Annonce des lauréats du concours international « Seeding The Future Global Food System Challenge », doté d’1 million de dollars

Bonn, Allemagne – 10 juin 2026 – La Fondation Seeding The Future et Welthungerhilfe (WHH) sont fières d’annoncer les lauréats de la subvention d’amorçage (Seed Grant), de la subvention de croissance (Growth Grant) et du Grand Prix Seeding the Future de la 5e édition du « Seeding The Future Global Food System Challenge » (GFSC). Doté d’un million de dollars, ce concours international soutient des solutions innovantes et à fort impact visant à transformer les systèmes alimentaires.



Créé et financé par la Fondation Seeding The Future et, pour la première fois, organisé par Welthungerhilfe (WHH), le concours a attiré un nombre record de plus de 1 600 candidatures émanant d’entrepreneurs, de scientifiques, d’ingénieurs et d’équipes pluridisciplinaires issus de 112 pays.



« Chaque année, le Seeding The Future Global Food System Challenge nous rappelle que des innovations transformatrices permettant de garantir une alimentation sûre, nutritive, abordable et fiable peuvent émerger des quatre coins du monde. Les lauréats de cette année incarnent l’ingéniosité, la détermination et la réflexion multidisciplinaire nécessaires pour relever certains des défis les plus urgents de l’humanité et reflètent la vision de notre fondation pour des systèmes alimentaires plus durables, équitables et résilients. Nous sommes honorés de collaborer avec notre partenaire de confiance, Welthungerhilfe, en tant qu’hôte du Concours, et fiers de soutenir les innovateurs et les entrepreneurs dont le travail aura un impact durable sur les populations et la planète », a déclaré Bernhard van Lengerich, fondateur et PDG de la Seeding The Future Foundation.



Afin d'encourager les innovations à différents stades – de la conception (idéation) et du développement à la mise à l’échelle – le concours propose trois niveaux de récompenses : la subvention d’amorçage (Seed Grant), la subvention de croissance (Growth Grant) et le Grand Prix Seeding The Future. Huit lauréats de la subvention d’amorçage recevront chacun 250.000 dollars, trois lauréats de la subvention de croissance recevront chacun 100.000 dollars, et deux lauréats du grand prix Seeding The Future recevront chacun 250.000 dollars.



« Le Seeding The Future Global Food System Challenge met en lumière les idées audacieuses et l’esprit entrepreneurial indispensables à latransformation des systèmes alimentaires à l’échelle mondiale. Pour Welthungerhilfe, ce concours est un moyen précieux de soutenir les innovateurs dont les solutions peuvent améliorer la nutrition, renforcer la résilience et produire un impact durable. Nous félicitons les lauréats de cette année et saluons la créativité et l’engagement qui sous-tendent chacune de ces innovations prometteuses », a déclaré Jan Kever, responsable de l’innovation chez Welthungerhilfe (WHH).

Liste des lauréats du GFSC

Pour plus de détails, voir également : Lauréats et finalistes du GFSC | Global Food System Challenge -Welthungerhilfe

Lauréats du Grand Prix « Seeding The Future » (Seeding The Future Grand Prize)

Sanku – Project Healthy Children Inc., Tanzanie

Sanku collabore avec des meuniers locaux en Afrique de l'Est pour ajouter des nutriments essentiels à la farine de base, contribuant ainsi à prévenir la malnutrition causée par des carences en micronutriments. Sanku fournit aux meuniers la technologie, les prémélanges de nutriments et l'assistance technique nécessaires pour enrichir la farine de manière précise et durable. Cela permet même aux communautés isolées d'avoir accès à des aliments de base plus sains et d'en consommer quotidiennement. Sanku touche des

millions de personnes grâce à sa farine enrichie et contribue à améliorer la nutrition à grande échelle.

Sanku collabore avec des meuniers locaux en Afrique de l'Est pour ajouter des nutriments essentiels à la farine de base, contribuant ainsi à prévenir la malnutrition causée par des carences en micronutriments. Sanku fournit aux meuniers la technologie, les prémélanges de nutriments et l'assistance technique nécessaires pour enrichir la farine de manière précise et durable. Cela permet même aux communautés isolées d'avoir accès à des aliments de base plus sains et d'en consommer quotidiennement. Sanku touche des millions de personnes grâce à sa farine enrichie et contribue à améliorer la nutrition à grande échelle. Nurture Posterity International, Ouganda

L'initiative NutriPosh améliore la nutrition scolaire en Ouganda en produisant une farine enrichie unique à base de maïs et de potiron pour les repas scolaires. Sa plateforme numérique facilite le contrôle qualité, le paiement des agriculteurs, la traçabilité et le suivi de la livraison des repas, créant ainsi un système alimentaire fiable et transparent. Ce modèle met en relation les agriculteurs locaux, les structures de transformation décentralisées et les écoles afin de fournir des repas nutritifs tout en renforçant les moyens de

subsistance. En combinant nutrition, supervision numérique et production respectueuse du climat, NutriPosh contribue à moderniser l'alimentation scolaire à grande échelle.



Lauréats des subventions de croissance (Growth Grant)

Safi International Technologies Inc., Canada

Safi International Technologies a mis au point un dispositif de contrôle de la pasteurisation du lait à petite échelle qui aide les producteurs laitiers à produire du lait sûr tout en préservant ses nutriments. Ce dispositif fonctionne à l'énergie renouvelable et intègre un système de suivi numérique visant à améliorer la sécurité alimentaire et la traçabilité. Grâce à cette subvention, Safi va développer la production locale et déployer cette technologie auprès des producteurs laitiers déplacés pour des raisons climatiques au Rwanda,

via un modèle abordable de paiement à l'utilisation. Cette innovation permet d'améliorer les revenus des producteurs tout en renforçant l'accès des communautés à du lait sûr.

Safi International Technologies a mis au point un dispositif de contrôle de la pasteurisation du lait à petite échelle qui aide les producteurs laitiers à produire du lait sûr tout en préservant ses nutriments. Ce dispositif fonctionne à l'énergie renouvelable et intègre un système de suivi numérique visant à améliorer la sécurité alimentaire et la traçabilité. Grâce à cette subvention, Safi va développer la production locale et déployer cette technologie auprès des producteurs laitiers déplacés pour des raisons climatiques au Rwanda, via un modèle abordable de paiement à l'utilisation. Cette innovation permet d'améliorer les revenus des producteurs tout en renforçant l'accès des communautés à du lait sûr. Environment and Sustainable Development Unit at American University of Beirut, Liban

Le projet WISE (Whey Integration for Sustainable Economies) transforme le lactosérum acide, un sous-produit de la production laitière, en Kishk, un aliment traditionnel nutritif à base de céréales et de produits laitiers au Liban. En utilisant ce sous-produit au lieu de le jeter, cette innovation réduit la pollution tout en créant de nouvelles opportunités de revenus pour les coopératives dirigées par des femmes. Le procédé a été validé scientifiquement et s'est révélé sûr et pratique pour la production locale. Cette approche améliore la sécurité alimentaire, soutient les moyens de subsistance en milieu rural et favorise une économie circulaire dans le secteur laitier.



Le projet WISE (Whey Integration for Sustainable Economies) transforme le lactosérum acide, un sous-produit de la production laitière, en Kishk, un aliment traditionnel nutritif à base de céréales et de produits laitiers au Liban. En utilisant ce sous-produit au lieu de le jeter, cette innovation réduit la pollution tout en créant de nouvelles opportunités de revenus pour les coopératives dirigées par des femmes. Le procédé a été validé scientifiquement et s'est révélé sûr et pratique pour la production locale. Cette approche améliore la sécurité alimentaire, soutient les moyens de subsistance en milieu rural et favorise une économie circulaire dans le secteur laitier. Iviani Farm Limited, Kenya

Iviani Farm introduit une aquaculture intelligente face au climat dans les communautés des zones arides du Kenya grâce à des bassins intelligents économes en eau équipés de systèmes de surveillance en temps réel. Ces bassins réduisent la consommation d’eau, améliorent le taux de survie des poissons et permettent une production piscicole fiable dans des zones où l’aquaculture n’était auparavant pas possible. Le projet formera des femmes et des jeunes, les aidant à générer des revenus tout en améliorant l’accès à des protéines abordables. Cette innovation crée un modèle d’aquaculture évolutif et résilient face au climat pour les communautés vulnérables.

Lauréats des subventions de démarrage (Seed Grant)

Inua Damsite CBO, Kenya

Inua Damsite CBO réduit le gaspillage alimentaire en transformant les excédents de production en aliments nutritifs, notamment en aliments thérapeutiques pour les enfants souffrant de malnutrition. Grâce à un centre communautaire de transformation agricole, les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs peuvent accéder à des équipements partagés, suivre des formations et générer des revenus à partir de produits qui, autrement, seraient perdus. Cette initiative améliore la nutrition, renforce les moyens de subsistance et contribue à restaurer la santé des sols en transformant les déchets non récupérables en engrais organique. En s'attaquant simultanément au gaspillage alimentaire, à la malnutrition et à la génération de revenus, le projet soutient des systèmes alimentaires locaux plus résilients.

Inua Damsite CBO réduit le gaspillage alimentaire en transformant les excédents de production en aliments nutritifs, notamment en aliments thérapeutiques pour les enfants souffrant de malnutrition. Grâce à un centre communautaire de transformation agricole, les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs peuvent accéder à des équipements partagés, suivre des formations et générer des revenus à partir de produits qui, autrement, seraient perdus. Cette initiative améliore la nutrition, renforce les moyens de subsistance et contribue à restaurer la santé des sols en transformant les déchets non récupérables en engrais organique. En s'attaquant simultanément au gaspillage alimentaire, à la malnutrition et à la génération de revenus, le projet soutient des systèmes alimentaires locaux plus résilients. Keloks Technologies Ltd, Nigeria

Keloks Technologies a développé un système mobile qui transforme les eaux usées en eau d'irrigation potable et en nutriments utilisables pour les agriculteurs des zones rurales du Nigeria. Alimentée à l'énergie solaire et équipée de capteurs, cette unité portable aide les agriculteurs à accéder à une eau plus propre, à améliorer la qualité de leurs récoltes et à réduire les risques de contamination. En récupérant les nutriments contenus dans les déchets, le système contribue également à assainir les sols et à réduire la dépendance aux engrais chimiques. Cette innovation offre un moyen pratique et évolutif d'améliorer l'assainissement et de renforcer les systèmes alimentaires dans les communautés agricoles défavorisées.

Keloks Technologies a développé un système mobile qui transforme les eaux usées en eau d'irrigation potable et en nutriments utilisables pour les agriculteurs des zones rurales du Nigeria. Alimentée à l'énergie solaire et équipée de capteurs, cette unité portable aide les agriculteurs à accéder à une eau plus propre, à améliorer la qualité de leurs récoltes et à réduire les risques de contamination. En récupérant les nutriments contenus dans les déchets, le système contribue également à assainir les sols et à réduire la dépendance aux engrais chimiques. Cette innovation offre un moyen pratique et évolutif d'améliorer l'assainissement et de renforcer les systèmes alimentaires dans les communautés agricoles défavorisées. REBUS Albania, Albanie

REBUS Albania remplace les pots de semis en plastique par des godets biodégradables fabriqués à partir de résidus agricoles tels que la paille et la sciure de bois. Ces godets peuvent être plantés directement dans le sol, où ils retiennent l'humidité, libèrent des nutriments et se décomposent naturellement, réduisant ainsi le stress lié à la transplantation pour les semis. Cela aide les agriculteurs à améliorer l'établissement des cultures tout en réduisant les déchets plastiques et en favorisant des sols plus sains. Cette innovation offre une solution abordable et produite localement pour une agriculture plus régénérative.

REBUS Albania remplace les pots de semis en plastique par des godets biodégradables fabriqués à partir de résidus agricoles tels que la paille et la sciure de bois. Ces godets peuvent être plantés directement dans le sol, où ils retiennent l'humidité, libèrent des nutriments et se décomposent naturellement, réduisant ainsi le stress lié à la transplantation pour les semis. Cela aide les agriculteurs à améliorer l'établissement des cultures tout en réduisant les déchets plastiques et en favorisant des sols plus sains. Cette innovation offre une solution abordable et produite localement pour une agriculture plus régénérative. Initiative pour la conservation et l'autonomisation des communautés en Tanzanie (TACCEI), Tanzanie

TACCEI transforme les sous-produits laitiers en biofertilisant destiné aux potagers familiaux gérés par des femmes dans les communautés masaï. Cet engrais produit localement améliore l'accès à des intrants agricoles durables tout en réduisant les déchets environnementaux issus des sous-produits laitiers mis au rebut. Le projet renforce la nutrition des ménages, soutient l'autonomisation économique des femmes et aide les communautés à s'adapter aux défis climatiques. En combinant les ressources locales et la recherche scientifique, cette innovation génère des avantages environnementaux, sociaux et économiques.

TACCEI transforme les sous-produits laitiers en biofertilisant destiné aux potagers familiaux gérés par des femmes dans les communautés masaï. Cet engrais produit localement améliore l'accès à des intrants agricoles durables tout en réduisant les déchets environnementaux issus des sous-produits laitiers mis au rebut. Le projet renforce la nutrition des ménages, soutient l'autonomisation économique des femmes et aide les communautés à s'adapter aux défis climatiques. En combinant les ressources locales et la recherche scientifique, cette innovation génère des avantages environnementaux, sociaux et économiques. Levo International, Inc., États-Unis

Levo International a mis au point un système simplifié d’agriculture hydroponique en Haïti en utilisant uniquement des matériaux disponibles localement. Ce système, qui ne nécessite pas d’électricité, permet aux familles de cultiver des denrées alimentaires sur des terres impropres à l’agriculture traditionnelle, en utilisant des matériaux locaux plutôt que du matériel importé. Cette approche offre une solution pratique à l’insécurité alimentaire dans les régions où les terres arables et l’accès aux approvisionnements internationaux sont limités. Le projet vise à étendre ce système de production alimentaire à faible coût à 100 familles en Haïti.

Levo International a mis au point un système simplifié d’agriculture hydroponique en Haïti en utilisant uniquement des matériaux disponibles localement. Ce système, qui ne nécessite pas d’électricité, permet aux familles de cultiver des denrées alimentaires sur des terres impropres à l’agriculture traditionnelle, en utilisant des matériaux locaux plutôt que du matériel importé. Cette approche offre une solution pratique à l’insécurité alimentaire dans les régions où les terres arables et l’accès aux approvisionnements internationaux sont limités. Le projet vise à étendre ce système de production alimentaire à faible coût à 100 familles en Haïti. Université de Taita Taveta, Kenya

L'université de Taita Taveta a conçu un système de séchage à énergie solaire qui aide à prévenir la contamination par l'aflatoxine du maïs en assurant un séchage rapide et uniforme après la récolte. Le système combine l'énergie solaire, un flux d'air contrôlé et une surveillance en temps réel pour réduire la prolifération fongique et améliorer la sécurité alimentaire. Construit avec des matériaux disponibles localement, il est adapté aux petits exploitants agricoles et aux institutions communautaires. Cette innovation contribue à réduire les pertes alimentaires, à améliorer la qualité des céréales et à protéger la santé des consommateurs.

L'université de Taita Taveta a conçu un système de séchage à énergie solaire qui aide à prévenir la contamination par l'aflatoxine du maïs en assurant un séchage rapide et uniforme après la récolte. Le système combine l'énergie solaire, un flux d'air contrôlé et une surveillance en temps réel pour réduire la prolifération fongique et améliorer la sécurité alimentaire. Construit avec des matériaux disponibles localement, il est adapté aux petits exploitants agricoles et aux institutions communautaires. Cette innovation contribue à réduire les pertes alimentaires, à améliorer la qualité des céréales et à protéger la santé des consommateurs. FUTURALGA S.COOP.AND, Espagne

FUTURALGA développe des emballages alimentaires compostables à base d'algues échouées sur les côtes. Cette innovation répond à deux défis environnementaux à la fois : réduire les déchets plastiques et valoriser la biomasse des algues échouées. L'emballage a déjà été validé à l'échelle du laboratoire et va désormais passer à l'étape de la certification de sécurité alimentaire et de la production pilote. En transformant les déchets en emballages durables, le projet soutient les systèmes alimentaires circulaires et des écosystèmes côtiers plus sains.

FUTURALGA développe des emballages alimentaires compostables à base d'algues échouées sur les côtes. Cette innovation répond à deux défis environnementaux à la fois : réduire les déchets plastiques et valoriser la biomasse des algues échouées. L'emballage a déjà été validé à l'échelle du laboratoire et va désormais passer à l'étape de la certification de sécurité alimentaire et de la production pilote. En transformant les déchets en emballages durables, le projet soutient les systèmes alimentaires circulaires et des écosystèmes côtiers plus sains. Centre ouest-africain pour l'amélioration des cultures, Université du Ghana, Ghana

Le Centre ouest-africain pour l'amélioration des cultures développe des variétés de maïs capables de mieux résister à la sécheresse et à la faible fertilité des sols, tout en améliorant leur valeur nutritionnelle. Le projet combine essais sur le terrain, analyse des nutriments et participation des agriculteurs afin d'identifier les variétés qui donnent de bons résultats en conditions de stress climatique. Ces hybrides de maïs améliorés peuvent aider les agriculteurs à augmenter leurs rendements et à fournir des aliments plus nutritifs aux communautés. Cette innovation vise à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles au Ghana.



À propos de la Seeding The Future Foundation (STF)

STF est une organisation privée à but non lucratif dédiée à l’accès équitable à une alimentation sûre, nutritive, abordable et fiable. Elle soutient les innovations qui transforment les systèmes alimentaires aux bénéfices des populations et de la planète. Pour en savoir plus, rendez -vous sur www.seedingthefuture.org



À propos de Welthungerhilfe (WHH)

WHH est l'une des plus grandes organisations d'aide privées d'Allemagne, qui oeuvre depuis 1962 pour un monde sans faim. Pour en savoir plus: https://www.welthungerhilfe.org/







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Welthungerhilfe (WHH)

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