Bombardier Défense élargit sa collaboration avec Aero-Dienst/ADAC grâce à un deuxième avion Challenger 650 pour l’évacuation médicale

Bombardier Défense conclut une entente avec l’exploitant allemand Aero-Dienst GmbH, une filiale en propriété exclusive de l’ADAC SE, pour un deuxième avion Bombardier Challenger 650 qui sera ajouté à sa flotte d’évacuation médicale

L’avion Challenger 650 soutient des missions essentielles partout dans le monde grâce à sa fiabilité éprouvée, sa longue distance franchissable et sa cabine polyvalente

Cet avion supplémentaire renforce la position de Bombardier Défense comme partenaire de confiance en Allemagne et en Europe

BERLIN, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense est ravi d’annoncer qu’Aero-Dienst GmbH, filiale à 100 % de l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC SE), ajoute un deuxième avion Bombardier Challenger 650 à sa flotte. L’avion sera configuré pour des opérations d’évacuation médicale spécialisées d’Aero-Dienst et appuiera les services mondiaux de rapatriement des patients et d’ambulance aérienne de l’ADAC. Ce dernier ajout s’appuie sur le solide partenariat entre Bombardier Défense et Aero-Dienst/ADAC, renforçant ainsi leur engagement commun à offrir des solutions de transport médical de calibre mondial.

« L’ajout d’un deuxième avion Challenger 650 de Bombardier par Aero-Dienst souligne la confiance que les exploitants accordent à la fiabilité, à la performance et à l’adaptabilité de notre plateforme pour les missions critiques », a déclaré Michael Anckner, vice-président, Vente mondiale de défense, Bombardier Défense. « Notre avion Challenger 650 continue d’établir la référence en matière d’opérations d’évacuation médicale en offrant la distance franchissable, l’espace de cabine et la flexibilité opérationnelle nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux urgences partout dans le monde. Nous sommes fiers de continuer à soutenir l’ADAC dans sa mission vitale. »

« Aero-Dienst, fort de sa vaste expérience dans les opérations d’ambulance aérienne pour l’ADAC, se réjouit d’introduire un deuxième avion Bombardier Challenger 650 sous son certificat d’exploitation aérienne », a déclaré Oliver Kosing, directeur général d’Aero-Dienst. « L’avion Challenger 650 est parfaitement adapté à nos exigences opérationnelles. » Il a notamment souligné ses équipements avancés de soins intensifs, ainsi que sa cabine spacieuse avec hauteur permettant de se tenir debout, offrant des conditions optimales pour les soins médicaux en vol.

« Lorsque les membres de l’ADAC voyagent, ils le font avec la certitude que, si quelque chose se produit, ils ont accès à l’un des principaux services d’ambulance aérienne en Europe », a déclaré Marc Kottmann, membre du conseil d’administration d’ADAC Versicherung AG. « Ce n’est pas une affirmation que nous faisons à la légère; c’est le résultat de plus de 50 ans d’expertise, de milliers de missions et d’une attention constante à la qualité. L’ajout d’un deuxième avion Challenger 650 est notre engagement à non seulement maintenir ce niveau, mais à le dépasser. »

La plateforme Challenger 605/650 de Bombardier a démontré une ponctualité technique supérieure à 99,9 %, ce qui en fait un choix de premier plan pour les opérations d’ambulance aérienne et d’évacuation médicale. La cabine spacieuse et la grande porte pour les passagers de l’avion Challenger 650 permettent le chargement et le logement efficaces de jusqu’à quatre civières, tout en offrant un environnement confortable et stable aux patients et au personnel médical. La distance franchissable de l’avion Challenger 650 est d’environ 4 000 milles marins (7 408 km) et ses performances sont exceptionnelles sur courte piste.

Bombardier Défense est présent depuis longtemps en Allemagne, notamment depuis des décennies avec la Luftwaffe, qui exploite aujourd’hui des avions Global pour l’évacuation médicale et le transport de chefs d’État. Bombardier est bien implantée dans le pays, ayant notamment un centre de service à Berlin et un centre de distribution de pièces à Francfort. Bombardier bénéficie de plus de 150 fournisseurs allemands, dont Rolls-Royce, Diehl et Lufthansa Technik.

La présence croissante de Bombardier Défense en Allemagne souligne son rôle de partenaire de confiance pour soutenir l’évolution des besoins de l’Europe en matière de défense.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense tire parti du réseau mondial de soutien rapide et efficace de Bombardier pour offrir à ses clients gouvernementaux et militaires des services de maintenance de haut niveau et des solutions de soutien adaptées à leurs besoins. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

À propos d’Aero-Dienst

Votre jet – Notre métier – Depuis 1958

Forte de 65 ans d’expérience dans la maintenance, l’exploitation, la vente et la gestion d’un large éventail d’avions d’affaires et d’ambulances aériennes, Aero-Dienst est considérée comme l’une des principales entreprises d’aviation d’affaires en Europe. Grâce à plus de 330 professionnels de l’aviation qui mettent l’accent sur la précision, la fiabilité et la satisfaction totale des clients, Aero-Dienst s’est forgé une réputation mondiale d’excellence en matière de services aéronautiques offrant le meilleur rapport qualité-prix – centrés sur le client, transparents et équitables.

La flotte actuelle d’ambulances aériennes d’Aero-Dienst se compose de deux avions Dornier 328 et de deux avions Learjet 60XR, utilisés pour transporter jusqu’à 1 000 patients par an pour les membres ADAC-Plus et Premium.

Aero-Dienst organise des services de rapatriement de patients pour ADAC Versicherung AG depuis 1975 et est une filiale entièrement détenue par l’ADAC SE depuis 1998. Fort de plus de 120 ans d’expérience dans les services de mobilité et d’assurance, ADAC Versicherung AG est l’un des principaux assureurs en Allemagne, avec un accent marqué sur l’assistance et la gestion des sinistres.

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