistungsfähigkeit der Reaktor-, Beschickungs- und Produktrückgewinnungssysteme sowie der allgemeinen Betriebsfähigkeit der Anlage unter typischen Prozessbedingungen der Hydrochemolytic™-Technologie. Jede Kampagne hat praktische Betriebsdaten geliefert, die dazu dienten, die Verfahren für die Inbetriebnahme, Stabilisierung, Produktgewinnung und Massenbilanz sowie die Abschaltung zu optimieren, Betriebsparameter festzulegen, die Anlagenleistung zu verbessern und die Bereiche Beschickung, Reaktion und Produktgewinnung der Pilotanlage besser in einen einheitlichen Prozess zu integrieren.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Erreichen und Aufrechterhalten eines stationären Zustands – also eines Zustands, in dem der Reaktor sowie die in ihn ein- und aus ihm austretenden Stoffe über einen längeren Zeitraum hinweg stabil bleiben. Ein anhaltender stationärer Betrieb ist ein wichtiger Maßstab für die Prozessbetriebsfähigkeit, da er zeigt, dass die Systeme für die Beschickung, die Reaktion, die Produktgewinnung und die Prozesssteuerung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zusammenarbeiten können.

Im Rahmen dieses üblichen Entwicklungsprozesses für die Pilotanlage hat das Aduro-Team Anpassungen an den Anlagen, Fehlerbehebungen, Reinigungsarbeiten, gezielte Reparaturen sowie Verfahrensoptimierungen durchgeführt. Diese Maßnahmen wurden in aufeinanderfolgende Kampagnen integriert, um die Funktionalität, Zuverlässigkeit, Steuerung und Ausfallsicherheit zu verbessern.

Aufbauend auf früheren Kampagnen hat Aduro seine jüngste geplante Betriebskampagne im Rahmen seines derzeitigen 24/4-Betriebsmodells abgeschlossen, was einen 24-Stunden-Betrieb über einen geplanten Zeitraum von vier Tagen bedeutet. Abgesehen von den An- und Abfahrphasen lief der Prozess 47 Stunden lang ununterbrochen, wobei aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes Polypropylen als kontrollierter Ausgangsstoff verwendet wurde. Während des Durchlaufs arbeiteten die Systeme für die Beschickung, die Reaktion und die Produktrückgewinnung unter kontrollierten Bedingungen zusammen, wobei der Reaktor auf die für die Hydrochemolytic™-Umwandlung vorgesehenen Sollwerte für Temperatur, Druck und Rezeptur gehalten wurde.

Im Rahmen des 47-stündigen Versuchs wurden nach etwa 12 Stunden stationäre Bedingungen erreicht, die weitere 35 Stunden lang aufrechterhalten wurden. Es wurden in regelmäßigen Abständen Proben entnommen, um die Prozessleistung, die Prozessstabilität und die Produktqualität unter repräsentativen Betriebsbedingungen zu bewerten. Um die Stabilität weiter zu bewerten, wurden die Betriebsbedingungen während der Kampagne bewusst verändert. Innerhalb von etwa zwei Stunden wurden die stationären Bedingungen wiederhergestellt, wodurch Daten zur Prozessrobustheit, zur Reaktion des Bedienpersonals und zur Prozesssteuerungsstrategie gewonnen wurden.

Im stationären Betriebsbereich entsprach die Gesamtmenge der zurückgewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 % der Masse des Polypropylens, das während dieses Zeitraums in den Reaktor eingespeist wurde. Von dem gewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoff bestanden etwa 85 % aus Verbindungen mit einer Kohlenstoffzahl von 20 oder weniger, was dem Bereich entspricht, der typischerweise mit den Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht wird. Die chemische Analyse der Proben, die während des definierten stationären Betriebszeitraums entnommen wurden, ergab eine Produktqualität, die mit früheren HCT-Tests unter Verwendung desselben Ausgangsmaterials übereinstimmte, einschließlich Chargentests und R2-Durchflussbetrieb bei geringerem Durchsatz.

Die Ergebnisse liefern zusätzliche Daten zur Prozessleistung im integrierten Pilotanlagenbetrieb und werden genutzt, um die Betriebsparameter zu optimieren, Entscheidungen zur Skalierung zu bewerten und als Grundlage für die Auslegung der von Aduro geplanten FOAK-Anlage zu dienen. Sie unterstützen zudem die nächste Phase des Pilotanlagenprogramms, einschließlich der Weiterentwicklung vom derzeitigen 24/4-Modell hin zu einem dauerhaften 24/7-Betrieb und länger andauernden Versuchsreihen unter Verwendung von gemischten Polypropylen- und Polyethylen-Ausgangsmaterialien.

„Die NGP-Pilotanlage erfüllt ihren Zweck: Sie liefert praktische Daten zu Betrieb, Ausbeute und Produktqualität, die uns dabei helfen, die Parameter für die nächste Stufe der Skalierung festzulegen“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Die aktuelle Kampagne baut auf früheren Durchläufen auf und liefert zusätzliche Erkenntnisse darüber, wie der Prozess unter stationären Bedingungen abläuft. „Diese Ergebnisse stärken unser Vertrauen in unser Verständnis der Funktionsweise des Prozesses und helfen uns dabei, die Auslegungsgrundlage für unsere geplante FOAK-Anlage zu verfeinern sowie die technischen Planungen zu unterstützen, die für länger andauernde Versuchsreihen und die Skalierungsmaßnahmen der nächsten Stufe erforderlich sind.“

„Die jüngste Kampagne stellt einen wichtigen Meilenstein im Betrieb der NGP-Pilotanlage dar“, so David Weizenbach, Chief Operating Officer bei Aduro. „Dies zeigte die Fähigkeit des Teams, den Prozess durch die Phasen des Starts, der Stabilisierung, des stationären Betriebs und der kontrollierten Wiederherstellung nach gezielten Betriebsänderungen zu führen. Jede Kampagne liefert die praktischen Daten, die erforderlich sind, um Verfahren zu optimieren, die Prozesssteuerung zu verbessern und den Langzeitbetrieb vorzubereiten.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichteres, hochwertigeres Öl sowie zur Umwandlung von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen in hochwertigere Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Betriebsphasen der Pilotanlage für den „Next Generation Process“ (NGP) des Unternehmens; zur Dauer, Stabilität und Wiederholbarkeit des Dauerbetriebs; zur Bewertung der Prozessrobustheit und der Erholung nach absichtlichen Störungen der Betriebsbedingungen; zur Auswertung und zu den Analyseergebnissen von Produktproben; die geplante Ausweitung der Betriebskampagnen, einschließlich längerer Laufzeiten und eines 24/7-Betriebs; die Einbeziehung der Daten aus der Pilotanlage in die Auslegungsgrundlage für die geplante „First-of-a-Kind“-Anlage (FOAK) des Unternehmens; den allgemeinen Entwicklungs- und Kommerzialisierungsweg des Unternehmens; sowie die potenzielle Skalierung und Kommerzialisierung der Technologie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten Leistungsfähigkeit und Betriebsfähigkeit der NGP-Pilotanlage; der Fähigkeit, die Laufzeiten zu verlängern und einen stabilen Dauerbetrieb zu erreichen; die Konsistenz und Qualität der Produktmengen; die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus dem Pilotmaßstab auf großtechnische Anlagen; die Wirksamkeit der technischen Planung und der Scale-up-Maßnahmen; die Verfügbarkeit von Personal, Kapital und anderen Ressourcen; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und marktbezogenen Rahmenbedingungen.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: betriebliche Herausforderungen bei Pilotanlagenkampagnen; Leistungsschwankungen über längere Betriebszeiträume hinweg; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse von den anfänglichen Beobachtungen abweichen; Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder der Umsetzung von Pilotdaten in technische Entwürfe; die Verfügbarkeit von Kapital und Ressourcen zur Unterstützung der laufenden Entwicklung; Unterschiede zwischen Ergebnissen im Pilotmaßstab und Ergebnissen im kommerziellen Maßstab; Verzögerungen oder Änderungen bei den Entwicklungsplänen; das Risiko, dass Produktqualität, Ausbeuten, Betriebsfähigkeit oder die Leistung im Dauerbetrieb möglicherweise nicht aufrechterhalten oder reproduziert werden können; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologien erfolgreich zu entwickeln, zu skalieren und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der Gewinnung und Bindung von Schlüsselpersonal; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung und Aufrechterhaltung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; sowie allgemeine Markt-, Lieferketten- und makroökonomische Bedingungen; und sonstige Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter www.sedarplus.ca sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, den Lesern die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung näherzubringen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

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