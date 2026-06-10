Information sur les droits de vote et les actions au 31 Mai 2026

 | Source: UBISOFT ENTERTAINMENT UBISOFT ENTERTAINMENT

Le 10 juin 2026

Information relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social

 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation :        Euronext Paris
Compartiment :        Compartiment A
Code ISIN :                FR0000054470
Site web :                www.ubisoftgroup.com

Information mensuelle au 31 mai 2026
(Articles L. 233-8, II, du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

DateNombre total d’actions composant le capital socialNombre total de droits de vote
Total brut (1)Total net (2)
31/05/2026135 945 254150 439 673150 439 673
  1.         Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote mais hors actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
  2.         Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Pièce jointe


Attachments

Information sur les droits de vote et les actions au 31 Mai 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 