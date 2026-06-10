Blue Mountain étend l’écosystème RAM Connect avec de nouvelles intégrations pour SAP, Veeva, Sware et ZenQMS

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, leader des logiciels de gestion des actifs d’entreprise (Enterprise Asset Management – EAM) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui la dernière version de RAM Connect, qui élargit son écosystème d’intégration grâce à de nouveaux connecteurs pour SAP ERP, Veeva QMS, Sware Res_Q et ZenQMS.

RAM Connect est la plateforme d’intégration de Blue Mountain qui permet un échange sécurisé de données entre RAM et les systèmes critiques qui soutiennent les opérations BPF, la qualité, la validation, l’étalonnage et les processus d’entreprise. La dernière version de RAM Connect introduit notamment :

Intégration SAP ERP : synchronisation des données relatives aux actifs, aux équipements et aux opérations entre les processus de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et de gestion des actifs, afin d’améliorer la cohérence des données et de réduire les tâches manuelles.

Intégration Veeva QMS : connexion des événements qualité, des déviations, des actions correctives et préventives (CAPA) et des flux de travail qualité avec les activités liées aux actifs, offrant une meilleure visibilité aux équipes qualité et maintenance.

Intégration Sware Res_Q™ : rationalisation des processus de validation des systèmes informatisés (CSV) et d’assurance logicielle (CSA) grâce à des flux de travail connectés entre les systèmes validés et les opérations de gestion des actifs.

Intégration ZenQMS : mise en place d’un échange structuré d’informations relatives à la qualité et à la conformité, aidant les organisations à renforcer leur préparation aux inspections et leur conformité réglementaire.

Ces nouvelles intégrations viennent compléter les fonctionnalités existantes de RAM Connect, notamment :

Intégration Kneat : connexion des activités de gestion du cycle de vie de la validation aux processus de gestion des actifs.

Intégration Rainin : échange de données d’étalonnage et d’instrumentation afin d’améliorer la précision et la conformité des équipements de mesure critiques.

Intégration Apprentice.io : fourniture en temps réel d’informations sur l’état de préparation des équipements dans l’environnement d’exécution de la fabrication (MES), ce qui rationalise les opérations, soutient la conformité et favorise une prise de décision fondée sur les données pour les organisations de production par lots.

« Les fabricants du secteur des sciences de la vie évoluent dans des environnements technologiques de plus en plus complexes, où les données critiques sont réparties entre de nombreux systèmes », a déclaré Judy Fainor, directrice des technologies de Blue Mountain. « Cette nouvelle version de RAM Connect renforce notre capacité à unifier les informations issues des systèmes de qualité, de validation, d’étalonnage, d’ERP et de gestion des actifs. Elle aide les organisations à éliminer les cloisonnements, à améliorer l’intégrité des données et à prendre de meilleures décisions opérationnelles. »

Au-delà des intégrations prêtes à l’emploi incluses dans cette version, RAM Connect propose un cadre d’intégration flexible reposant sur des API modernes et des méthodes de connectivité conformes aux normes du secteur. La plateforme permet aux organisations d’intégrer rapidement RAM à d’autres applications d’entreprise, notamment les systèmes ERP, MES, LIMS, CMMS, les solutions qualité, les systèmes de laboratoire et les outils de business intelligence.

En créant un écosystème numérique connecté, les organisations peuvent :

Éliminer les saisies de données en double et les efforts de rapprochement manuel.

Renforcer l’exactitude et l’intégrité des données au sein des systèmes BPF.

Accélérer les enquêtes et les activités de conformité grâce à des enregistrements interconnectés.

Obtenir une meilleure visibilité sur les performances des actifs, les événements qualité et les risques opérationnels.

Favoriser une prise de décision plus éclairée grâce à des données et des flux de travail unifiés.

Soutenir les initiatives de transformation numérique dans un cadre conforme et validé.

« RAM Connect va bien au-delà des simples intégrations : il s’agit d’exploiter pleinement la valeur des données connectées », a affirmé David Rode, directeur général de Blue Mountain. « Nos clients souhaitent bénéficier d’un flux d’informations fluide à travers l’ensemble de leur environnement technologique. En connectant la gestion des actifs aux systèmes de qualité, de validation et de production, ainsi qu’aux systèmes d’entreprise, nous aidons les organisations du secteur des sciences de la vie à gagner en efficacité, à rester prêtes pour les inspections et à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques. »

À propos de Blue Mountain

Blue Mountain est le leader de la gestion des actifs d’entreprise pour le secteur des sciences de la vie. Depuis plus de 35 ans, l’entreprise fournit des solutions innovantes et de haute qualité, garantissant la conformité réglementaire, améliorant l’efficacité opérationnelle et optimisant les performances des équipements. Forte de la confiance de plus de 450 entreprises du secteur des sciences de la vie, la plateforme cloud de Blue Mountain prend en charge la gestion complète des actifs BPF, de l’étalonnage et de la maintenance, jusqu’à la validation et à l’analyse des données. Blue Mountain est soutenue par Five Arrows, la branche spécialisée dans les actifs alternatifs de Rothschild & Co., ainsi que par Accel-KKR, et son siège social est situé à State College, en Pennsylvanie.

Pour plus d’informations, consultez le site www.bluemountain.io et suivez Blue Mountain sur LinkedIn.

Contact presse

Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io