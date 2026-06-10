Fnac Darty : Avis nouveau ratio de conversion OCEANE en période d'offre

Ivry-sur-Seine, le 10 juin 2026

Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance mars 2027 d’un montant nominal de 199 999 947,63 € émises par Fnac Darty (ISIN FR0014002JO2) (les “Obligations”)

Les termes utilisés dans cet avis qui commencent par une lettre majuscule et n'y sont pas définis ont le sens qui leur est donné dans les modalités d’émission des Obligations (les « Modalités »).

Comme précisé dans la note en réponse du 11 mai 2026, les porteurs d’Obligations sont informés par le présent avis qu’en conséquence de l’ajustement du taux de conversion/d’échange (Conversion/Exchange Ratio) communiqué le 5 juin 2026, à titre indicatif et basé sur le taux de conversion/d’échange (Conversion/Exchange Ratio) de 1,201 action Fnac Darty par OCEANE (d’un montant nominal unitaire de 81,03 euros), le taux de conversion/d’échange en période d’Offre (Public Offer Conversion/Exchange Ratio) serait ainsi de 1,287 action Fnac Darty par OCEANE.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

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Pièce jointe