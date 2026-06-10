Les cornichons sont à l’honneur chez Wendy’s Canada dans une nouvelle gamme truffée

BURLINGTON, Ontario, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wendy'sMD Canada met les cornichons à l’honneur avec le lancement d’une nouvelle gamme du menu mettant en vedette le nouveau sandwich au poulet et cornichons à l’aneth*, les nouvelles frites assaisonnées aux cornichons à l’aneth*, et une trempette aux cornichons à l’aneth pour combler les envies les plus fortes. Disponibles dans tout le pays à partir du 8 juin 2026, Wendy’s Canada poursuit l’une des tendances de saveur les plus enviables avec l’interprétation audacieuse et indéniablement Wendy’s sur les cornichons.

Les cornichons sont incontournables pour les Canadiens! En fait, selon Skip, le fournisseur de services de livraison de Wendy’s, les Ontariens commandent davantage de cornichons que toute autre province.

En date de fin 2025, et selon les tendances de menus Technomic Ignite, les menus canadiens ont affiché une augmentation de 8 % d’année en année sur les plats avec cornichons.

Selon le rapport annuel Pinterest Predicts, les jeunes de Gen X et les Milléniaux ont pris à cœur tout ce qui se fait avec cornichons.





Créé pour les vrais mordus des cornichons, le nouveau menu aux cornichons à l’aneth commence avec le sandwich au poulet et cornichons à l’aneth avec un filet de chair blanche de poulet 100 % canadien garni de six tranches de cornichons croquants, de fromage mozzarella, et d’une mayonnaise savoureuse aux cornichons à l’aneth, le tout servi sur un petit pain grille. Disponible en versions classique et épicée, cette création enviable se commande à la carte ou dans un combo.

Vous cherchez encore plus piquant? Accompagnez-le des nouvelles frites assaisonnées aux cornichons a l’aneth – les frites Wendy’s chaudes et croustillantes saupoudrées d’un assaisonnement piquant et savoureux aux cornichons a l’aneth. Et pour compléter la gamme, la trempette aux cornichons a l’aneth ajoute encore de la saveur, que ce soit pour tremper, arroser ou immerger.

« De plus en plus, les Canadiens cherchent des saveurs audacieuses, et comme le cornichon a l’aneth poursuit sa montée comme l’une des saveurs alimentaires les plus discutées, Wendy's propose sa propre nouvelle interprétation avec notre nouvelle gamme aux cornichons a l’aneth, déclare John Mulvihill, Vice-président et directeur exécutif de Wendy’s Canada. Il ne s’agit pas d’ajouter simplement la saveur des cornichons a l’aneth, il s’agit d’animer cette tendance à la façon de Wendy’s, avec des ingrédients de haute qualité, fraichement prépares, en visant ce dont les consommateurs canadiens ont vraiment envie. »

Le bon gout d’ingrédients frais de haute qualité

Le sandwich au poulet et cornichons a l’aneth et les frites assaisonnées de Wendy's sont préparés avec le même engagement envers la qualité qui définit chaque plat du menu Wendy's. De notre chair blanche de poulet 100 % canadien de qualité supérieure aux frites chaudes et croustillantes faites de pommes de terre canadiennes, Wendy's met un point d’honneur à obtenir des ingrédients frais, locaux et de haute qualité.

En fait, Wendy’s utilise chaque année plus de 45 millions livres de pommes de terre canadiennes pour préparer ses frites et pommes de terre assaisonnées. Et puisqu’aucun menu estival n’est complet sans un classique frais, le Frosty* Wendy’s a 99¢, fait de produits laitiers 100 % canadiens, est de retour pendant une durée limitée, offrant le moyen parfait de se rafraichir après tous ces cornichons.

Le sandwich au poulet et cornichons à l’aneth* et les frites assaisonnées aux cornichons à l’aneth* Wendy’s sont disponibles pendant une durée limitée à partir du 8 juin 2026. Le petit Frosty au chocolat ou à la vanille sera disponible pour seulement 99¢* pendant une durée limitée à partir du 15 juin 2026.

AU SUJET DE WENDY'S

The Wendy's Company (Nasdaq: WEN) et les franchises Wendy'sMD emploient des centaines de milliers de gens dans plus de 7 000 restaurants dans le monde entier. Fondée en 1969, Wendy's s’engage à la promesse de plats frais, bien faits, pour vous, offerts aux clients par son menu enviable, notamment ses hamburgers carres sur commande faits de bœuf frais* et les favoris des amateurs comme le sandwich au poulet épicé et les pépites de poulet, BaconatorMD, et le dessert FrostyMD. Wendy's soutient la Fondation Dave Thomas pour l’Adoption, établi par son fondateur, qui cherche à augmenter dramatiquement le nombre d’adoptions d’enfants qui attentent dans le système de foyers d’accueil en Amérique du Nord. Pour en apprendre plus sur Wendy's, visitez www.wendys.com. Pour les détails sur les franchises, visitez www.wendys.com/franchising. Connectez avec Wendy's sur X, Instagram and Facebook.

*Aux restaurants Wendy's participants au Canada jusqu’à épuisement des stocks.

**Le bœuf frais est disponible dans les états américains contigus et en Alaska, ainsi qu’au Canada, au Mexique, au Porto Rico, au R.-U., et dans certains autres marchés internationaux.

Pour de plus amples renseignements :

Marcy McMillan

Marcy_McMillan@wendys.com

Amanda Federchuk

Amanda.Federchuk@omc.com

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