



Planisware dévoile ses dernières innovations en matière d’intelligence artificielle lors de sa conférence annuelle Exchange26 EMEA

Paris, France, 10 juin 2026 – Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), réunit cette semaine plus de 300 clients, partenaires et experts métiers à l’occasion d’Exchange26 EMEA, son événement annuel organisé à Paris.

Depuis plus de vingt ans, Exchange constitue un rendez-vous privilégié pour la communauté Planisware. Cet événement permet de partager les dernières innovations du Groupe, de mettre en lumière des retours d’expérience clients et d’échanger sur les évolutions qui transforment la gestion des projets, des portefeuilles, des programmes et des produits. L’édition 2026 s’inscrit dans un contexte d’accélération de l’intelligence artificielle, qui redéfinit les attentes des organisations en matière de pilotage, d’exécution et de création de valeur.

L’édition 2026 a rassemblé plus de 300 de participants et une centaine d’organisations en provenance de plus de 15 pays autour de conférences, démonstrations et témoignages de clients internationaux parmi lesquels ABB, Safran, Europol, Argenx, Etex, Novo Nordisk, IBSA et Expanscience. Les sessions ont porté sur les enjeux de transformation des organisations, l’adoption de l’IA, l’exécution des projets et l’alignement entre stratégie et création de valeur. À travers les retours d’expérience et les démonstrations, l’événement a également illustré la manière dont Planisware accompagne les organisations dans leurs transformations, en combinant expertise métier, innovation technologique et proximité avec ses clients.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a déclaré : « Alors que les organisations évoluent dans un environnement toujours plus complexe, elles doivent être capables d’aligner stratégie, innovation et exécution avec davantage de rapidité et de précision. Chez Planisware, nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle représente une opportunité majeure, et Exchange26 EMEA illustre cette vision et met en lumière la façon dont notre plateforme unifiée, nos produits spécialisés et nos nouvelles capacités d’IA agentique permettent à nos clients d’accélérer leur transformation et de générer davantage de valeur. »

L’un des temps forts d’Exchange26 EMEA a été la présentation de Prisma, le nouvel agent IA hybride de Planisware. Conçu pour aider les entreprises à gérer leurs portefeuilles de projets et leurs ressources, Prisma est un agent « reasoning » permettant d’automatiser des tâches, d’aider à la la prise de décision et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Pleinement intégré à l’environnement Planisware, il va bien au-delà d’un simple outil de recherche ou d’analyse de données. En s’appuyant sur les données et le contexte métier spécifique à chaque organisation, il analyse les situations, formule des recommandations et, sous le contrôle de l’utilisateur, met à jour les données et exécute les processus dans leur intégralité.

Prisma combine la puissance des grands modèles de langage avec une couche de « reasoning » permettant l’exécution contrôlée et auditable par l’utilisateur. Il permet ainsi de générer des livrables, d’interagir avec les données et les processus Planisware, et de soutenir les équipes dans l’exécution de leurs missions, tout en conservant les actions dans un cadre sécurisé. Cette innovation s’inscrit dans la stratégie de long terme de Planisware visant à capitaliser sur plus de trente années d’investissement dans l’intelligence artificielle et les technologies sémantiques.

Planisware a également présenté les dernières évolutions de ses solutions historiques :

Planisware Enterprise , sa solution avancée destinée aux grandes organisations, qui offre des capacités étendues de gestion de portefeuille, de gouvernance, de planification et d’exécution des projets à l’échelle de l’entreprise ;

, sa solution avancée destinée aux grandes organisations, qui offre des capacités étendues de gestion de portefeuille, de gouvernance, de planification et d’exécution des projets à l’échelle de l’entreprise ; Planisware Orchestra, sa solution cloud clé en main destinée aux petites et moyennes organisations, qui bénéficie de nouvelles fonctionnalités visant à accélérer l’adoption, améliorer la collaboration et renforcer le pilotage des projets et des ressources.

Dans le cadre d’Exchange26 EMEA, Planisware a également organisé une après-midi dédiée aux investisseurs institutionnels et aux analystes financiers, au cours de laquelle le management du Groupe a présenté ses feuilles de route produit et marketing ainsi que ses dernières innovations. Cette séquence a notamment permis de replacer les innovations IA du Groupe dans une dynamique de marché portée par plusieurs tendances structurelles : la digitalisation des organisations, l’accélération de l’innovation, la transition énergétique et l’automatisation.

Avec Exchange26 EMEA, Planisware réaffirme son ambition d’accompagner les organisations de toutes tailles dans leur transformation, en combinant expertise métier, innovation continue, intelligence artificielle et accompagnement client afin de répondre aux besoins croissants de la Project Economy.





À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 850 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

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