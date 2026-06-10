nesto obtient 302 millions de dollars de financement en série E afin d'accélérer sa croissance, portant sa valorisation à 1,47 milliard de dollars

MONTRÉAL, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto, la principale plateforme canadienne de technologie et de financement hypothécaire, a annoncé aujourd’hui la clôture d’une ronde de financement de série E de 302 millions de dollars canadiens, composée d’une combinaison de capital primaire et secondaire, portant sa valorisation à 1,47 milliard de dollars canadiens. Cette étape marque un jalon important dans la croissance et l’expansion continues de nesto.

Cette ronde réunit d’importants nouveaux investisseurs, dont La Caisse, Fidelity Investments ULC [certain funds] , Placements PICTON et Endeavor Catalyst, ainsi que la participation renouvelée des investisseurs existants : Portage, Diagram, NA Capital de risque, le groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction.

Depuis sa création, nesto se distingue par son positionnement unique en tant que chef de file des solutions technologiques et de financement hypothécaire. Plus récemment, nesto a lancé Maestro AI , une plateforme d’orchestration native de l’intelligence artificielle conçue pour simplifier radicalement les opérations hypothécaires de bout en bout et moderniser les processus financiers.

En combinant une expertise approfondie en financement avec sa technologie infonuagique propriétaire, Nesto Cloud , et des solutions avancées d’intelligence artificielle, nesto transforme l’industrie hypothécaire canadienne évaluée à 2,1 billions de dollars*, tout en redéfinissant l’expérience hypothécaire pour les propriétaires, les prêteurs et les institutions financières. Forte de cet élan, l’entreprise étend désormais son offre au-delà du secteur hypothécaire afin de proposer des solutions de nouvelle génération alimentées par l’IA à l’ensemble de l’industrie des services financiers.

Grâce à ce nouveau financement, nesto accélérera le développement de ses capacités technologiques en intelligence artificielle, permettant une intégration plus rapide de nouveaux partenaires et clients tout en poursuivant le déploiement de sa plateforme à l’échelle de l’industrie. Aujourd’hui, l’entreprise connaît une croissance rapide dans l’ensemble de ses unités d’affaires. Elle a octroyé plus de 37 milliards de dollars en nouveaux prêts cette année, administre plus de 80 milliards de dollars de prêts hypothécaires, exerce ses activités partout au Canada et est rentable.

« Nous avons exécuté avec rigueur et constance notre mission de construire l’écosystème hypothécaire du futur. Ce nouveau financement nous permettra d’accélérer le développement de nos technologies et de nos capacités en IA tout en intégrant nos partenaires à une vitesse fulgurante », a déclaré Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la direction de nesto.

« Cet investissement reflète notre confiance envers nesto, une fintech montréalaise qui se démarque par son modèle d’affaires et son approche innovante. En simplifiant et en modernisant l’expérience hypothécaire, nesto joue un rôle concret dans la transformation du secteur du prêt au Canada », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à La Caisse.

À propos de nesto

nesto est le chef de file canadien en matière de solutions technologiques et de financement hypothécaire, avec plus de 80 milliards de dollars en prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux sous administration. nesto bénéficie de la confiance de plusieurs des institutions financières les plus importantes du pays. Grâce à sa technologie propriétaire, nesto est le prêteur hypothécaire affichant la croissance la plus rapide au Canada, gagnant des parts de marché dans le financement résidentiel direct au consommateur (D2C), dans le marché du courtage hypothécaire ainsi que dans le financement commercial multifamilial.

nesto a été reconnue parmi les entreprises du palmarès Deloitte Fast 50 pendant trois années consécutives.

nesto inc. exerce principalement ses activités sous les marques CMLS, nesto et Nesto Cloud. Sa mission est de bâtir l’écosystème hypothécaire canadien du futur et de créer un véritable champion canadien des technologies de financement et des services financiers.

Pour en savoir plus : https://nestogroup.ca/fr/

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* Source : SCHL



