Ascencio annonce le succès de son augmentation de capital de 15 millions EUR dans le cadre du financement de l’acquisition du retail park «Espace Shopping Hydrion»

Tel qu’annoncé précédemment ce jour par communiqué de presse, Ascencio (la « Société ») a lancé une augmentation de capital en numéraire dans le cadre du capital autorisé via une constitution accélérée d’un livre d’ordres principalement auprès d’investisseurs qualifiés, avec renonciation au droit de préférence des actionnaires existants.

Ascencio, cotée sur Euronext Brussels, confirme avoir placé avec succès 311.203 nouvelles actions, correspondant à 4,72% des actions existantes avant l’augmentation de capital, à un prix d’émission de 48,20 EUR par action nouvelle par un placement privé accéléré.

L'augmentation de capital a permis de lever un produit brut d’environ 15 millions EUR et a rencontré un intérêt marqué des investisseurs.

Le prix d’émission représente une décote de 4,93% par rapport au cours de clôture de l’action Ascencio avant l’annonce de l’augmentation de capital, soit 50,70 EUR par action.

Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre de la stratégie de financement mise en place pour l’acquisition du retail park « Espace Shopping Hydrion » à Arlon (Belgique), finalisée et annoncée aujourd’hui (10 juin 2026). Elle permet à Ascencio de participer au financement de cette opération en préservant la solidité de sa structure bilantaire et en maintenant son ratio d’endettement sous contrôle, celui-ci s’établissant désormais entre 46% et 47%.

L’impact combiné de l’acquisition immobilière et de sa structure de financement contribuera positivement au résultat EPRA d’Ascencio, l’effet relutif sur base annuelle étant estimé à environ 0,06 EUR par action.

Carl Mestdagh, Patronale Life et Belfius Insurance (les « principaux actionnaires de référence») ont contribué au succès de l’opération en soutenant l'augmentation de capital. Leur participation s’élève en effet à 8.366.941,60 EUR au total, conformément à leurs engagements de souscription et aux allocations garanties dans ce cadre, comme décrit dans le communiqué de presse publié antérieurement ce jour.

Suite à l’émission des nouvelles actions, le nombre total d’actions en circulation de la Société augmentera de 311.203, pour atteindre 6.907.188 actions ordinaires.

Les nouvelles actions seront émises avec le coupon n°24 et suivants attachés. Les nouvelles actions donneront donc droit de participer aux bénéfices à partir du 1 er octobre 2025.

octobre 2025. Dans le contexte de l’augmentation de capital, la négociation de l’action d’Ascencio a été temporairement suspendue et reprendra aujourd’hui (10 juin 2026) après la publication du présent communiqué de presse.

Il est prévu que les nouvelles actions soient admises à la négociation sur Euronext Brussels immédiatement après leur émission, attendue aux alentours du 12 juin 2026 (la «Date de Règlement-Livraison»). La Société soumettra une demande à Euronext Brussels pour l’admission à la négociation des nouvelles actions à émettre à la suite de l’augmentation de capital, conformément à l’exemption de prospectus prévue à l’article 1.5(a) du Règlement Prospectus. Les nouvelles actions seront émises conformément à la législation belge et sont des actions ordinaires représentant le capital.

Ascencio et les principaux actionnaires de référence se sont engagés, sous réserve des exceptions usuelles, à ne pas, pendant une période de 90 jours à compter de la Date de Règlement-Livraison, sans le consentement écrit préalable des Joint Global Coordinators, émettre, offrir ou céder des actions de la Société ou des titres donnant accès au capital de la Société.

Belfius Bank NV/SA en collaboration avec Kepler Cheuvreux SA et KBC Securities NV ont agi en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners.

Vincent H. Querton, CEO d’Ascencio :

« Cette augmentation de capital réussie est un signal fort de confiance des investisseurs à l’égard d’Ascencio. En cette année de nos 20 ans, nous continuons à écrire l’histoire d’Ascencio avec énergie et passion. Fidèles à nos valeurs, nous avançons avec conviction pour renforcer notre portefeuille, préserver notre solidité financière et créer de la valeur durable pour nos actionnaires. »

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