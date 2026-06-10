Aduro annonce les résultats de sa campagne sur l’usine pilote NGP et atteint un rendement de 86 % en hydrocarbures liquides

LONDON, Ontario, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise du secteur des technologies propres qui transforme chimiquement des matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a présenté aujourd’hui les résultats des dernières campagnes d’exploitation réalisées sur son usine pilote Next Generation Process (NGP).

Points forts

Exploitation continue : la dernière campagne a été menée selon le modèle opérationnel actuel « 24/4 » d’Aduro, soit une exploitation continue 24 heures sur 24 sur une période planifiée de quatre jours.

la dernière campagne a été menée selon le modèle opérationnel actuel « 24/4 » d’Aduro, soit une exploitation continue 24 heures sur 24 sur une période planifiée de quatre jours. Fonctionnement en régime stationnaire : les conditions de régime stationnaire ont été atteintes dans des conditions Hydrochemolytic™ représentatives et maintenues durant la fenêtre d’exploitation définie, avec des prélèvements d’échantillons réalisés à intervalles réguliers.

les conditions de régime stationnaire ont été atteintes dans des conditions Hydrochemolytic™ représentatives et maintenues durant la fenêtre d’exploitation définie, avec des prélèvements d’échantillons réalisés à intervalles réguliers. Robustesse du procédé : après des modifications volontaires des paramètres opératoires, le régime stationnaire a été rétabli en environ deux heures, fournissant des données précieuses sur la réactivité du contrôle-commande et l’efficacité des procédures opérateur.

après des modifications volontaires des paramètres opératoires, le régime stationnaire a été rétabli en environ deux heures, fournissant des données précieuses sur la réactivité du contrôle-commande et l’efficacité des procédures opérateur. Récupération d’hydrocarbures liquides : les résultats montrent un rendement de récupération de 86 % en hydrocarbures liquides sur la période de régime stationnaire. Par ailleurs, 85 % du produit liquide obtenu était composé d’hydrocarbures C20 et inférieurs, une plage de nombres de carbones généralement associée aux matières premières de vapocraquage du naphta.

les résultats montrent un rendement de récupération de 86 % en hydrocarbures liquides sur la période de régime stationnaire. Par ailleurs, 85 % du produit liquide obtenu était composé d’hydrocarbures C20 et inférieurs, une plage de nombres de carbones généralement associée aux matières premières de vapocraquage du naphta. Analyse de la qualité des produits : les indicateurs de qualité observés correspondent aux attentes et sont comparables à ceux obtenus lors des essais en réacteur discontinu et des campagnes expérimentales R2 utilisant le même polypropylène issu de déchets plastiques.

les indicateurs de qualité observés correspondent aux attentes et sont comparables à ceux obtenus lors des essais en réacteur discontinu et des campagnes expérimentales R2 utilisant le même polypropylène issu de déchets plastiques. Choix de la matière première : du polypropylène récupéré à partir de déchets plastiques a été utilisé comme matière première de référence afin d’établir une base opérationnelle fiable dans des conditions Hydrochemolytic™ définies.

du polypropylène récupéré à partir de déchets plastiques a été utilisé comme matière première de référence afin d’établir une base opérationnelle fiable dans des conditions Hydrochemolytic™ définies. Préparation des prochaines campagnes : ces résultats soutiennent la planification d’essais de plus longue durée utilisant des mélanges de polypropylène et de polyéthylène, tout en alimentant les travaux de conception de la future première usine industrielle du procédé (« First-of-a-Kind » ou FOAK).



Au cours des derniers mois, Aduro a mené une série structurée de campagnes d’exploitation dans le cadre de la transition entre la phase de mise en service et l’exploitation soutenue de son usine pilote, avec pour objectif l’atteinte d’opérations continues sur des durées toujours plus longues. Ces campagnes, allant de tests d’une journée à des fenêtres opérationnelles de quatre jours, ont permis d’évaluer progressivement les performances du réacteur, des systèmes d’alimentation en matière, des systèmes de récupération des produits, ainsi que l’exploitabilité globale de l’installation dans les conditions typiques de la technologie Hydrochemolytic™. Chaque campagne a généré des données d’exploitation concrètes utilisées pour optimiser les procédures de démarrage, de stabilisation, de récupération des produits, de bilan matière et d’arrêt, définir les paramètres opératoires, améliorer les performances des équipements et améliorer l’intégration des différentes sections de l’usine pilote dans un procédé cohérent.

Un élément central de ces travaux consiste à atteindre et maintenir le régime stationnaire, c’est-à-dire l’état dans lequel le réacteur, ainsi que les flux entrants et sortants, restent stables dans le temps. Le maintien prolongé de cet état constitue un indicateur clé de l’exploitabilité du procédé, car il démontre que les systèmes d’alimentation, de réaction, de récupération des produits et de contrôle des procédés peuvent fonctionner de manière intégrée et stable dans diverses conditions opérationnelles.

Dans le cadre normal du développement de l’usine pilote, les équipes d’Aduro ont réalisé de nombreux ajustements techniques, opérations de dépannage, nettoyages, réparations ciblées et améliorations procédurales. Ces enseignements ont été intégrés campagne après campagne afin d’améliorer la fonctionnalité, la fiabilité, la maîtrise du procédé et sa résilience.

S’appuyant sur les campagnes précédentes, Aduro a réalisé sa dernière campagne selon son modèle d’exploitation actuel « 24/4 », soit une exploitation 24 heures sur 24 pendant une période planifiée de quatre jours. En excluant les phases de démarrage et d’arrêt, l’installation a fonctionné de manière continue pendant 47 heures en utilisant du polypropylène issu de déchets plastiques comme matière première de référence. Au cours de cette période, les systèmes d’alimentation, de réaction et de récupération des produits ont fonctionné conjointement dans un environnement contrôlé, le réacteur étant maintenu à la température, à la pression et aux conditions de conversion Hydrochemolytic™ ciblées.

Au sein de cette période d’exploitation de 47 heures, les conditions de régime stationnaire ont été atteintes après environ 12 heures et maintenues pendant 35 heures supplémentaires. Des échantillons ont été prélevés à intervalles réguliers afin d’évaluer les performances du procédé, sa stabilité et la qualité des produits dans des conditions d’exploitation représentatives. Afin d’évaluer davantage la stabilité du procédé, les conditions d’exploitation ont été volontairement modifiées pendant la campagne. Les conditions de régime stationnaire ont été rétablies en environ deux heures, fournissant des données sur la robustesse du procédé, la réaction des opérateurs et la stratégie de contrôle du procédé.

Durant la période de régime stationnaire, la quantité totale d’hydrocarbures liquides récupérée a représenté environ 86 % de la masse de polypropylène introduite dans le réacteur. Parmi les hydrocarbures liquides récupérés, environ 85 % étaient constitués de composés comportant 20 atomes de carbone ou moins, soit une plage généralement associée aux matières premières de vapocraquage du naphta. L’analyse chimique des échantillons recueillis pendant la période définie de régime stationnaire a démontré une qualité de produit conforme aux essais Hydrochemolytic™ antérieurs menés avec la même matière première, notamment les essais en mode discontinu et l’exploitation en flux continu de l’installation R2 à plus faible débit.

Ces résultats fournissent des données supplémentaires sur les performances du procédé dans le cadre de l’exploitation intégrée de l’usine pilote. Ils sont utilisés pour affiner les paramètres d’exploitation, évaluer les décisions liées au changement d’échelle et établir les bases de conception de la future usine FOAK d’Aduro. Ils soutiennent également la prochaine phase du programme de l’usine pilote, notamment la transition du modèle actuel 24/4 vers une exploitation continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que la réalisation de campagnes de plus longue durée utilisant des mélanges de polypropylène et de polyéthylène.

« L’usine pilote NGP accomplit exactement ce pour quoi elle a été conçue : générer des données opérationnelles concrètes sur l’exploitation, les rendements et la qualité des produits afin de nous aider à définir les paramètres de la prochaine étape de montée en échelle », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Cette dernière campagne s’inscrit dans la continuité des précédentes et nous apporte une compréhension supplémentaire du comportement du procédé en régime stationnaire. Ces résultats renforcent notre confiance dans notre compréhension du fonctionnement du procédé et nous aident à affiner les bases de conception de notre future usine FOAK, tout en soutenant la planification des travaux d’ingénierie nécessaires aux campagnes de plus longue durée et aux prochaines étapes de montée en échelle. »

« Cette dernière campagne constitue une étape opérationnelle importante pour l’usine pilote NGP », a souligné David Weizenbach, directeur des opérations d’Aduro. « Elle a démontré la capacité de l’équipe à faire évoluer le procédé à travers les phases de démarrage, de stabilisation, d’exploitation en régime stationnaire et de retour contrôlé aux conditions initiales après des modifications délibérées des paramètres d’exploitation. Chaque campagne génère les données pratiques nécessaires pour affiner les procédures, améliorer le contrôle du procédé et préparer une exploitation de plus longue durée. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les campagnes d’exploitation de l’usine pilote Next Generation Process (NGP) de la Société ; la durée, la stabilité et la reproductibilité des opérations continues ; l’interprétation de la robustesse du procédé et de son rétablissement à la suite de perturbations délibérées des conditions d’exploitation ; l’évaluation et les résultats analytiques des échantillons de produits ; l’extension prévue des campagnes d’exploitation, y compris les opérations de plus longue durée et les opérations 24 h/24, 7 j/7 ; l’intégration des données issues de l’usine pilote dans les bases de conception de la future usine FOAK (First-of-a-Kind) de la Société ; la stratégie globale de développement et de commercialisation de la Société ; ainsi que le changement d’échelle et la commercialisation potentiels de sa technologie.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment quant à : la performance et l’exploitabilité continues de l’usine pilote NGP ; la capacité à prolonger les durées d’exploitation et à maintenir des opérations continues stables ; la constance et la qualité des produits obtenus ; l’applicabilité des résultats obtenus à l’échelle pilote à des systèmes de plus grande envergure ; l’efficacité des activités d’ingénierie et de changement d’échelle ; la disponibilité du personnel, des capitaux et des autres ressources nécessaires ; l’obtention en temps opportun des approbations réglementaires requises ; ainsi qu’au maintien de conditions économiques et de marché favorables.

Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les présentes, notamment : les défis opérationnels associés aux campagnes menées à l’usine pilote ; la variabilité des performances lors de périodes d’exploitation prolongées ; la possibilité que les résultats analytiques diffèrent des observations initiales ; les difficultés liées au changement d’échelle de la technologie ou à la transposition des données pilotes en paramètres de conception d’ingénierie ; la disponibilité des capitaux et des ressources nécessaires à la poursuite du développement ; les écarts possibles entre les résultats obtenus à l’échelle pilote et ceux observés à l’échelle commerciale ; les retards ou modifications apportés aux plans de développement ; le risque que la qualité des produits, les rendements, l’exploitabilité ou les performances en exploitation continue ne puissent être maintenus ou reproduits ; les risques liés à la capacité de la Société à développer, industrialiser et commercialiser avec succès ses technologies ; les risques liés à l’attraction et à la rétention du personnel clé ; les risques liés à l’obtention et au maintien des approbations réglementaires nécessaires ; ainsi que les conditions générales du marché, de la chaîne d’approvisionnement et de l’économie. D’autres facteurs sont décrits dans les documents publics de la Société accessibles sur SEDAR+ www.sedarplus.ca ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis www.sec.gov.

Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives visent à fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la Direction et peuvent ne pas être adaptées à d’autres fins. Sauf obligation légale, la Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efb24259-163e-43f6-a929-73bb8efcfd33