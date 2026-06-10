ISS conclut que les actionnaires de Dynacor devraient voter EN FAVEUR de l’élection de tous les candidats au conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Dynacor

MONTRÉAL, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que le rapport actualisé publié par un important conseiller en vote par procuration, Institutional Shareholder Services (« ISS »), recommande à ses clients institutionnels de voter EN FAVEUR de l’élection de TOUS les candidats au conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Dynacor, prévue pour le 19 juin 2026 (l’« AGA »).

Le rapport actualisé d’ISS a été publié à la suite du dépôt, par iolite Partners Ltd. (l’« actionnaire dissident »), d’une circulaire de sollicitation de procurations dissidente invitant les actionnaires à s’abstenir de voter pour certains candidats au conseil d’administration, entre autres actions perturbatrices. ISS recommande À NOUVEAU à ses clients institutionnels de voter EN FAVEUR de l’élection de TOUS les candidats au conseil d’administration lors de l’AGA de Dynacor. Dans son rapport actualisé, ISS a indiqué :

« L’actionnaire dissident n’a pas réussi à présenter d’argument convaincant en faveur d’un changement progressif, et encore moins en faveur d’un remaniement complet du conseil d’administration, et a demandé aux actionnaires d’examiner tous les détails de son dossier dans un délai très court pour la deuxième année consécutive (tout en intensifiant ses demandes). Dans ces conditions, le soutien à tous les candidats proposés par la direction est justifié. »

Les actionnaires de Dynacor sont invités à lire attentivement les documents relatifs à l’assemblée de Dynacor et à voter avant la date limite de vote par procuration, soit 10 h 00 (heure de l’Est) le 17 juin 2026. Des copies des documents relatifs à l’assemblée sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse https://dynacor.com/agm-2026/ ou sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, et de plus amples détails sur les activités perturbatrices et les déclarations inexactes de l’actionnaire dissident peuvent être consultés dans les communiqués de presse de Dynacor datés du 2 juin 2026 et du 8 juin 2026 à l’adresse https://dynacor.com/en/news/.

Si vous avez des questions concernant l’assemblée, le vote ou les informations communiquées par la Société, veuillez contacter :

Laurel Hill Advisory Group

Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184

International : 1-416-304-0211 (à frais virés en dehors de l’Amérique du Nord)

Messagerie texte : Texter « INFO » au numéro 1-877-452-7184 ou 1-416-304-0211

Courriel : assistance@laurelhill.com

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relations Investisseurs

Téléphone : 514-393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : https://dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com