Vente record d’un domaine exceptionnel au bord du lac Tremblant établit une nouvelle référence sur le marché du luxe au Québec

MONTRÉAL, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sotheby’s International Realty Canada annonce aujourd’hui la vente historique d’un spectaculaire domaine en bord de l’eau situé sur le lac Tremblant, établissant un nouveau record pour la transaction résidentielle la plus importante jamais conclue à Mont-Tremblant et dans les Laurentides, selon la base de données provinciale Centris de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Inscrite à 19 800 000 $ CAD, cette transaction exceptionnelle marque un moment déterminant pour le marché immobilier de luxe au Québec, mettant en lumière la solidité des marchés récréatifs et urbains de la province, dans un contexte où plusieurs marchés du luxe au Canada connaissent un ralentissement lié à l’incertitude économique et aux tensions géopolitiques mondiales.

« Signée par l’architecte canadien de renommée internationale Richard Landry et la designer d’intérieur Seta Marachlian, cette propriété figure parmi les plus prestigieuses offres résidentielles de Mont-Tremblant, l’une des destinations quatre saisons les plus reconnues au Canada », ont déclaré les courtières inscriptrices Liza Kaufman et associée fondatrice de Sotheby’s International Realty Québec. « Notre stratégie marketing globale a suscité un fort intérêt auprès d’acheteurs canadiens, tout en attirant une attention internationale significative, notamment en raison de l’absence de restrictions sur la propriété étrangère à Mont-Tremblant, ce qui en fait une opportunité d’investissement particulièrement attrayante dans le contexte actuel. »

Selon Mme Kaufman, la propriété a été vendue à un acheteur canadien représenté par un courtier du réseau Sotheby’s International Realty Québec.

Nichée dans un enclave privée paisible, cette résidence en bord de lac figure parmi les propriétés les plus remarquables des Laurentides. Inspirée de l’architecture classique avec une interprétation contemporaine, elle présente des plafonds cathédrale de plus de 30 pieds, des poutres de bois récupéré et des vues panoramiques sur le lac mises en valeur par une baie vitrée de 25 pieds. Avec six chambres et huit salles de bains complètes ainsi que deux salles d’eau attenantes, les espaces intérieurs comprennent un grand salon majestueux, des salles à manger formelles alliant influences anglaises et françaises, une cuisine gastronomique avec armoires sur mesure et électroménagers intégrés de calibre professionnel, ainsi que plusieurs espaces de divertissement incluant une salle de cinéma, un bar et une cave à vin. La suite principale occupe une aile privée avec vue panoramique sur l’eau, bureau, balcon et salle de bain de type spa, tandis que le niveau inférieur est consacré au bien-être et aux loisirs avec spa, sauna et gym. Les espaces extérieurs de calibre hôtelier comprennent une piscine à débordement d’eau salée, une plage, un quai et une terrasse chauffée couverte. Les commodités additionnelles incluent un ascenseur privé, une vaste cave à vin avec table de dégustation en pierre et armoires de bois sur mesure, ainsi que des installations de stationnement pouvant accueillir jusqu’à 13 véhicules.

La résidence a été conçue par l’architecte canadien Richard Landry, reconnu pour la conception de résidences ultra-luxueuses destinées à une clientèle prestigieuse internationale. Surnommé le « roi des méga maisons », il a fondé Landry Design Group à Los Angeles en 1987 et a réalisé plus de 500 résidences emblématiques en Amérique du Nord et à l’international.

« Mont-Tremblant continue de se distinguer comme l’une des destinations immobilières de luxe les plus prisées en Amérique du Nord, attirant des acheteurs fortunés du Québec, de l’Ontario, des États-Unis et des marchés internationaux à la recherche de style de vie, d’intimité, de beauté naturelle et de valeur à long terme », a déclaré Mustafa Abbasi, président de Sotheby’s International Realty Canada. « Cette vente record souligne l’attrait du Québec, et plus particulièrement de Mont-Tremblant. La rareté des propriétés véritablement exceptionnelles, combinée à une reconnaissance mondiale croissante, continue de soutenir une forte demande dans le segment haut de gamme du marché. »

Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, les ventes résidentielles à Mont-Tremblant ont augmenté de 17 % au T1 2026 par rapport à la même période en 2025, surpassant largement le marché québécois global, qui a enregistré une baisse de 2 %. Mont-Tremblant a également enregistré la plus forte croissance du prix médian dans la province, avec une hausse de 22 % sur un an au premier trimestre.

Les détails supplémentaires de cette transaction demeurent confidentiels.

Pour plus d’information sur cette transaction et sur Sotheby’s International Realty Canada, veuillez contacter:

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Kayla Moyes

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À propos de Sotheby’s International Realty Canada

Alliant la marque immobilière la plus prestigieuse au monde avec une expertise locale approfondie et des stratégies marketing spécialisées, Sotheby’s International Realty Canada est le chef de file en vente et commercialisation des propriétés les plus exceptionnelles au pays. Avec des bureaux dans plus de 35 marchés résidentiels et de villégiature, ses courtiers offrent un service immobilier de plus haut niveau, des solutions marketing locales et internationales inégalées, ainsi qu’un réseau mondial de plus de 1 100 bureaux dans 84 pays et territoires. Pour plus d’information, visitez www.sothebysrealty.ca .





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