CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D’IBA SA

- - LUNDI 29 JUIN 2026 A 11H00 - -



Cher Actionnaire,

Le quorum requis pour la délibération et le vote sur les sujets à l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui était convoquée à se tenir le mercredi 10 juin 2026 à 11h00 (ci-après, la « 1ère AGE ») n’a pas été rencontré.



Par conséquent, les actionnaires sont invités à assister à une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le lundi 29 juin 2026 à 11h00 (ci-après, la « 2ème AGE »), au siège de la Société, situé Chemin du Cyclotron 3 – B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique), en présence du Notaire François Herinckx, en vue de délibérer et de voter sur l'ordre du jour détaillé ci-après (inchangé par rapport à la 1ère AGE). Une retransmission de la 2ème AGE est également prévue en ligne, accessible sur inscription préalable ; il ne sera toutefois pas possible de voter en ligne. Il s’agit d’une simple retransmission.



Cette 2ème AGE pourra valablement délibérer sur les points mis à l’ordre du jour quelle que soit la fraction du capital représentée. En d’autres termes, il n’y a pas de quorum pour cette 2ème AGE.



Tout comme à l’occasion de la 1ère AGE, les actionnaires sont fortement encouragés à voter préalablement à la 2ème AGE, dans les délais légaux, par procuration ou via le formulaire de vote à distance (tous deux étant fournis ci-joint), afin de faciliter le dépouillement des votes.



A noter toutefois : les procurations et formulaires de vote à distance dûment complétés, signés et adressés à la Société préalablement à la 1ère AGE (le 04/06/2026 au plus tard) restent valables pour la 2ème AGE (c’est-à-dire qu’ils seront dûment comptabilisés dans les votes), à une condition : que l’actionnaire concerné respecte les formalités d’admission et de participation détaillées ci-après.



Vous trouverez le détail des formalités d’admission et de participation à la 2ème AGE ainsi que les formulaires utiles en annexe à la présente convocation, ainsi que sur notre site internet (https://iba-worldwide.com/), sur la page Investor relations > Legal informations > Shareholders’ meetings.



Pour toute question concernant la présente convocation, nous vous invitons à adresser un e-mail à shareholderrelations@iba-group.com.





Pièces jointes