Le nouveau pneu Trail-Terrain T/A+ de BFGoodrich comble les besoins des aventuriers du quotidien

Le pneu Trail-Terrain T/A+ de BFGoodrich offre une durée de vie prolongée de 25 %, une adhérence sur chaussée mouillée améliorée de 10 % et une résistance au roulement réduite de 5 % par rapport à son prédécesseur

Destiné aux véhicules multisegments, aux VUS et aux camionnettes pour une conduite quotidienne et une utilisation hors route occasionnelle

33 dimensions de pneus de remplacement sont maintenant offertes, et 17 autres seront ajoutées d’ici la fin de l’année.

Montage d’origine sur le VUS Rivian R2 2026



MONTRÉAL, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BFGoodrich lance le pneu Trail-Terrain T/A+ qui combine un style et des performances inspirés du hors-route sans compromettre le confort et la longévité dont les conducteurs ont besoin pour leurs déplacements quotidiens et leurs escapades du week-end.





Ce pneu est conçu pour les personnes qui roulent principalement sur des routes pavées, mais qui s’aventurent parfois hors des sentiers battus. Polyvalent, il offre confort et confiance sur différents types de terrain.

« BFGoodrich propose des pneus pour satisfaire tous les types de conducteurs, des mordus de conduite extrême hors route aux aventuriers du quotidien », déclare Jamie Hershey, directeur principal des marques récréatives chez BFGoodrich. « Le nouveau pneu Trail-Terrain T/A+ est destiné à ces aventuriers. Il offre une excellente adhérence sur la chaussée mouillée, une meilleure résistance à l’usure et une résistance au roulement optimisée afin d’améliorer l’apparence et les performances des camionnettes, des VUS et des multisegments, autant en ville que lors d’escapades en nature. »

Caractéristiques et avantages

Comparativement à son prédécesseur, le pneu BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ présente des améliorations en termes d’adhérence sur chaussée mouillée, de résistance à l’usure et de résistance au roulement.

Pour braver toutes les conditions : Fait d’un nouveau composé toutes saisons, le pneu Trail-Terrain T/A+ de BFGoodrich porte le symbole du flocon de neige dans la montagne à trois sommets et offre une meilleure adhérence sur chaussée mouillée que son prédécesseur, pour des performances fiables, même dans des conditions extrêmes.

Un nouveau composé de caoutchouc à haute teneur en silice offre une adhérence sur chaussée mouillée améliorée de 10 % par rapport au pneu BFGoodrich Trail-Terrain T/A original.



Design axé sur la durabilité : Grâce à son composé toutes saisons perfectionné et à sa surface de contact optimisée, le pneu Trail-Terrain T/A+ offre une durabilité et une longévité sans pareil.

Empreinte au sol optimisée assurant une répartition uniforme de la pression pour une meilleure résistance à l’usure.

Lamelles 3D pleine profondeur autobloquantes renforçant la stabilité des blocs de sculpture pour une usure uniforme.

Résistance à l’usure améliorée de 25 % par rapport au pneu Trail-Terrain T/A.



Technologie favorisant une conduite fluide : Le pneu Trail-Terrain T/A+ de BFGoodrich offre un meilleur rendement énergétique que son prédécesseur et sa conception réduit au minimum le bruit de roulement, pour offrir une conduite confortable et silencieuse.

Conduite sur route étonnamment silencieuse et confortable.

Le pneu Trail-Terrain T/A+ présente en moyenne une résistance au roulement améliorée de 5 % par rapport au pneu Trail-Terrain T/A original.

Le pneu Trail-Terrain T/A+ est accompagné d’une garantie de 105 000 km et d’une garantie de satisfaction de 60 jours.

Dimensions et compatibilité

En 2026, BFGoodrich proposera 50 dimensions de pneus de remplacement parmi les plus populaires pour les VUS, les véhicules multisegments et les camionnettes. Le lancement commence avec 33 tailles disponibles dès maintenant. L’expansion de la gamme se poursuivra en 2027 avec l’ajout d’options additionnelles de 17, 18, 19, 20 et 22 pouces.

Un outil pour trouver la dimension de pneu par véhicule et le prix de vente conseillé par dimension se trouve sur la page produit du pneu Trail-Terrain T/A+.

Le pneu Trail-Terrain T/A+ sera offert comme pneu d’origine sur le VUS Rivian R2 2026, mais il a été conçu avant tout comme pneu de remplacement pour des véhicules comme le Passport de Honda, le Tacoma et le RAV4 de Toyota, le F-150 de Ford et le Outback de Subaru.

Pour de plus amples renseignements sur la famille de pneu Terrain de BFGoodrich, rendez-vous sur BFGoodrich.ca ou chez votre détaillant de pneus, et planifiez votre prochaine aventure.

À propos de BFGoodrich

BFGoodrichMD conçoit des pneus de haute performance pour toutes les personnes passionnées de la conduite dans pratiquement tous les types d’environnement. Combinant son expertise technique et 50 ans d’expérience dans les sports motorisés, BFGoodrich propose des pneus convenant à une gamme complète d’expériences de conduite, même extrêmes, sur route et hors route. Leur point commun : une performance inédite. Améliorez la performance de votre véhicule grâce aux pneus BFGoodrich et voyez où ils peuvent vous mener à BFGoodrich.ca et BFGoodrichRacing.com, ou suivez-nous sur Facebook à @BFGoodrichCA, X (anciennement Twitter) à @BFGoodrichCAN, Instagram à @BFGoodrichTires, et TikTok à @BFGoodrich.

Pour de plus amples renseignements :

Andrew Festa

andrew.festa@michelin.com

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